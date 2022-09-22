«Спартак» восстал: 5 побед в 6 матчах с новым тренером. Хет-трик Принса испортил день рождения «Барысу»
Не оставили шансов.
Успешная серия «Спартака» продолжается. С приходом Игоря Гришина москвичи выиграли пять матчей из шести – и при этом в каждом из них команда не отсиживалась в обороне, а старалась играть в комбинационный хоккей. «Барыс» дома в очередной раз в этом убедился.
А ведь изначально казахстанская команда мощно атаковала – и Никита Михайлис открыл счет. Символично, что именно воспитанник «Барыса» забил гол в день рождения команды, на который все вышли в альтернативной форме.
Но на этом праздник для команды закончился – во многом из-за Шейна Принса, который выдал лучший свой матч за «Спартак»:
• еще в первом периоде он реализовал большинство, удачно сыграв на пятачке;
• в самом начале второго периода Принс забросил по-настоящему эстетскую шайбу – итог красоты от всего звена;
• а перед вторым перерывом Локтионов прошел по флангу, не заметил защитника «Барыса» и в падении отдал пас на хет-трик Шейну.
«Мы трудновато входили в игру, соперники были агрессивнее и быстрее. То, что мы много играли в позиционных атаках, а забили в контратаке – не парадокс, мы работаем над быстрым переходом. Атака сходу должна завершаться броском», – комментировал Игорь Гришин голы своей команды уже после матча.
Для Шейна Принса этот хет-трик стал первым в КХЛ, а для «Спартака» – девятым в истории лиги.
Шейн пришел в «Спартак» только в этом сезоне. Американец, принявший белорусское гражданство, до этого играл за «Автомобилист», минское «Динамо» и «Сибирь». Выбранный «Оттавой» во втором раунде драфта НХЛ-2011 нападающий так и не смог закрепиться за океаном (12 голов в 128 матчах), зато неплохо проявил себя в Беларуси – и получил паспорт страны, а заодно и сыграл на чемпионате мира и отборе на Олимпиаду.
Контракт Принса со «Спартаком» рассчитан на один сезон, но еще пара таких перфомансов – и американец, не попадающий под лимит на легионеров, пропишется в столице надолго.
- Дата проведения
- 25 ноября, 16.30, «Барыс Арена»
- 1:0 – 8 Михайлис (Рахманов)
- 1:1 – 19 Принс (Хохлачев, Кин)
- 1:2 – 22 Принс (Хохлачев, Квартальнов)
- 1:3 – 39 Принс (Локтионов)
- 1:4 – 42 Хохлачев (Локтионов, Рыбар)
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Фото: hcbarys.kz
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