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Кошмар «Сочи» закончился – есть первая победа с середины ноября! Самая долгая серия поражений в истории

Сочи Сочи
Металлург Мг Металлург Мг
видео
Сергей Попов
КХЛ КХЛ
Михаил Фисенко Михаил Фисенко
Матвей Мичков Матвей Мичков
Хоккей Хоккей

Спасла хитрость Мичкова.

Болельщики «Сочи» дождались: команда прервала серию поражений, которая длилась 21 матч. Началась черная полоса еще в ноябре 2022-го, и чем дольше продолжалась – тем больше интервью главного тренера Сергей Светлова отдавали безысходностью. При этом ужас мог закончиться и раньше, но каждый раз чего-то не хватало.

Например, сочинцы неплохо смотрелись против «Витязя» 10 января, а следующий матч против «Торпедо» и вовсе затащили в овертайм, но почти сразу же пропустили. После такого можно было окончательно опустить руки – тем более впереди маячила «Магнитка».

Но южане решили остановить свой антирекорд здесь и сейчас, не дожидаясь выездной серии – тем более и уральцы пока не такие грозные (4 победы в 13 матчах). В субботу ХК «Сочи» дважды выходил вперед в счете – но гости оба раза сравнивали. Ключевой эпизод произошел в третьем периоде: сочинцы получили большинство, хотя за несколько секунд до этого должны были играть в меньшинстве. 

Нападающий Егор Бабенко не по правилам свалил соперника на синей линии – арбитры дождались, пока шайбы коснутся игроки «Сочи», и уже собирались оставить их в меньшинстве. Но после свистка вспыхнули страсти: Матвей Мичков приобнял форварда «Магнитки» Михаила Фисенко и, вероятно, что-то сказал ему – Фисенко завелся, а другим хоккеистам и лайнсменам пришлось ограждать невозмутимого Мичкова от соперника.

В одном из моментов арбитры углядели удар клюшкой со стороны Михаила, потом пересмотрели эпизод и выписали ему 2+2 с формулировкой «попытка колющего удара» (в протоколе просто «колющий удар»). Так благодаря провокации Мичкова меньшинство «Сочи» превратилось в большинство. Хотя на видео до конца не понятно, когда именно Фисенко успел сфолить.

Большинство «Сочи» реализовал Сергей Попов, который продлил свою результативную серию до четырех матчей и стал первой звездой игры.

Но главное для него – первая победа после долгой и мучительной серии поражений. Худшей в истории КХЛ. Да и нашего хоккея вообще – ХК «Сочи» обошел даже СКА времен суперлиги, у которого был антирекорд в 20 поражений подряд

Символично, что победа пришлась на 400-й матч Сергея Светлова в качестве главного тренера. Об этом ему сообщили только утром, но вряд ли бы он отмечал юбилей, если б не такой результат.

Победа никак не повлияла на турнирное положение команды, да и никаких задач на сезон у нее уже, по сути, нет, но выиграть для хоккеистов было и правда важно. Просто посмотрите на их реакцию в раздевалке: 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Сочи – Металлург Мг 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
Дата проведения
14 января, 17.00, «Большой»
Онлайн матча Видео
1:0 – 18 Бабенко (Мичков)
1:1 – 31 Хабаров (Керран)
2:1 – 34 Николаев (Попов, Гараев)
2:2 – 39 Маклюков (Яковлев, Лайпсик)
3:2 – 50 Попов (Морроу, Николаев)
Вратари: Третьяк 36/38 – Паскуале 23/26.

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Фото: vk.com/hcsochi

4 комментария

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Фёдор Кузнецов
Ответ Dyman
А сколько СКА проиграл подряд в сезоне 00/01? Это рекорд, наверное, на все времена!
На матч меньше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dyman
А сколько СКА проиграл подряд в сезоне 00/01?
Это рекорд, наверное, на все времена!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Millencolin
ну Сочи последние матчи неплохо проводил, безвольности точно не было. но то что на Магнитке эта серия прервется - это неожиданно, конечно.
+1
0
+1
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йозе марино
Ничё, ничё щас накопят драфт пиков, будут высоко выбирать на дрфте, 1 номер Мичков у них уже есть, а там и потолок зарплат поднимут и будут на кубок претендовать....хотя подождите...блин
+5
-1
+4
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