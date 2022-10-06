Жесть в любительском хоккее: судью рубанули клюшкой и пнули коньком. Игрока дисквалифицировали – это его третье нападение на арбитра

Дело дошло до полиции.

Главная хоккейная тема выходных совсем далека от профессионального спорта. Да и от хоккея, в общем-то, тоже: матч московских любительских команд «Леопарды» – НС REVOL ICE в лиге «Трудовые Резервы» отметился, кажется, во всех центральных медиа – но не благодаря игре, а из-за той жести, что произошла на льду.

В середине второго периода при счете 3:5 защитник «Леопардов» – под 99-м номером и с фамилией Утенков на спине – получил 2 минуты за грубость: толкнул соперника в грудь и отправился на скамейку штрафников. Перед самым боксом он резко развернулся, подъехал к судье Максиму Земскову – и с размахом врезал клюшкой по шее, но этим не ограничился – и пнул уже лежавшего арбитра коньком. После чего сразу отправился в раздевалку.

Земскову оказывали помощь за пределами льда, и команды продолжили игру с одним арбитром – но после второго периода матч остановили, а «Леопардам» прилетело техническое поражение – 0:5. Как сообщил «Спорт-Экспресс», Земсков к вечеру субботу был в состоянии средней тяжести, у него зафиксирован ушиб шеи – но при этом переломы ребер и черепно-мозговые травмы не подтвердились.

Капитан «Леопардов» Георгий Ткебучава в тот же день принес публичные извинения: «На самом деле сложно подобрать слова, чтобы выразить искренние ощущения после произошедшего на льду. Мы как команда полностью разделяем ответственность за произошедшее, потому что Николай попал на лед именно в нашей майке и выступал за нашу команду. Мы хотим в первую очередь принести искренние извинения пострадавшему арбитру, хоккейной лиге «Трудовые резервы», руководству лиги, всем сотрудникам, нашим сегодняшним соперникам и всем командам, выступающим в лиге, и болельщикам, кто наблюдал за сегодняшней игрой, и всем болельщикам этой прекрасной игры хоккей». Капитан заверил, что команда собирает средства, которые передаст лично Земскову.

Интересно, что в заявке команды не оказалось Утенкова под 99-м номером, но есть Михаил Утенков под 5-м и Николай Ризин под 99-м – именно он и ударил арбитра, как уточнили в лиге.

«Трудовые Резервы» не приемлют и никогда не примут подобное поведение со стороны команд и отдельно взятых игроков. Лига готова обеспечить полное юридическое сопровождение для оказания правовой помощи пострадавшему арбитру», – отметили в заявлении лиги, добавив, что такой хоккей никому не нужен.

Ризину, к слову, тоже понадобится юридическая консультация – эпизод явно вышел рамки хоккея: после его удара вызвали полицию, которая разбирается в произошедшем и, возможно, заведет дело по факту нападения. Пока же Спортивно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея Москвы бессрочно отстранил игрока от всех своих соревнований и запросил ФХР рассмотреть аналогичное решение – если организация Третьяка согласится, Ризина не допустят ни до одного официального любительского турнира в стране.

Впрочем, получать дисквалификации для него не впервой: Корпоративная хоккейная лига – Новотранс еще в 2016-м пожизненно отстранила игрока «Гранита» за нападение на арбитра.

Но даже такие наказания его не исправили – в апреле 2021-го по ходу матча «Стальные Крылья» – «Ледоход» в Российской товарищеской хоккейной лиге Ризин рукой отправил голову арбитра в борт. Защитника, конечно, удалили, но новостей о каких-то дополнительных мерах нет ни в соцсетях лиги, ни на ее сайте.

В прошлом сезоне он отыграл несколько матчей за «Ледоход» в Ночной хоккейной лиге (Лига Надежды), а еще выиграл турнир «Ice wave – Лонг Айленд» (Silk way Hockey League) в составе «Ночных Витязей». В чемпионате-2022/23 он успел зацепить два матча НочХЛ за тот же «Ледоход» и отыграл 9 матчей в составе «Леопардов» в «Трудовых резервах». И, кажется, на этом его карьера в сколько-нибудь заметных – для ФХР в первую очередь – лигах окончена.

Во всяком случае, в Москве точно. Илья Галаев, президент лиги «Трудовые резервы» выступил с инициативой: «Хочу заявить официально – лига приняла решение, что мы будем в контакте с другими лигами в Москве для того, чтобы инициировать создание черного списка для тех игроков, которые будут так отвратительно вести себя и из раза в раз нарушать правила. Мы должны обезопасить себя и окружающих от таких людей».

Фото: hltr.ru