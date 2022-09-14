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В АПЛ может пройти матч всех звезд «Север» против «Юга». Разумеется, это идея нового владельца «Челси» из США

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Там-то может и пригодиться схема с расстановкой 4-4-3.

Владелец «Челси» Тодд Боэли хочет организовать матч всех звезд Премьер-лиги между Севером и Югом, чтобы привелчь новых болельщиков.

С тех пор, как он стал владельцем клуба на «Стэмфорд Бридж», американский бизнесмен Боэли регулряно попадает на первые полосы газет.

Этим летом он потратил рекордные 260 миллионов фунтов стерлингов в свое первое трансферное окно на таких игроков, как Рахим Стерлинг, Калиду Кулибали и Пьер Эмерик Обамеянг.

Затем Боли потряс английский футбол, уволив Томаса Тухеля всего после шести игр Премьер-лиги, заменив немца Грэмом Поттером.

Похоже, он не собирается останавливаться, планируя дальнейшие изменения в английском футболе.

Кредит изображения: Алами

Выступая на конференции SALT, он предложил рассмотреть вариант плей-офф для команд, попавших в зону вылета по итогам сезона. Американец также заявил, что лига упускает экономические возможности из-за отсутствия матча всех звезд, как НБА и MLB.

Боэли сказал: «В конечном итоге я надеюсь, что Премьер-лига извлечет урок из американского спорта и действительно начнет понимать: «Почему бы нам не провести турнир с четырьмя худшими командами? Почему нет матча всех звезд?»

«Люди говорят о дополнительных деньгах … Матч всех звезд MLB в Лос-Анджелесе в этом году принес 200 миллионов долларов [173 миллиона фунтов стерлингов] за 2 дня.

Вы могли бы провести матч всех звезд между Севером и Югом в Премьер-лиге и очень легко получить дополнительное финансирование».

А что вы думаете о футбольном матче всех звезд? Свое мнение можете озвучить в комментариях.

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