7 комментариев

А до этого еще и забил.

Второй день Кубка Гагарина оказался максимально предсказуемым: все фавориты реабилитировались за поражения и, кажется, готовы идти по намеченному графику. «Салават Юлаев» и СКА уверенно разобрались с «Адмиралом» и минским «Динамо», а «Локомотив» после ужасного первого матча настрелял целых шесть шайб.

Итог второй казанской игры тоже был ожидаемым, но она при этом получилась максимально горячей. И дело тут не в заброшенных шайбах.

Радулов выдал мощный перфоманс: и забил, и избил

Второй матч между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» превратился в мощную зарубу. В прямом смысле слова.

В середине второго периода команды устроили массовую драку, сравнимую по накалу с боями ММА. Все началось броска защитника Нижнекамска Максима Березина – Тимур Билялов укрыл шайбу после попытки добивания от Андрея Белозерова. И вот тут началось.

Возникла массовая стычка, в ходе которой все разбились на пары – и самая яркая схватка получилась у Чивилева и Радулова: нападающий «Ак Барса» сцепился с соперником, заборол его, уложив на лед, но на этом все не закончилось. Оба игрока резко поднялись и продолжили вольную борьбу, Чивилев снял с противника шлем, но на нем повис Воронков, что позволило Радулову нанести мощный удар.

Александр завелся и, кажется, готов был разнести игрока «Нефтехимика» прямо на льду. В определенный момент он даже занес руку для контрольного удара, но увидел, что соперник уже не сопротивляется – и остановился. Вот только явно проигравший в бою Чивилев встал, толкнул Радулова – и заряженный кулак полетел туда, куда целился мгновениями назад.

В итоге лидер Казани поехал отдыхать на целых 17 минут, получив удаления за грубость (2 мин), драку (5 мин) и зачинщика драки (10 мин!).

Одновременно с этими бойцами выясняли отношения Сафонов и Гончаров. Защитник «Нефтехимика» дрался настолько остервенело, что почти раздел игрока «Ак Барса». Злость Гончарова можно понять – к тому времени нижнекамцы горели 1:3.

К слову, Радулов смотрелся отлично не только в бою, но и в игре. Во втором периоде нападающий забил третий гол: оказался проворнее всех, и ткнул шайбу в голкипера, от которого она зашла в ворота.

Воронков – один из героев матча: гол уже на 14-й секунде

Вообще казанцы выглядели максимально заряженными с первых же минут. Особенно Дмитрий Воронков, которого, кажется, уже ждут в НХЛ. Уже на 14-й секунде (!) он подправил шайбу после привычного выстрела Вячеслава Войнова с синей линии.

А меньше чем через пять минут Воронков оформил дубль.

Для нападающего «Ак Барса» этот сезон лучший в карьере. В регулярке за 54 матча он набрал 31 очко, хотя до этого не выбивал даже двадцатки. Теперь показывает, что готов к роли лидера и в Кубке Гагарина.

Прогресс очевиден – Дмитрий заметно вырос по сравнению с предыдущими сезонами; неудивительно, что слухи его уже провожают в «Коламбус». Но все же стоит уезжать на хорошей ноте – например, с лучшим в карьере плей-офф. В Кубке Гагарина-2021 Воронков набрал 6+4 в 15 матчах – кажется, он готов превзойти эту статистику.

Порядина не было видно – некому забивать

Этот матч, пожалуй, наглядно ответил на вопрос, почему шансы «Нефтехимика» на проход во второй раунд сомнительны. У игроков мало получалось в атаке – хотя, конечно, все планы на вечер изначально спутал быстрый гол «Ак Барса».

В составе не нашлось лидеров – и это особенно бросалось в глаза. Если в первом матче нападением нижнекамцев дирижировал Павел Порядин, набравший решающие 1+2, то во втором он как будто растворился (0 очков и «-1»). «Нефтехимик» просто провалил игру в большинстве – 0 голов в 9 попытках, а меньшинство не справилось с потоком удалений – 2 гола казанцев с 8 розыгрышей.

Серия переезжает в Нижнекамск – и уже там должно быть видно, на что способен «Нефтехимик». Но, кажется, что в пятницу казанцы поймали игру и свое уже не отдадут.

1-й раунд

Счет в серии – 1-1

Фото: ak-bars.ru/Вадим Китаев