В «Что? Где? Когда?» новый вопрос про хоккей – и снова с ошибкой! Но знатоки его взяли, а потом пошли ва-банк

Мощная развязка.

Кажется, ни одна серия игр «Что? Где? Когда?» уже не обходится без спортивных вопросов, а Денис Казанский приходит в Охотничий домик Нескучного сада не только как представитель спонсора, но и как смотрящий за футбольными и хоккейными темами за столом.

Хоккей, кстати, более популярен среди зрителей. Практически каждый год (иногда по несколько раз) они находят в нем нюансы, из которых получаются новые вопросы для знатоков – иногда сложнее, иногда легче, а иногда вообще фэйковые. В прошлое воскресенье вопрос тоже не был безупречным – да еще и выпал в очень важный момент программы.

За столом в третьей игре летней серии оказалась команда Дениса Элькиса – ее капитан уже однажды играл в эфире Первого канала в составе команды Елизаветы Овдеенко, но теперь пришел со своей. Для Виктории Головни, Дмитрия Акулова, Дарьи Крыловой, Семена Попова и Дениса Мишина это был дебют в телевизионной «ЧГК» – и начали они неплохо: сначала с 1:0, затем 2:1 в свою пользу.

Правда за следующие 20 минут они растеряли преимущество – и счет стал 2:5, команда была в шаге от поражения – но следующие два вопроса уверенно забрала, а десятый как раз был про хоккей – от электромонтера Андрея Камынина из Георгиевска.

«Уважаемые знатоки, – начал уже привычный голос Бориса Крюка. – В начале XX века владельцы Национальной хоккейной ассоциации заметили, что большая часть доходов поступает от продажи еды и напитков между периодами. В связи с этим в правила хоккея было внесено изменение, которое действует до сих пор. Внимание вопрос: что же изменили в правилах?».

Первой же фразой при обсуждении знатоков – любопытно, что от Дарьи Крыловой – была: «Увеличили количество периодов». Дмитрий Акулов добавил, что было два периода, а стало три.

Денис Элькис уточнил, не могли ли они увеличить время паузы между периодами (к этому вопросу НХЛ вернется, конечно, куда позже). Капитан же предложил, что могли сделать заливку льда, чтобы пауза продолжалась дольше (хотя эта процедура – на самом деле необходимость для профессионального хоккея).

Среди вариантов еще были введение предматчевых шоу (чтобы люди приходили раньше и что-то покупали), появление черлидеров (тут сложно обосновать), но основным вариантом все равно оставался тот, что предложили на первых секундах.

– Нам кажется, что организаторы увеличили количество периодов матча: то есть сначала их было два, они сделали три, – взял на себя ответ Элькис.

– Аккуратней...

– Они увеличили количество периодов в матче – соответственно, количество перерывов увеличилось.

– А теперь правильный ответ: в начале XX века в хоккейных правилах изменили количество периодов. Раньше было два периода по 30 минут, а теперь три по 20. 5:5!

Что касается решения лиги – тут все верно: действительно, в 1910 году НХА, прародитель НХЛ, изменила формат хоккейных матчей, но основная причина этого заключалась в другом. Ассоциация разбила хоккейные 60 минут на три отрезка, а не на два, потому что за полчаса игры лед на катках быстро становился шероховатым, изнашивался, что сильно замедляло матч. Скорость как шайбы, так и самих игроков к 30-й минуте разительно отличались от того, что было в первые 10. Кроме того, на льду чаще появлялись трещины – и это могло привести к травмам игроков. В итоге было предложено делать два перерыва в матче – чтобы лед чистили и ровняли дважды за время матча.

По легенде, эта идея принадлежит игрокам Фрэнку и Лестеру Патрикам, отыгравшим сезон НХА-1909/10 в «Ренфрю Кримери Кингс», но документально этот факт не подтверждается – хотя действительно многие известные правила хоккея, в том числе и дожившие до наших времен, появились благодаря этой семье. Но не факт, что это новшество тоже их.

В интернете действительно можно встретить версию о том, что переход на трехпериодную схему связан с доходами от болельщиков, но тот хоккей еще не был настолько завязан на коммерции: в сезоне НХА-1910/11 впервые опробован потолок зарплат – 5000 долларов на команду, а первый обмен хоккеиста на деньги вообще произойдет только в марте 1911-го. Конечно, матчи уже собирали по 3-7 тысяч зрителей, но их было очень мало в чемпионате – 12-16 у каждой команды. Да и вряд ли торговые точки, расположенные тогда чаще не на самих аренах, а где-то рядом, приносили прибыль именно клубам, не говоря уже про владельцев лиги – как указано в вопросе зрителя. Документального подтверждения, что все это приносило большую часть доходов, тоже нет – и поэтому сам вопрос сложно назвать корректным.

* * *

К слову, при счете 5:5 команда Элькиса решила пойти ва-банк – и вместо того, чтобы вместе сыграть 11-й вопрос, она взяла решающий раунд: за столом остается один знаток – и в случае его правильного ответа за минуту команда получает итоговую победу 6:0. Если ошибется – поражение 0:6. В воскресенье команда Элькиса пошла на риск ради возможного участия в финале – в случае их успеха она бы обошла команду Дарины Сибуль,победившую зрителей в первой игре летней серии со счетом 6:4.

Не будем спойлерить, что получилось из такого шага – плеер с игрой есть в посте.