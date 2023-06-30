19 комментариев

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Русского хоккеиста в Польше объявили шпионом! Ему грозит до 10 лет тюрьмы

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Разбираемся, что произошло.

Главная хоккейная новость пятницы не связана ни с итогами драфта, ни с возможными переходами в НХЛ, ни даже с межсезоньем в России. И вообще она пришла из Польши.

Российского хоккеиста, играющего во втором дивизионе местного чемпионата, задержали спецслужбы – ему предъявлено обвинение в шпионаже и грозит довольно долгий срок в тюрьме.

Что?! Как хоккеист может быть шпионом?

Такое действительно сложно представить, но вот что говорится в сообщении польского правительства: 

«В рамках расследования в отношении шпионской сети, действовавшей на территории Польши, сотрудниками Агентства внутренней безопасности задержан гражданин Российской Федерации. Мероприятия проводились в Силезском воеводстве. Задержанного доставили в прокуратуру, где ему предъявили обвинение. В Польше он осуществлял деятельность, в том числе связанную со сбором информации об объектах критической инфраструктуры в нескольких провинциях».

Представитель пресс-службы Национальной прокуратуры Кароль Борхольский уточнил, чем занималась вся группировка: «Россиянин – уже 14-й задержанный в рамках расследования шпионской сети, сотрудничающей с российскими спецслужбами. Подозреваемые вели разведывательную и пропагандистскую деятельность против Польши и готовили акты саботажа по запросу российской разведки».

Но самое интересное в сообщении правительства Польши в том, что задержанный – профессиональный хоккеист клуба первой лиги и находится в Польше с октября 2021 года.

Уже известно кто это?

Полностью хоккеист не называется, но в польских медиа он обозначен как Максим С. Хотя чуть позже стал известен и клуб – «Заглембе» (Сосновец), но фамилию журналисты все же зачем-то скрывают.

В этой команде в прошлом сезоне играли сразу двое русских – нападающий Владимир Гусев и защитник Максим Сергеев. Похоже, именно второго и обвиняют в шпионаже.

Сергееву – 20 лет, он родился в Реутове, воспитанник балашихинского Олимпийца. По юниорам Максим играл в России – за воскресенский «Химик» U16, U17 и ХК «Балашиха» U18. В 2021 году перебрался в чемпионат Польши.

«Уехал он, потому что в Москве много хоккейных школ, но не так много команд, – объяснил в интервью ИА Регнум заведующий хоккейной секцией ХК «Балашиха» Дмитрий Соловьев. – Поэтому ребята после выпуска ищут работу по всему миру. Российская школа хоккея — сильная, вот и ребята из-за нехватки клубов ищут работу везде. Максим пригодился в Польше»

Сергеев подписал контракт с «Заглембе» – играл и за молодежку, и за фарм (где провел больше всего матчей), и даже поднимался в главную команду в высший дивизион. Но не сказать, что удалось себя проявить (на гифке – под номером 12 в белой форме, после общего провала команды в атаке).

Чемпионат-2022/23 просидел только в фарм-клубе, набрав 1+1 за 23 матча при 61 минуте штрафа – 25 из них за драку. Его команда не попала в плей-офф, поэтому последний раз Сергеев выходил на лед 3 февраля. После чего, видимо, остался в Польше.

Что говорят в России про это задержание?

Разумеется, на такую новость мгновенно пошла реакция. О ситуации высказался даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я уверен, что посольство это все будет сейчас выяснять, какие-то подробности мы получим. Хотя, конечно, посольству сейчас работать в Варшаве очень и очень тяжело в связи с совершенно оголтелой русофобской позицией польских властей. Поэтому какой-то более детальной информацией мы сейчас не располагаем, к сожалению», – цитирует его ТАСС.

«Судьба нашего спортсмена не может оставить нас равнодушными, – заявил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. – Мы должны отстаивать его и как спортсмена, и как гражданина РФ.

Меня удивляет позиция польских властей: они в погоне за ведьмами дошли уже до спортсменов. Понятно, что их уже давно пугает все, что связано с Россией. Увидеть в русском хоккеисте шпиона – это еще надо додуматься, это все не от большого ума.

Конечно, мы будем отстаивать интересы нашего спортсмена, требовать его немедленного освобождения и отправки в Россию».

По статье о шпионаже задержанному хоккеисту в Польше грозит до 10 лет лишения свободы.

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Фото: facebook.com/HokejZaglebieSosnowiec

19 комментариев

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Stop-D
Ответ Андрей Балабаев
Что же может нашпионить двадцатилетний парень всю жизнь занимающийся хоккеем? Или пшеки с полными штанами ходят от упоминания всего российского, даже молодого хоккеиста?
А как должен выглядеть шпион?) Я не знаю шпион этот парень или нет, но в моем понимании шпион как раз так и должен так выглядеть, что бы вызывать непонимание, что он может шпионить.
+7
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Геннадий Тёкин
Ответ Олег Усов
когда американке статью шили, так это другое былр
Ей что наркоту подбросили?
+3
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Dizzod
Ответ Андрей Балабаев
Что же может нашпионить двадцатилетний парень всю жизнь занимающийся хоккеем? Или пшеки с полными штанами ходят от упоминания всего российского, даже молодого хоккеиста?
ещё можно ошиваться в районе вокзалов и портов и мониторить поступление военной техники для соседней страны.
+2
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Melnikov1968
Большинству граждан России все равно. Они даже не знают кто такой Свищев, не то что этот хоккеист.
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Геннадий Тёкин
А я думал, что у нас кроме Петрова и Боширова никого больше нет...
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Dizzod
Ответ Андрей Балабаев
Что же может нашпионить двадцатилетний парень всю жизнь занимающийся хоккеем? Или пшеки с полными штанами ходят от упоминания всего российского, даже молодого хоккеиста?
походить пофоткать объекты энергетики, к примеру. всякие трансформаторы и высоковольтные линии.
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Фарид Харисов
Ответ Dizzod
походить пофоткать объекты энергетики, к примеру. всякие трансформаторы и высоковольтные линии.
Ага, российские спецслужбы не могут без шпиона узнать, где в Польше трансформаторы :)

Вы кажется недооцениваете подобные организации.
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Дави На кнопы
Ну раз Свищев заявил, то считай пиши пропало...
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Марат Люсьеныч
Обвинения серьезные. Наверняка есть доказательства. Что-то тысячи других россиян в Польше никак не задержаны, а именно данный спортсмен
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музыка из рекламы
Пшеки совсем умом тронулись
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Андрей Балабаев
Ответ Dizzod
ещё можно ошиваться в районе вокзалов и портов и мониторить поступление военной техники для соседней страны.
Ведь современных способов нет. Ну реально смешно. Вот увидел бы он несколько танков или ещё чего. Суперценная информация
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Андрей Балабаев
Ответ Dizzod
походить пофоткать объекты энергетики, к примеру. всякие трансформаторы и высоковольтные линии.
Линии электропередач секретная информация? У меня недалеко от дома проходит. Буду начеку. Вдруг шпионы появятся
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Андрей Балабаев
Ответ Stop-D
А как должен выглядеть шпион?) Я не знаю шпион этот парень или нет, но в моем понимании шпион как раз так и должен так выглядеть, что бы вызывать непонимание, что он может шпионить.
Да какая у него квалификация может быть? Профессиональный спортсмен. Он что специалист в военной сфере, в энергетике? С детства в спортшколе.
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Марат Люсьеныч
Ответ Фарид Харисов
Ага, российские спецслужбы не могут без шпиона узнать, где в Польше трансформаторы :) Вы кажется недооцениваете подобные организации.
ну судя по тому, что ждали цветов в Украине, то мы даже переоцениваем
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