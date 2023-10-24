«Торпедо» получило 0:2 из-за странной игры вратаря, а потом привычно затащил Атанасов

Теперь тот убежал в меньшинстве.

«Торпедо» победило на выезде «Магнитку» (3:2). Проблемы у команды начались сразу со старта: команда быстро пропустила два гола. Уже на первой минуте отличился Александр Петунин. Вратарь Адам Гуска будто бы и сам не понял, почему не справился с его броском.

Буквально через несколько минут Никита Гребенкин забросил вторую шайбу. Гуска после такого сразу же поехал на лавку.

Обе команды заменили стартовых вратарей, но помогло это только «Торпедо»

Адам Гуска не провел на льду и пяти минут, как его заменил Иван Кульбаков. Такая быстрая замена – сюрприз. В этом сезоне словацкий вратарь формально выигрывает конкуренцию у Кульбакова, а против топов обычно играет уверенно.

В недавних матчах с лидерами Запада – «Динамо» (4:1) и «Локомотива» (3:2, бул) – он отразил в общей сложности 81 бросок и пропустил три шайбы. По сезону Гуска выглядит прилично: входит в топ-5 лиги по проценту отраженных бросков (93,2%) и идет шестым по коэффициенту надежности (1,94).

Игорь Ларионов объяснил все так: «В такие моменты на первый план выходит психология вратаря. Ты бросаешь человека в пекло при счете 0:2, но понимаешь, что этот вратарь делал очень хорошую работу и в прошлом сезоне, и в этом. Мы не просто поставили вратаря, который сидел на лавке. Мы знаем, что Иван Иванович – человек с характером, человек, который любит побеждать.

Этот момент был важен для команды, чтобы встряхнуть ее. Мы рады, что он вошел в игру, сделал массу хороших сэйвов и дал нам возможность победить».

Замена помогла. Во втором периоде игроки «Торпедо» собрались и смогли сравнять счет. Сначала Михаил Орлов бросил от синей линии, а затем в формате 4-на-4 Владислав Фирстов бросил сумасшедшим кистевым. Забавно, что после такого главный тренер «Металлурга» Андрей Разин тоже решился на такую же замену вратаря. У него вместо Артема Загидулина вышел Илья Набоков.

Такая перестановка у хозяев не сыграла, хотя «Металлург» в атаке был заметно опаснее и из чужой зоны почти не вылезал. За весь матч лидеры Востока нанесли 65 бросков, из них 33 в створ – но Кульбаков все потащил.

Даже удивительно, что «Магнитка» так и не забросила ему ни одной шайбы. По всем показателям Иван не входит в топ-10 вратарей лиги, но показывает неплохие цифры для бэкапа: 90,4% и 2,64 коэффициент надежности.

Ларионов часто варьирует вратарскую бригаду. Вполне можно сказать, что оба вратаря играют по сезону довольно ровно. Гуска вышел на 26 матчей (14 побед и 8 поражений), Кульбаков – на 18 (9 побед и 6 поражений).

Атанасов – привычный топ: в меньшинстве ушел от защиты и принес «Торпедо» победу

Отлично сыграл не только Кульбаков, но и Василий Атанасов. Нападающий почти два периода был в тени, но в третьем включился: убежал от двух игроков «Магнитки» и переиграл Набокова – в меньшинстве!

«Когда я забивал, на самом деле, обыгрыш не до конца получился, – рассказывал Атанасов после игры. – Защитник откатывался спиной, а я бежал лицом. Ему пришлось разворачиваться, а я так и бежал вперед. За счет этого обогнал и завершил момент. Посмотрел, что вратарь открыл место, бросил туда и попал».

Вообще приносить победу в матчах, кажется, становится для Василия новой фишкой – так случилось уже в четвертый раз. Молодой нападающий забивал победные голы «Ак Барсу» (2:1, ОТ) и «Куньлуню» (5:2) в конце сентября. Было такое и в недавнем матче с «Динамо» (4:1). Из игроков «Торпедо» таких голов больше только у Максима Летунова (5).

Атанасов сейчас просто в огне: эта шайба стала для него 19-й в регулярке-2023/24. Василий набрал 38 очков (19+19) и уходит на паузу первым бомбардиром команды. Еще в прошлом сезоне Василий не был ключевым игроком «Торпедо»! Удивительно еще и то, что он и вовсе редко уходит без очков – последний раз по нулям было в матче против «Сибири» (1:4) 14 ноября.

9 матчей подряд Василий Атанасов попадает в протокол. За это время он набрал 6+6. Успели привыкнуть?

«Металлург» проиграл уже четыре матча после яркой победной серии. «Торпедо» наладило дела и столько же раз выиграло. Дальше – пятиматчевая серия против «Спартака» (с ними сыграют два раза), «Северстали», СКА и «Локомотива».

Фото: vk/torpedonn