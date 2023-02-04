«Трактор» переснял легендарную короткометражку Крыжовникова. Так объявили нового генерального менеджера

«Трактор» переживает очень непростой период: отчаянно пытается зацепиться за последнюю путевку в плей-офф , но шансов в этой борьбе у него немного.

Но даже в такой ситуации в Челябинске стараются радовать болельщиков необычным контентом. В пятницу клуб объявил о назначении нового генерального менеджера – им стал Алексей Волков, который выигрывал Кубок Гагарина с «Авангардом». И преподнес это максимально неожиданно – роликом с отсылкой на короткометражный фильм Юрия Крыжовникова «Проклятие».

Первая короткометражка в КХЛ

«Мысль переснять короткометражку и положить на хоккейную тематику родилась у нашего отдела маркетинга и людей, отвечающих за креатив, еще год назад, – рассказал Sports.ru пресс-атташе клуба Иван Ломовцев. – Сейчас случился повод – и все родилось. Обсуждали долго: между собой думали о сценарии, но по факту от появления сценария до выхода фильма прошло две недели.

Это первый короткий метр, который мы попробовали. Короткометражка Жоры Крыжовникова слишком известная, чтобы не знать ее. У нас в клубе давно было желание снять хоккейную версию по ее мотивам. А тут и повод сам себя нашел. Идея просто ждала своего героя.

Если есть большой новостной повод, мы всегда стараемся его отыграть и ищем параллели. Здесь она напрашивалась.

Сьемки не были тяжелыми. Михаил Зислис и Алексей Волков очень быстро вошли в роли. Голос генерального директора Ивана Савина идеально вписался в канву. Актер — профессионал, поэтому тоже все было быстро и на уровне.

Мы за то, чтобы расширять границы игры. Уходить в новые форматы медиа и давать аудитории не только хоккей, но и другую картинку, цепляющую глаз.

Критерий при выборе актера на главную роль всегда один — максимальное соответствие типажу, который прописан в сценарии. Германн Акимов с ней блестяще справился.

Почему именно он? Типаж максимально приближен к нашей задумке, да и в Челябинске он достаточно известный актер. Играет в театре «Манекен», в профессии уже очень давно – с 1990 года.

Думали ли мы, что ролик так зайдет зрителям? Предполагали, да. Но это не ролик с претензией на «вау». Это первая попытка в КХЛ – и я, честно, не помню ни у кого подобного формата – сделать короткометражный фильм, чем ролик по сути и является, под отдельное событие.

У нас всегда хороший резонанс от вещей, в которые мы вкладываемся. Знали, что в этом случае будет много обсуждений и репостов, но в целом все наши подобные истории в медиа заходят».

Что это за картина?

«Проклятие» вышло в 2012 году. Это небольшой фильм, который поднимает тему российского кинематографа. Сюжет состоит, по сути, из монолога нищего актера о несложившейся карьере и о сотнях таких же неудачников, как он сам. Главную роль великолепно сыграл Тимофей Трибунцев.

«Видео родилось из реального случая: моя знакомая сходила на кастинг – и попыталась соврать про свои актерские способности, – рассказывал режиссер Жора Крыжовников в интервью ютуб-каналу «CTVBY». – Я понял, что эта история может произойти – сел, и где-то за вечер ее написал.

История о том, что артист – человек, который хочет, чтобы его любили, он жаждет любви. Кому-то везет с ней, а кому-то приходится ждать в стороне. Это, в общем-то, больно, но в то же время смешно.

Короткометражка помогла мне и, кажется, Тиме Трибунцеву, который сыграл главную роль. Там он не играет самого себя».

Удивительно, но эта работа до сих пор остается самой популярной в карьере режиссера Жоры Крыжовникова: на «Кинопоиске» рейтинг фильма составляет 7.3, на «IMDb» – 7.2. Таких высоких цифр у других его картин нет. А он снимал, например, такие известные фильмы и сериалы, как «Горько» и «Звоните ДиКаприо».