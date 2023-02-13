Оби Микел рассказал о ритуале Романа Абрамовича: как только миллиардер его совершал, вся команда знала, что тренер будет уволен

Секрет в вертолете.

Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел рассказал о подходе Романа Абрамовича владельца «Челси», который не стеснялся часто увольнять неэффективных главных тренеров

В беседе с Dubaieye1038 FM Микел сказал: «У нас всегда были встречи с Романом, когда дела у команды не ладились. Он приходил, а потом болтал с нами.

Он садится, и все садятся. У него есть переводчик, тот сначала переводил, а потом Абрамович начинал кричать и кричать по-русски. А потом парень переводил все это на английский.

Он говорит: «Ребята, теперь возвращайтесь, играйте в футбол и начинайте побеждать». Мы знали, если ничего не изменится, то в следующий раз, когда он придет, он прилетит на своем вертолете, и все. Это означало, что он приехал увольнять главного тренера!

«Два страйка, и ты вылетаешь. Как только он прилетает на своем вертолете, тренера уже нет», — сказал Микел.

Абрамович нанял и уволил 15 главных тренеров «Челси» за 20 лет своего пребывания на посту владельца клуба. Его последним менеджером был Томас Тухель, который был уволен новыми владельцами и заменен Грэмом Поттером.