Вот как надо улаживать конфликты💪🏻 Чтобы предотвратить драку, Букайо Сака запустил мячом в голову вратаря соперников - тот сразу успокоился😁
Быстро сориентировался.
В одном из эпизодов напряженного матча «Арсенала» с «Эвертоном» на поле схлестнулись известный своим бурным нравом Гранит Джака и вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд.
Когда игроков уже растягивали партнеры, Букайо сака запустил мяч точно в голову партнеру по сборной – обернувшись и увидев товарища, Пикфорд тут же улыбнулся и отстранился от конфликта.
«Арсенал» хоть и проиграл, Букайо в этом моменте – просто красавчик!
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