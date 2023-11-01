Курьез дня: вратарь «Амура» вышел из ворот за шайбой, а она безумно отскочила от борта к сопернику

«Амур» приехал в Уфу – и во втором периоде при счете 2:1 в пользу «Салавата» произошло невероятное.

Вратарь Хабаровска Дмитрий Лозебников вышел из ворот, чтобы остановить, казалось, не самый опасный заброс по борту Башкирова – а шайба чудом отскочила от борта прямо во вратарскую точно на крюк американскому легионеру Александру Хмелевски.

Тот будто знал, что все так и произойдет – и оказался в нужном месте.

Хмелевски после такого гола-подарка не остановился – и сделал хет-трик:

Уже в концовке второго периода заколотил шайбу с пятака.

В третьем – реализовал большинство точным выстрелом с центра.

Конечно же, Александр стал первой звездой матча.

«Я сам удивился! Башкиров бросил просто в закругление. Я увидел и подумал: «Лишь бы не промазать по воротам», – рассказывал Хмелевски после матча. – Если бы промазал, то не спал бы всю ночь. Эмоции от хет-трика? Отличные! Знаете, мой папа приехал первый раз в Уфу. Порадовать его было моей мечтой. Я думаю, он этот момент никогда не забудет».

После ухода Александра Кадейкина в «Салавате», кажется, не хватало лидера – но именно Хмелевски доказывает обратное.

Для американца сезон складывается не хуже прошлого: третий в списке снайперов лиги, 20 очков за 24 игры (за весь прошлый было 48), матчей стало больше, так что побить прошлогодний результат вполне реально.

Для «Салавата» такая уверенная победа сейчас очень важна: впереди – Зеленое дерби, и после двух поражений подряд эти два очка были очень нужны. Отрыв от лидирующий «Магнитки» – всего 5 очков, так что шансы приблизиться к топам высоки.

Фото: hcamur.ru