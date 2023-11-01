А как остановить Голдобина и «Спартак»? Новый хет-трик (еще гол отменили) – раскланялся партнерам

На кураже.

За этот месяц про хоккейный «Спартак» вышло больше текстов, чем про футбольный за весь прошлый сезон, но невозможно не восхищаться тем, что делает банда Алексея Жамнова.

Вот и сегодня спартаковцы легко разнесли «Нефтехимик» (6:1), а новый суперперфоманс выдал Николай Голдобин. На его счету хет-трик – и каждая шайба краше другой.

Сначала в первом периоде буквально прошил вратаря.

Во втором послал ему шайбу в домик после блистательного розыгрыша – нужно было только подставить клюшку.

В начале третьего партнеры вывели уже на пустые ворота.

Голди-шоу на этом не закончилось.

Сразу после же хет-трика Николай поклонился перед партнерами

А потом еще надел кепки на шлем

Вообще отлично сыграла вся первая спартаковская тройка: Иван Морозов (0+2) и Павел Порядин (0+2) – последний, кстати, проводил 400-ю игру в КХЛ. Но Николай оформил пятый хет-трик в карьере – вопросы, кто стал первой звездой, сразу отпали. Но это еще не все его достижения.

Голдобин добавил к хет-трику передачу на шестую шайбу Локтионова и уже выбил 39 очков в сезоне (за 25 игр!). Это повторение личного рекорда. Причем он был близок к тому, чтобы в игре с Нижнекамском превзойти прошлогодний результат: в третьем периоде забил еще раз – но после видеопросмотра, который запросили гости, гол отменили.

Голдобин единолично возглавляет список лучших бомбардиров, опережая идущего вторым Уила из «Динамо» на 8 очков. А в списке снайперов Николай чувствует себя еще лучше (20 голов): у Рида Буше из «Авангарда» – 13.

«Нас будут судить по последней игре. Мы проводили точечную селекцию, с первого дня объясняли хоккеистам, что если они будут выполнять игровое задание, результат будет соответствующий. Планировали ли это – сказать вам не могу. Самое главное, что игроки верят в свои силы и понимают, что они могут достойно сыграть с любым соперником», – рассказывал Алексей Жамнов после игры.

Впереди у москвичей три жарких домашних матча: ЦСКА, «Торпедо» и СКА. Но тем интереснее будет Голдобину бить рекорд по очкам.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович; spartak.ru