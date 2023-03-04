7 комментариев

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Чистая татарская ярость: «Ак Барс» и «Нефтехимик» устроили массовую драку. Радулов просто лютовал

Илья Сафонов Илья Сафонов
Максим Гончаров Максим Гончаров
Андрей Чивилев Андрей Чивилев
Нефтехимик Нефтехимик
Александр Радулов Александр Радулов
Ак Барс Ак Барс
Дмитрий Воронков Дмитрий Воронков
Павел Порядин Павел Порядин
драки драки
Хоккей Хоккей

А до этого еще и забил.

Второй день Кубка Гагарина оказался максимально предсказуемым: все фавориты реабилитировались за поражения и, кажется, готовы идти по намеченному графику. «Салават Юлаев» и СКА уверенно разобрались с «Адмиралом» и минским «Динамо», а «Локомотив» после ужасного первого матча настрелял целых шесть шайб.

Итог второй казанской игры тоже был ожидаемым, но она при этом получилась максимально горячей. И дело тут не в заброшенных шайбах.

Радулов выдал мощный перфоманс: и забил, и избил

Второй матч между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» превратился в мощную зарубу. В прямом смысле слова.

В середине второго периода команды устроили массовую драку, сравнимую по накалу с боями ММА. Все началось броска защитника Нижнекамска Максима Березина – Тимур Билялов укрыл шайбу после попытки добивания от Андрея Белозерова. И вот тут началось.

Возникла массовая стычка, в ходе которой все разбились на пары – и самая яркая схватка получилась у Чивилева и Радулова: нападающий «Ак Барса» сцепился с соперником, заборол его, уложив на лед, но на этом все не закончилось. Оба игрока резко поднялись и продолжили вольную борьбу, Чивилев снял с противника шлем, но на нем повис Воронков, что позволило Радулову нанести мощный удар.

Александр завелся и, кажется, готов был разнести игрока «Нефтехимика» прямо на льду. В определенный момент он даже занес руку для контрольного удара, но увидел, что соперник уже не сопротивляется – и остановился. Вот только явно проигравший в бою Чивилев встал, толкнул Радулова – и заряженный кулак полетел туда, куда целился мгновениями назад.

В итоге лидер Казани поехал отдыхать на целых 17 минут, получив удаления за грубость (2 мин), драку (5 мин) и зачинщика драки (10 мин!).

Одновременно с этими бойцами выясняли отношения Сафонов и Гончаров. Защитник «Нефтехимика» дрался настолько остервенело, что почти раздел игрока «Ак Барса». Злость Гончарова можно понять – к тому времени нижнекамцы горели 1:3.

К слову, Радулов смотрелся отлично не только в бою, но и в игре. Во втором периоде нападающий забил третий гол: оказался проворнее всех, и ткнул шайбу в голкипера, от которого она зашла в ворота.

Воронков – один из героев матча: гол уже на 14-й секунде

Вообще казанцы выглядели максимально заряженными с первых же минут. Особенно Дмитрий Воронков, которого, кажется, уже ждут в НХЛ. Уже на 14-й секунде (!) он подправил шайбу после привычного выстрела Вячеслава Войнова с синей линии.

А меньше чем через пять минут Воронков оформил дубль.

Для нападающего «Ак Барса» этот сезон лучший в карьере. В регулярке за 54 матча он набрал 31 очко, хотя до этого не выбивал даже двадцатки. Теперь показывает, что готов к роли лидера и в Кубке Гагарина. 

Прогресс очевиден – Дмитрий заметно вырос по сравнению с предыдущими сезонами; неудивительно, что слухи его уже провожают в «Коламбус». Но все же стоит уезжать на хорошей ноте – например, с лучшим в карьере плей-офф. В Кубке Гагарина-2021 Воронков набрал 6+4 в 15 матчах – кажется, он готов превзойти эту статистику.

Порядина не было видно – некому забивать

Этот матч, пожалуй, наглядно ответил на вопрос, почему шансы «Нефтехимика» на проход во второй раунд сомнительны. У игроков мало получалось в атаке – хотя, конечно, все планы на вечер изначально спутал быстрый гол «Ак Барса». 

В составе не нашлось лидеров – и это особенно бросалось в глаза. Если в первом матче нападением нижнекамцев дирижировал Павел Порядин, набравший решающие 1+2, то во втором он как будто растворился (0 очков и «-1»). «Нефтехимик» просто провалил игру в большинстве – 0 голов в 9 попытках, а меньшинство не справилось с потоком удалений – 2 гола казанцев с 8 розыгрышей.

Серия переезжает в Нижнекамск – и уже там должно быть видно, на что способен «Нефтехимик». Но, кажется, что в пятницу казанцы поймали игру и свое уже не отдадут.

Кубок Гагарина

1-й раунд

Ак Барс – Нефтехимик 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Дата проведения
3 марта, 19.30, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Воронков (Войнов, Юдин)
2:0 – 6 Воронков ()
2:1 – 21 Воробьев (Березин)
3:1 – 24 Радулов ()
4:1 – 47 Галиев (Войнов, Шипачев)
Вратари: Билялов 30/31 – Судницин 22/24, Тихомиров 3/5.

Счет в серии – 1-1

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Фото: ak-bars.ru/Вадим Китаев

7 комментариев

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Сергей Орлов
Ответ Al561
Не драка, а позорище, один хватает сзади, а другой бьет
С языка снял.
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-1
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Александр Невский
Ответ Al561
Не драка, а позорище, один хватает сзади, а другой бьет
чушь не неси
+1
0
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Александр Невский
в НХЛ танцы,а тут мощь! Правильно говорят,что хоккей нужно рекламировать больше,а не тухлый футбол.
0
-1
-1
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Эд..19
А при чём здесь татарская ярость. Там в драке не было ни одного татарина. Или автор - ксенофоб?
+2
-2
0
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XXXVI
Нормально помахались! Тут каждый помогал своему. Эмоции.
+1
-1
0
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batistuta88
Ответ Al561
Не драка, а позорище, один хватает сзади, а другой бьет
При этом, автор пишет, что все разбились на пары
+3
-1
+2
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Al561
Не драка, а позорище, один хватает сзади, а другой бьет
+13
-1
+12
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