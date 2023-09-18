Главного тренера «Коламбуса» уволили за интерес к личным фото хоккеистов. Чтооооо?

Влип в жесткий скандал.

Майк Бэбкок уволен с поста главного тренера «Коламбуса». Он возглавил команду всего два с половиной месяца назад и, не успев провести ни одного матча, угодил в репутационный скандал.

Бэбкок проверял телефоны игроков «Коламбуса» – он сам это косвенно подтвердил

Эта тема возникла в начале сентября – в Spittin’ Chiclets, подкасте, который ведут два бывших хоккеиста НХЛ – Пол Биссоннетт и Райан Уитни. К ним приходят многие звезды НХЛ, в одном из выпусков был Никита Задоров. Кроме того они продолжают активно общаться с игроками и вне эфира.

Именно инсайдерскую информацию и выдали ведущие – они заявили, что Бэбкок требовал у хоккеистов «Коламбуса» показать свои телефоны. К примеру, он изучал их фотографии – чтобы понять, что это за люди за пределами льда. В интернете закрутилось обсуждение этичности такого интереса, дискуссия разгорелась настолько быстро, что клуб начал расследование.

Позже тренер обвинил Биссоннетта и Уитни в неправильной интерпретации его действий.

«На встрече с хоккеистами и персоналом я попросил поделиться семейными фотографиями из телефонов, чтобы лучше узнать их. Ничего особенного в этом не было. То, как это преподнесли в подкасте Spittin’ Chiclets, – грубое искажение содержания этих встреч. Это крайне оскорбительно.

Такие встречи очень важны и полезны – не только для меня, но и для игроков и персонала. Преподносить их таким образом – безответственно. Это ложь», – заявил Бэбкок.

Ведущий подкаста сообщил, что у Бэбкока было много личных данных игроков. Но лидеры «Коламбуса» не жаловались

Заявление Бэбкока ни к чему хорошему не привело – кажется, наоборот, только усугубило ситуацию. Далее Биссоннетт начал делиться подробностями: на первых встречах тренер просил у нескольких игроков телефоны – и изображения с них выводились на экран телевизора в офисе через AirPlay (технология Apple для беспроводной передачи данных – Sports.ru).

«По приезду в «Коламбус» он позвонил капитану Буну Дженнеру и сказал: «Я хочу видеть все фотографии в твоем телефоне. Хочу знать, какой ты человек».

В твиттере Биссоннетт написал, что у Бэбкока был массив конфиденциальной информации об игроках, и продолжил конфликт:

«Скажите Бэбсу, чтобы прекратил нести чушь. Хватит вызывать парней в тренерскую, просить их включить телефоны в режим трансляции и допрашивать их. Многие игроки подтвердили это. Что-нибудь поумнее, Бэбс. Засуньте его заявление ему в задницу».

Но некоторых хоккеистов поведение тренера не смущало.

«Бэбс спрашивал, откуда я, интересовался моей семьей и предстоящей свадьбой. Говорили и о хоккейных моментах. Потом он спросил, есть ли у меня фотографии моей семьи, и я был рад показать их ему. Он сделал то же самое, показав мне фото своей семьи.

Думаю, это была замечательная первая встреча и хороший способ завязать отношения. То, что это так раздули, очень разочаровало», – говорил капитан клуба Бун Дженнер.

«Я был немного расстроен тем, что это так раздули. Паршиво видеть, что все это разлетелось в неправильном направлении. Это был его способ узнать меня получше, и я смог узнать его получше. Мне совсем не было неловко. Я показывал ему фотографии своей семьи.

Если бы у меня были с этим проблемы, я бы сказал: «Не думаю, что мне это нравится». Но у меня не было с этим проблем», – рассказывал звезда команды Джонни Годро.

НХЛ была в стороне, но вмешались молодые хоккеисты – и добились перемен

Бэбкок в интервью The Athletic отрицал, что заставлял игроков делиться с ним всеми фотографиями:

«Версия Биссоннетта далека от правды. Они сидели в моем офисе, сами держали телефоны и листали фотографии. Сто процентов, что только они выбирали фото, которые появлялись на экране.

На переговорах с руководством «Коламбуса» я также показывал свою семью. Думаю, им важно узнать меня. Я никого не проверяю. Я практикую это годами. Ты делишься чем-то с игроками о себе. Они делятся чем-то о своих семьях, что важно для них, откуда они».

НХЛ изначально не видела серьезных проблем: «Мы связались с клубом. Знаю, что Ассоциация игроков связывалась напрямую с хоккеистами. То, что сообщил Пол Биссоннетт, – или, по крайней мере, его характеристика произошедшего – не согласуется с тем, что игроки «Коламбуса» говорят профсоюзу. Никто из них не считает, что эти просьбы показать фото были неуместными или неприемлемыми.

На данный момент это то, что мы знаем. Считает ли НХЛ, что эта ситуация не является проблемой? На данный момент да», – сказал вице-комиссионер лиги Билл Дэйли.

Позднее все изменилось. Появились недовольные. В четверг глава профсоюза Марти Уолш и его помощник Рон Хэйнси приехали в Коламбус и пообщались с игроками. Комментариями лидеров – Дженнера и Годро – лига и профсоюз были удовлетворены, но некоторые молодые игроки «Блю Джекетс» (их имена не разглашаются) были недовольны поведением тренера.

Забавно, что в том же интервью The Athletic Бэбкок признался, что уже делал так в «Детройте» и «Торонто». С некоторыми игроками «Мэйпл Лифс» тоже связались для уточнения информации.

Бэбкок – единственный в истории член «Тройного золотого клуба» (выигрывал Олимпиаду, чемпионат мира и Кубок Стэнли), но у него никогда не было идеальной репутации.

До «Коламбуса» Бэбкок не работал в НХЛ четыре года – с тех пор как его уволили из «Торонто» на пятый год за неудовлетворительные результаты. Инсайдеры писали что игроки «Лифс» выдохнули после этой отставки, а со временем стали всплывать интересные истории – типа инцидента с форвардом Митчем Марнером.

Бэбкок попросил молодого форварда, проводившего первый сезон в НХЛ, составить рейтинг трудолюбия среди игроков команды, а затем показал его аутсайдерам списка Марнера.

«Нравится ли мне, что обо мне говорили после ухода из «Торонто»? Нет. Считаю ли я, что сделал что-то неправильно? Да, безусловно. Я отвечаю на эти вопросы вновь и вновь. Мне нечего скрывать. Важно признавать ошибки и пытаться исправиться», – сказал Бэбкок.

И вот – увольнение на фоне нового скандала. Даже до начала сезона в НХЛ.

«Коламбус» уже нашел замену

До старта регулярного чемпионата НХЛ чуть меньше месяца (11 октября), а поведет команду в сезон Паскаль Венсан, который до этого работал ассистентом.

«Поразмыслив, я понял, что продолжение моей работы будет слишком отвлекающим фактором. Расстроен, что не могу продолжить начатую работу, но понимаю, что уйти сейчас – в интересах «Блю Джекетс». Желаю всем в организации удачи в предстоящем сезоне», – сказал Майк Бэбкок.

Два месяца назад представить такое было невозможно. Тогда генменеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен сказал:

«Мы хотели найти тренера, который даст нашим игрокам лучшие шансы на успех – за счет структурированности, дисциплины и опыта. Мы продолжаем создавать команду, способную бороться за Кубок Стэнли. И после очень тщательной и длительной работы мы рады приветствовать Майка Бэбкока».

Похоже, длительный процесс запущен заново. План рухнул.

Фото: AP Photo/Christopher Katsarov/The Canadian Press, Josie Lepe, David Zalubowski