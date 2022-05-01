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Гол у вратаря сборной России броском через всю площадку! А это его первый международный матч

Дмитрий Николаев Дмитрий Николаев
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товарищеские матчи
Сборная России по хоккею Сборная России по хоккею
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Уже не зря провели товарняк с белорусами.

Все уже давно привыкли к тому, что в конце апреля – начале мая хоккейная сборная России готовится к чемпионату мира, принимая участие в последнем этапе Евротура – Чешских играх. Но в этом году все иначе.

В марте нашу команду отстранили от участия во всех официальных международных соревнованиях: от Евротура – на два года, от ЧМ – до особого распоряжения. Но Федерация хоккея России не растерялась и решила спасти традицию играть в мае – организовала два товарищеских матча с белорусами, так же попавшими под санкции ИИХФ.

Зачем нужны такие игры – сложно объяснить. Во-первых, сразу стало понятно, что это международное противостояние не будет пользоваться спросом в Москве или Питере – и товарняки перевезли в Тулу. Во-вторых, кто из хоккеистов захочет продлевать сезон или вообще прерывать отпуск ради такого? В итоге состав, что поехал в Тулу, нельзя назвать даже четвертым – например, одно из звеньев в воскресном матче выглядело так: Кабуш – Кровяков – Пустозеров. И если Пустозерова вы могли запомнить по голам за «Салават» в этом плей-офф, то его партнеров по тройке знаете, только если следите за «СКА-1946» из МХЛ. У белорусов тоже, к слову, не то чтобы основа приехала.

И вряд ли бы матч Россия – Беларусь вообще попал в новостные ленты, но вратарь нашей сборной – Дмитрий Николаев – придумал, как привлечь к нему внимание. В конце третьего периода при игре в меньшинстве он метнул отскочившую шайбу в сторону чужих ворот, в которых уже не было голкипера.

Мало того, что эффектно – так этот гол, по сути, снял вопросы о победителе в матче. «Гол вратаря – вишенка на торте. Такое нечасто случается, впервые в истории российской сборной», – главный тренер сборной Сергей Зубов (да, теперь он, а не Жамнов) был доволен результатом.

До этого в сборной России из голкиперов забивал только Антон Худобин – в ворота Финляндии на юниорском ЧМ-2004. К сожалению, ютуб об этом не помнит, зато помнят протоколы.

Николаев, кстати, давно задумывался о заброшенной шайбе. «Я бы хотел забить гол – сейчас отрабатываю больше броски и передачи на тренировках. Два сезона назад у меня даже был реальный шанс отличиться – я тогда играл за «СКА-Серебряные Львы». Я поймал бросок от синей линии, положил шайбу на лед и бросил по пустым воротам соперника. К сожалению, вообще не попал, еще и проброс сделал. Хорошо, что довели дело до победы», – говорил он, еще играя в МХЛ.

Дмитрию Николаеву 22 года, но только в этой регулярке он дебютировал в КХЛ – в составе СКА (5 матчей, 3 победы, 92,5% ОБ, КН – 1,85), хотя большую часть сезона все равно провел за питерский фарм в ВХЛ (93,7% ОБ, КН – 1,57). Его начали активно подпускать к главной команде еще прошлым летом, на предсезонных турнирах – в итоге он сыграл лишь на один матч меньше Аскарова, а в «СКА-Неве» вообще стал основным, подвинув Ярослава.

Формально Николаев дебютировал за сборную в августе 2021-го, но только в составе второй команды на турнире Sochi Hockey Open – там соперниками были клубы КХЛ. Так что формально сегодня первый международный матч Дмитрия за сборную. Такой дебют он точно не забудет.

После этого перфоманса Николаев наверняка сыграет за сборную и на турнире в Питере (5-8 марта), где будут та же белорусская команда и молодежная сборная России. Опять же, сложно сказать, для чего нужен такой ответ чемпионату мира, но теперь эти матчи хотя бы стоит включать ради новых вратарских голов. 

Товарищеский матч 

Россия – Беларусь – 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)

1:0 – Тертышный

1:1 – Чезганов, ГБ

2:1 – Хайруллин

2:2 – Сотишвили

3:2 – Свечков

4:2 – Николаев, ПВ

5:2 – Хайруллин, ПВ

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Фото: ФХР

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