Игорь Ларионов после победы над «Витязем» (3:1) пришел на традиционное экспресс-интервью крайне нетрадиционно. В руках он держал ананас.

«Это подарок от болельщиков Васе Ананасову... Атанасову. Сейчас порежем и получим наслаждение от победы и, конечно, от этого ароматного ананаса».

«Ананас» – прозвище Атанасова, придуманное Ларионовым

Почему вообще «ананас»? Очевидно, из-за созвучия с фамилией. Впервые прозвище Ларионов раскрыл после матча со СКА на старте этого сезона (4:3), когда Атанасов раскачал всю защиту петербуржцев и забил супергол.

«Если мы играем в 11 нападающих, то у нас длинные отрезки могут сыграть несколько человек: Кирилл Воронин, Влад Фирстов, Кирилл Максимов, «Пайнэппл» (pineapple в переводе с английского – ананас» – Sports.ru).

В победной раздевалке Ларионов вручил ананас Василию «Пайнэппл» Атанасову. Нападающий, правда, третий матч без набранных очков, но в новом сезоне, кажется, влюбил в себя весь Нижний Новгород. Вместе с ананасом Василию передали записку от болельщицы, сложенную в бумажный самолетик.

«Надарили мне сегодня, конечнооо», – сказал Атанасов, разворачивая записку перед камерой «Торпедо». И зачитал ее:

«Заряд витаминов для настоящих чемпионов! Спасибо за красивый интересный хоккей!

С любовью к команде,

Аня БРНВ».

– Спасибо большое, Аня БРНВ!

– Сам съешь или поделишься?

– Поделюсь, конечно. Сейчас на стол поставлю – команда вся покушает, и в следующем матче еще лучше будем играть.

Атанасов делит с Николаем Коваленко статус лучшего бомбардира команды (у обоих по 9 очков, у Атанасова 5+4, у Коваленко 3+6). Василий впечатлил тренерский штаб еще в прошлом сезоне, когда сыграл 32 матча и выбил 13 очков. Он даже сыграл в плей-офф, но за 10 игр набрал лишь 1 очко и «минус 2». Затем Атанасов помог «Чайке» выиграть Кубок Харламова (15 очков в плей-офф).

Ларионов уже приходил на пресс-конференции с малиной и овощами. В «Торпедо» особые отношения с едой

Ларионов вообще любит обращать внимание на еду.

В прошлом сезоне – и тоже в сентябре – после разгромной победы над «Амуром» (6:1) Ларионов пришел на пресс-конференцию с овощами. «Всем добрый вечер. Мне прислали одно смс, сказали: «Торпедо» очень быстро бегает, чем вы их кормите?». Так вот какой ответ простой [Ларионов взял в руки контейнер с овощами]. Вот в чем вся разница.

Это детали игры, которые, наверное, очень важны. Не только тренировка на льду, не только зал, не только сон. Главное – питание. Это зеленый вектор. Еще рано говорить, нет никакой эйфории, это просто факт, что мы делаем какие-то вещи, меняя культуру игры, меняя культуру питания, отдыха, распорядка и отношения к внешнему миру».

Это была первая победа Ларионова в КХЛ.

В октябре после победного матча против минского «Динамо» (5:2) Ларионов вышел к журналистам с контейнером малины. «Малина снимает стресс. Бокал хорошего красного вина был бы лучше, но после игры очень сложно получить удовольствие от этого напитка. Поэтому малина заменяет.

И малина наша, нижегородская, поэтому я очень рад, что она находится у нас на столе, у ребят. Дает возможность прийти в себя после напряженного матча», – объяснял Ларионов.

Вероятно, это не последнее ягодно-фруктовое шоу.

А как вы думаете: с чем Ларионов придет на следующие интервью? Пишите в комментариях.

Фото: vk.com/torpedonn