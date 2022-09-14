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Анри рассказал о своей встрече с королевой Англии. Один из его одноклубников так впечатлился дворцом, что предложил Елизавете закончить карьеру выгуливать ее корги

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Сам Анри так нервничал, что забыл имя другого товарища по команде.

«У меня была возможность встретиться с королевой. Я нервничал, чертовски нервничал!

Когда ты в Букингемском дворце и встречаешься с королевой — я посмотрел на Жулио Баптисту, хотел его представить, но забыл его имя и подумал: «Кто это?!»

«Арсенал» — единственный футбольный клуб, который был приглашен на послеобеденный чай с королевой.

Изображение: Алами

В 2016 году Эммануэль Эбуэ рассказал свою версию этой истории, но с важными деталями.

«Мы пошли туда, на встречу с королевой, и Тьерри Анри сказал мне: «Пожалуйста, Эммануэль, это Букингемский дворец, это дом королевы, ничего не натвори», — рассказал он.

«Нет проблем, — сказал я. — Не волнуйся, кэп». Итак, вошла королева и пожала руку каждому игроку.

«После того, как она закончила, я увидел всех ее корги и сказал: «Мэм, мэм». Она повернулась и спросила: «Как дела?» и я сказал: «Мэм, я в порядке, спасибо, но пожалуйста, я больше не хочу быть футболистом, я хочу присматривать за вашими собаками. Я хочу гулять с ними, мыть их, кормить их. Я хочу быть собаководом!»

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«Королева, честно говоря, смеялась. Принц Филипп тоже смеялся. Вся команда смеялась».

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