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«Металлург» – топ! Разин сколотил из молодежи и новичков лидера КХЛ

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Михаил Грасс
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Металлург Мг Металлург Мг
Макар Хабаров Макар Хабаров
Авангард Авангард
Робин Пресс
Никита Михайлис Никита Михайлис
Данила Юров Данила Юров
Александр Петунин Александр Петунин
Никита Гребенкин
Хоккей Хоккей

Этот сезон КХЛ удивляет высоченной плотностью в обеих конференциях: на Западе от первого до шестого места – всего семь очков. Даже минское «Динамо» еще может возглавить конференцию.

На Востоке ситуация похожая: «Авангард», который сейчас идет шестым, в семи очках от «Магнитки». Правда, отстает «Салават» – казалось, что после мощной победы над «Трактором» в Челябинске (4:0) Уфа приблизится к топам. Но «Металлург» включается на матчи с «Салаватом» по-особенному (в этом сезоне ведут по личкам уже 2:0). 

В пятницу команда Андрея Разина вынесла «Салават» 6:3. Главный герой матча – Никита Гребенкин, который выдал лучший перформанс в карьере. 

20-летний нападающий не отличался девять матчей подряд (3+3 за 14 игр), но тут раззабивался:

● в первом периоде удачно добил шайбу после броска Михаила Грасса;

в середине третьего периода реализовал большинство;

в конце игры обокрал защитника и бросил в пустые ворота.

Это первый хет-трик Гребенкина в КХЛ. Прошлый сезон Никита начинал в «Металлурге», но при Илье Воробьеве сыграл лишь восемь матчей, а затем уехал в аренду в Хабаровск, где так засверкал (26 очков в 46 играх), что стал лучшим новичком сезона КХЛ

При Разине Гребенкин, кажется, расцветает еще пышнее – и идет на личный рекорд по заброшенным шайбам. В прошлом сезоне было 9, в этом – уже 6.

«Металлург» удивляет: лишь два поражения, все остальные матчи с очками + идеально вписались молодежь и новички 

Да, прошел лишь месяц, рано делать громкие выводы, но все-таки зафиксируем: результаты «Магнитки» при Андрее Разине прекрасны.

Магнитогорск остался без очков только в двух матчах. 16 сентября уступили «Ладе» (1:3), с которой играли второй раз за два дня. 25 сентября разгромно проиграли «Локомотиву» (1:4), который встал на победные рельсы. После – пятиматчевая победная серия и чистое первое место в лиге.

«Победа есть победа. У нас было хорошее преимущество. Концовку мы не проиграли. Сделали нормальный задел на следующий матч. При счете 3:2 мы играли уверенно, сделали 5:2. Надежно выстояли в меньшинстве. Самое главное – что матч понравился зрителям. Я доволен командой», – сказал Андрей Разин после игры.

У Разина собирается крепкая команда: удачно вписались новички, а из молодежи сверкает не только Гребенкин. 

Кто новые герои «Магнитки»? 

Робин Пресс. Защитник перешел из «Северстали» – прямо вслед за Разиным. Пресс моментально стал одним из лидеров клуба: уже 9 очков за 15 игр.

Макар Хабаров. 24-летний защитник тоже переехал в Магнитогорск из Череповца вместе с Разиным и играет так хорошо (6 очков и мощные «+7» в 15 матчах), что уже выходит в первом звене. 

Никита Михайлис. Лучший бомбардир «Барыса» прошлого сезона (58 игр, 41 очко), кажется, идеально вписался в состав «Магнитки» (16 игр, 8 очков). Улучшил статистику как раз против «Салавата» – и уже в топ-5 бомбардиров команды. 

Данила Юров. 19-летний нападающий играл за «Металлург» и в прошлом сезоне (59 игр, 12 очков), но при Разине растет – за 14 игр уже 8 очков. 

Александр Петунин. Нападающий приехал в команду уже по ходу сезона из все той же «Северстали» – за 6 игр 4 очка. Кажется, под руководством любимого тренера дальше будет только ярче.

Впереди у «Металлурга» опять «Салават» (да, такой календарь) и непростой пятиматчевый выезд («Авангард» , «Сибирь» , «Барыс», «Автомобилист» и «Трактор»). С таким составом Разин явно метит очень высоко.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко, Павел Лисицын

1 комментарий

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KLeo
ребята, есть кто с магнитогорска? почему у вас последние пару сезонов так сильно просела посещаемость?
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