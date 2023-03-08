«Арсенал» уверенно лидирует в АПЛ с самого начала сезона, хотя осенью многим казалось, что это не надолго. В свежем интервью Sky Sports Граните Драка поделился секретами Микеля Артеты и его успеха.

«Просто таланта недостаточно для завоевания трофеев. Имея только талант, вы не сможете достичь чего-то большого.

Если вы увидите нас на тренировочном поле, то заметите, как изо дня в день мы много работаем... Все начинается с малого, Микель изменил даже питание.

Он изменил много продуктов в нашем рационе, жир в организме многих быстро снизился! Это мелкие детали, но играющие большую роль.

Артета многого требует от нас. Но он также хочет, чтобы мы многого требовали друг от друга. Каждый день. на 100 процентов.

Если честно, мы еще не говорили о том, чтобы выиграть титул. Но, если мы так близки, почему бы и нет?

Я большой поклонник немного помечтать – но это не мечта, это то, чего мы действительно можем достичь».