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Вот как надо улаживать конфликты💪🏻 Чтобы предотвратить драку, Букайо Сака запустил мячом в голову вратаря соперников - тот сразу успокоился😁

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Быстро сориентировался.

В одном из эпизодов напряженного матча «Арсенала» с «Эвертоном» на поле схлестнулись известный своим бурным нравом Гранит Джака и вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд.

Когда игроков уже растягивали партнеры, Букайо сака запустил мяч точно в голову партнеру по сборной – обернувшись и увидев товарища, Пикфорд тут же улыбнулся и отстранился от конфликта.

«Арсенал» хоть и проиграл, Букайо в этом моменте – просто красавчик!

1 комментарий

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Тиджани Бабангида
Умение легко разрядить ситуацию - важное качество для игрока
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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