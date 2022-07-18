5 громких трансферов, которые еще могут состояться этим летом

Мы добрались пока только до середины трансферного окна. Многие звезды уже сменили клубы за последние пару недель, но впереди еще есть громкие сделки.

Посмотрим на пять трансферов, которые могут состояться до конца лета.

5. Юри Тилеманс в «Арсенал»

Юри Тилеманс считается одним из лучших центральных полузащитников АПЛ с тех пор, как присоединился к «Лестеру» из «Монако» в 2019 году. Его контракт с английским клубом истекает следующим летом, и Юри не собирается его продлевать. Таким образом, «Лестеру» лучше продать его сейчас, чтобы неплохо заработать.

По данным The Metro, «Арсенал» является лидером гонки за футболистом, хотя также сообщается об интересе «МЮ» к 25-летнему Юри. Сам Тилеманс, якобы, предпочитает «Этихад» «Олд Траффорду».

4. Преснель Кимпембе в «Челси»

«Челси» потерял Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена, они бесплатно покинули клуб и перешли в Ла Лигу. Таким образом, англичанам необходимо усиление в защите, они уже подписали Кулибали из «Наполи», но не намерены останавливаться на этом.

Daily Mail сообщает об интересе «Челси» к защитнику «ПСЖ» Преснелю Кимпембе. Англичане готовы потратить 40 млн фунтов на француза.

«ПСЖ» не против продать Кимпембе, но хочет 42 млн фунтов, ранее футболиста также связывали с «Ювентусом».

3. Пауло Дибала в «Рому»

Дибала был одним из лучших игроков «Ювентуса», но его пути с клубом разошлись этим летом. В результате, аргентинец стал свободным агентом и сейчас его активно связывают с «Ромой».

Ранее интерес к Дибале проявлял «Интер», но переговоры прекратились после того, как в клуб вернулся Ромелу Лукаку.

Итальянский журналист Фабрицио Романо утверждает, что «Рома» предложила Пауло контракт на 3 года и оклад в 6 млн евро.

2. Френки Де Йонг в «МЮ»

«МЮ» делает все, чтобы заполучить Де Йонга. По данным Фабрицио Романо, англичане согласовали с «Барселоной» сумму трансфера в 85 млн евро.

Однако, личного соглашения с игроком пока нет. Ситуация осложняется тем, что «Барселона» должна футболисту 20 млн евро.

Де Йонг и его агент пока не дали согласия на трансфер, они ждут, когда каталонцы погасят задолженность. Так или иначе, будет неожиданно, если Френки не окажется на «Олд Траффорд» этим летом.

1. Криштиану Роналду в «Атлетико»

Криштиану Роналду хочет покинуть «МЮ». Изначально говорили о переходе в «ПСЖ» или «Баварию», но оба клуба дали понять, что не заинтересованы в трансфере.

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич подтвердил в интервью Sport 1 намерения клуба:

«Я очень уважаю Криштиану Роналду и его успешную карьеру, но в наших планах этого трансфера не было и нет».

Испанское издание AS сообщает, что Криштиану убедил Диего Симеоне взять его в «Атлетико». 37-летний футболист отчаянно хочет играть в Лиге Чемпионов и может вернуться в Испанию этим летом.