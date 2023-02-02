Вот как надо улаживать конфликты💪🏻 Чтобы предотвратить драку, Букайо Сака запустил мячом в голову вратаря соперников - тот сразу успокоился😁

Быстро сориентировался.

В одном из эпизодов напряженного матча «Арсенала» с «Эвертоном» на поле схлестнулись известный своим бурным нравом Гранит Джака и вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд.

Когда игроков уже растягивали партнеры, Букайо сака запустил мяч точно в голову партнеру по сборной – обернувшись и увидев товарища, Пикфорд тут же улыбнулся и отстранился от конфликта.

«Арсенал» хоть и проиграл, Букайо в этом моменте – просто красавчик!