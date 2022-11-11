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Сборная Японии не перестает удивлять: абсолютно чистая раздевалка и сюрприз для организаторов

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Такефуса Кубо и Такуми Минамино с партнерами по сборной Японии в очередной раз удивили футбольный мир.

Вчера сборная страны восходящего солнца неожиданно обыграла Германию в первом матче турнира (2:1). Голы Рицу Доана и Такума Асано подарили команде шанс на выход в плей-офф.

Японские болельщики по традиции полностью убрали за собой трибуны, а футболисты, несмотря на ликование, оставили после себя раздевалку абсолютно чистой, еще и подготовив теплое послание для организаторов.

На столе можно было увидеть листок с надписью «спасибо» на арабском и несколько оригами.

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