«Спартак» восстал: 5 побед в 6 матчах с новым тренером. Хет-трик Принса испортил день рождения «Барысу»

Не оставили шансов.

Успешная серия «Спартака» продолжается. С приходом Игоря Гришина москвичи выиграли пять матчей из шести – и при этом в каждом из них команда не отсиживалась в обороне, а старалась играть в комбинационный хоккей. «Барыс» дома в очередной раз в этом убедился.

А ведь изначально казахстанская команда мощно атаковала – и Никита Михайлис открыл счет. Символично, что именно воспитанник «Барыса» забил гол в день рождения команды, на который все вышли в альтернативной форме.

Но на этом праздник для команды закончился – во многом из-за Шейна Принса, который выдал лучший свой матч за «Спартак»:

• еще в первом периоде он реализовал большинство, удачно сыграв на пятачке;

• в самом начале второго периода Принс забросил по-настоящему эстетскую шайбу – итог красоты от всего звена;

• а перед вторым перерывом Локтионов прошел по флангу, не заметил защитника «Барыса» и в падении отдал пас на хет-трик Шейну.

«Мы трудновато входили в игру, соперники были агрессивнее и быстрее. То, что мы много играли в позиционных атаках, а забили в контратаке – не парадокс, мы работаем над быстрым переходом. Атака сходу должна завершаться броском», – комментировал Игорь Гришин голы своей команды уже после матча.

Для Шейна Принса этот хет-трик стал первым в КХЛ, а для «Спартака» – девятым в истории лиги.

Шейн пришел в «Спартак» только в этом сезоне. Американец, принявший белорусское гражданство, до этого играл за «Автомобилист», минское «Динамо» и «Сибирь». Выбранный «Оттавой» во втором раунде драфта НХЛ-2011 нападающий так и не смог закрепиться за океаном (12 голов в 128 матчах), зато неплохо проявил себя в Беларуси – и получил паспорт страны, а заодно и сыграл на чемпионате мира и отборе на Олимпиаду.

Контракт Принса со «Спартаком» рассчитан на один сезон, но еще пара таких перфомансов – и американец, не попадающий под лимит на легионеров, пропишется в столице надолго.

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Фото: hcbarys.kz