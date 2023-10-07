«Металлург» – топ! Разин сколотил из молодежи и новичков лидера КХЛ

Этот сезон КХЛ удивляет высоченной плотностью в обеих конференциях: на Западе от первого до шестого места – всего семь очков. Даже минское «Динамо» еще может возглавить конференцию.

На Востоке ситуация похожая: «Авангард», который сейчас идет шестым, в семи очках от «Магнитки». Правда, отстает «Салават» – казалось, что после мощной победы над «Трактором» в Челябинске (4:0) Уфа приблизится к топам. Но «Металлург» включается на матчи с «Салаватом» по-особенному (в этом сезоне ведут по личкам уже 2:0).

В пятницу команда Андрея Разина вынесла «Салават» 6:3. Главный герой матча – Никита Гребенкин, который выдал лучший перформанс в карьере.

20-летний нападающий не отличался девять матчей подряд (3+3 за 14 игр), но тут раззабивался:

● в первом периоде удачно добил шайбу после броска Михаила Грасса;

● в середине третьего периода реализовал большинство;

● в конце игры обокрал защитника и бросил в пустые ворота.

Это первый хет-трик Гребенкина в КХЛ. Прошлый сезон Никита начинал в «Металлурге», но при Илье Воробьеве сыграл лишь восемь матчей, а затем уехал в аренду в Хабаровск, где так засверкал (26 очков в 46 играх), что стал лучшим новичком сезона КХЛ.

При Разине Гребенкин, кажется, расцветает еще пышнее – и идет на личный рекорд по заброшенным шайбам. В прошлом сезоне было 9, в этом – уже 6.

«Металлург» удивляет: лишь два поражения, все остальные матчи с очками + идеально вписались молодежь и новички

Да, прошел лишь месяц, рано делать громкие выводы, но все-таки зафиксируем: результаты «Магнитки» при Андрее Разине прекрасны.

Магнитогорск остался без очков только в двух матчах. 16 сентября уступили «Ладе» (1:3), с которой играли второй раз за два дня. 25 сентября разгромно проиграли «Локомотиву» (1:4), который встал на победные рельсы. После – пятиматчевая победная серия и чистое первое место в лиге.

«Победа есть победа. У нас было хорошее преимущество. Концовку мы не проиграли. Сделали нормальный задел на следующий матч. При счете 3:2 мы играли уверенно, сделали 5:2. Надежно выстояли в меньшинстве. Самое главное – что матч понравился зрителям. Я доволен командой», – сказал Андрей Разин после игры.

У Разина собирается крепкая команда: удачно вписались новички, а из молодежи сверкает не только Гребенкин.

Кто новые герои «Магнитки»?

● Робин Пресс. Защитник перешел из «Северстали» – прямо вслед за Разиным. Пресс моментально стал одним из лидеров клуба: уже 9 очков за 15 игр.

● Макар Хабаров. 24-летний защитник тоже переехал в Магнитогорск из Череповца вместе с Разиным и играет так хорошо (6 очков и мощные «+7» в 15 матчах), что уже выходит в первом звене.

● Никита Михайлис. Лучший бомбардир «Барыса» прошлого сезона (58 игр, 41 очко), кажется, идеально вписался в состав «Магнитки» (16 игр, 8 очков). Улучшил статистику как раз против «Салавата» – и уже в топ-5 бомбардиров команды.

● Данила Юров. 19-летний нападающий играл за «Металлург» и в прошлом сезоне (59 игр, 12 очков), но при Разине растет – за 14 игр уже 8 очков.

● Александр Петунин. Нападающий приехал в команду уже по ходу сезона из все той же «Северстали» – за 6 игр 4 очка. Кажется, под руководством любимого тренера дальше будет только ярче.

Впереди у «Металлурга» опять «Салават» (да, такой календарь) и непростой пятиматчевый выезд («Авангард» , «Сибирь» , «Барыс», «Автомобилист» и «Трактор»). С таким составом Разин явно метит очень высоко.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко, Павел Лисицын