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🎥 Жительница Катара провела экскурсию игрокам сборной Англии. Но она не знала, кто они такие

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Сборная Англии провела два матча на чемпионате мира. Команда Саутгейта набрала четыре очка и возглавила свою группу. 

Футболисты получили небольшую передышку, и некоторым игрокам «трех львов» даже удалось ознакомиться с Катаром. Хендерсон, Беллингем, Стоунз и Филлипс прогуливались по Дохе и решили спросить у местной жительницы о местах, в которые могут заглянуть. Эта встреча сделала игроков английской сборной звездами Тик Тока.

Девушка под ником @al5ansa поделилась роликом с футболистами, написав:

«Я спросила у них: «Вы ищите хорошее кафе? Я вам покажу». Потом отвела их на местный рынок. И только когда с ними начали делать селфи, я спросила, не играют ли они за сборную Англии».

Но некоторые болельщики усомнились в подлинности ролика. Их смущает, что игроки так спокойно разгуливают по Дохе. Фанаты также обратили внимание на фирменные шорты сборной Англии, которые должны были выдать футболистов Саутгейта.

Как бы то ни было, видео весьма забавное. 

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