Анри рассказал о своей встрече с королевой Англии. Один из его одноклубников так впечатлился дворцом, что предложил Елизавете закончить карьеру выгуливать ее корги

Сам Анри так нервничал, что забыл имя другого товарища по команде.

«У меня была возможность встретиться с королевой. Я нервничал, чертовски нервничал!

Когда ты в Букингемском дворце и встречаешься с королевой — я посмотрел на Жулио Баптисту, хотел его представить, но забыл его имя и подумал: «Кто это?!»

«Арсенал» — единственный футбольный клуб, который был приглашен на послеобеденный чай с королевой.

В 2016 году Эммануэль Эбуэ рассказал свою версию этой истории, но с важными деталями.

«Мы пошли туда, на встречу с королевой, и Тьерри Анри сказал мне: «Пожалуйста, Эммануэль, это Букингемский дворец, это дом королевы, ничего не натвори», — рассказал он.

«Нет проблем, — сказал я. — Не волнуйся, кэп». Итак, вошла королева и пожала руку каждому игроку.

«После того, как она закончила, я увидел всех ее корги и сказал: «Мэм, мэм». Она повернулась и спросила: «Как дела?» и я сказал: «Мэм, я в порядке, спасибо, но пожалуйста, я больше не хочу быть футболистом, я хочу присматривать за вашими собаками. Я хочу гулять с ними, мыть их, кормить их. Я хочу быть собаководом!»

«Королева, честно говоря, смеялась. Принц Филипп тоже смеялся. Вся команда смеялась».