«Торпедо» без Ларионова (он уехал в Америку) крепко влетело «Локомотиву» дома – впервые за пять лет! Ноль голов, мало бросков – не получалось ничего

0:4 – вообще без шансов.

После неудачной выездной серии «Торпедо» вернулось домой – но без Игоря Ларионова. Он улетел в Детройт на мероприятие, приуроченное к 25-летию победы «Ред Уингс» в Кубке Стэнли. Кроме того, главный тренер нижегородцев входит в выборный комитет Зала славы НХЛ, а там в начале ноября как раз определяются с новыми лауреатами.

«Я пропускаю субботнюю игру. Во вторник я сказал ребятам в раздевалке, что следующую игру они без меня. Это особый случай, особое мероприятие», – объяснил Ларионов «Советскому спорту».

На матч против «Локомотива» торпедовцев вывел Михаил Васильев.

И, кажется, отъезд главного тренера негативно сказался на команде. «Торпедо» впервые за пять лет проиграло ярославцам на своем льду в регулярных чемпионатах (в плей-офф они встречались в 2018-м, и тогда «Локо» выиграл всухую – 4:0, в том числе забрав две игры в Нижнем Новгороде).

Старт у хозяев не задался с самого начала. «Локомотив» чаще атаковал и довольно быстро открыл счет. Артур Каюмов в эффектном прыжке третий раз подряд поразил ворота «Торпедо» – в прошлом матче обе шайбы забросил тоже он.

Самый лучший момент – и, пожалуй, единственный, когда был шанс перевернуть игру – у «Торпедо» получился в середине первого периода. Фирстов классно отдавал из-за ворот на Дарьина, но тому в последний момент помешал точно бросить защитник.

Четвертый гол ярославцев, который забил Артема Ильенко, стал апофеозом этой игры для «Торпедо» – у нижегородцев сегодня буквально ничего не получалось.

Показательна и статистика бросков. «Торпедо» – одна из лучших команд лиги по броскам в створ.

В среднем за игру «Торпедо» наносит 31 бросок. В игре с «Локо» было всего 17. В проигранном недавно матче в Ярославле – 25. А против «Витязя» два дня назад – 41.

«Соперник сыграл в свой лучший хоккей. Да, где-то нам не хватило мастерства, умения, чтобы вскрыть эту оборону. Нет никаких проблем, будем работать дальше и двигаться вперед», – сказал Михаил Васильев после матча.

«Торпедо» в третий раз не смогло забить (в том числе впервые на своем льду). Больше таких матчей только у «Сочи» (5), «Амура», «Барыса» и «Авангарда» (по 4).

«Локомотив» же продлил свою победную серию до четырех матчей. Теперь команда Игоря Никитина на третьем месте Запада.

Фото: ХК «Торпедо»