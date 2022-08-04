При Пайперсе мы обыгрывали грозную Сербию и дважды отбирали очки у Бельгии. Вспоминаем 5 лучших матчей сборной при «летучем голландце»

Мучилась даже Португалия с Роналду.

Арно Пайперс возвращается в Казахстан. 7 августа голландский специалист вновь встанет у руля казахстанской сборной, но только на один матч – легенды сборной Казахстана встретятся с участниками проекта «Super bol» в товарищеском матче в Алматы. За казахстанцев сыграет даже экс-игрок «Интера» и «Реала» Эстебан Камбьяссо.

Пайперс возглавлял сборную в 2005-2008 годах. Голландский специалист является одним из лучших тренеров казахстанской команды за всю историю. При нем мы провели 36 матчей, из которые 7 побед, 11 раз играли вничью.

Вспоминаем 5 лучших игр тех времен.

5 место. Армения 0:1 Казахстан

21.11.2007. Квалификация Евро-2008, Ереван

Нечасто сборной Казахстана удается одерживать выездные победы в официальных матчах. Произошло это в Ереване, когда единственный гол на 64-й минуте забил Сергей Остапенко. Это был дебютный гол для форварда за сборную.

Счет в матче могли открыть армяне – сначала был опасный момент после розыгрыша штрафного у Роберта Арзуманяна. Затем Карен Дохоян не мог забить из убойного положения – выше ворот. После гола Остапенко хозяева пытались сравнять счет, но сборная Казахстана надежно сыграла в обороне и добыла важную победу.

4 место. Казахстан 1:2 Португалия

17.10.2007. Квалификация Евро-2008, Алматы

Это была грозная Португалия с Криштиану Роналду и Нани. Команда Пайперса до 84-й минуты пыталась удержать ничью, но Макукула все же смог открыть счет после подачи Роналду. Затем на 91-й минуте второй гол забил сам Криштиану. Спустя несколько минут хозяева ответили голом Бякова. Итоговый счет – 1:2 и португальцы одержали важную гостевую победу.

3 место. Бельгия 0:0 Казахстан

16.08.2006. Квалификация Евро-2008, Брюссель

Тот отбор на континентальное первенство начался с сенсации: сборная Казахстана обезвредила переживавшую кризис Бельгию.

Несмотря на то, что «золотое поколение» бельгийцев еще не подросло, в обойме главного тренера были такие известные игроки, как Венсан Компани, Томас Вермален, Мусса Дембеле и другие.

Казахстанцы не только успешно защищались, но и создавали моменты. Хотя забить не получилось, Давиду Лория также не пришлось вынимать мяч из сетки.

Борьба была жесткой. Четверо казахстанцев (Карпович, Сергиенко, Смаков и Балтиев) во втором тайме получили желтые карточки. Но, как оказалось, не зря.

«Считаю, мы заслуживали большего, но мяч просто отказывался идти в ворота. Мы не могли справиться с организацией игры наших соперников, сыграли недостаточно хорошо, однако из-за не лучшего результата убиваться не стоит. Знаем, что, когда нам приходится играть в быстрый футбол против насыщенной обороны, у нас возникают проблемы», – сетовал после матча тренер бельгийцев Рене Вандерэйкен.

2 место. Казахстан – Сербия 2:1

24.03.2007, Отборочный турнир ЧЕ-2008, Алматы

Несмотря на многообещающую битву с Бельгией, в дальнейшем игра у сборной Казахстана ожидаемо не заладилась: вырвав вничью с Азербайджаном (1:1), команда Пайперса проиграла три матча подряд.

Завершив осенний отрезок квалификации на Евро-2008, Казахстан отправился в Таиланд на Кубок Короля, где занял третье место в группе с хозяевами турнира, Вьетнамом и Сингапуром.

Весной 2007-го прошел «Кубок Алма-ТВ», где были повержены Азербайджан и Кыргызстан, в то время как со сборной Узбекистана казахстанцы сыграли 1:1.

Такая подготовка не прошла даром: в марте казахстанцы снова сверкнули, победив Сербию с Видичем, Тошичем и остальными на Центральном стадионе в Алматы. На голы Аширбекова и Жумаскалиева гости смогли ответить только мячом Жигича (был удален в компенсированные минуты второго тайма).

Если бы не это поражение, сербы могли бы побороться за спасительное второе место в группе. Казахстанцы утащили за собой крепкую европейскую команду. В Белграде хозяева попытались реабилитироваться (победили 1:0), но было уже поздно.

1 место. Казахстан – Бельгия 2:2

12.09.2007, Отборочный турнир ЧЕ-2008, Алматы

Матч этих команд в Алматы отличается от игры в Бельгии тем, что казахстанцы смогли не только достойно сражаться с крупной сборной, но и забить ей голы.

Выстрелы Герартса и Миральяса, после которых к 25-й минуте счет стал 2:0 в пользу гостей, не заставили казахстанцев падать духом. В итоге команда Пайперса отыграла столь приличное расстояние: сначала забил Бяков (39-я минута), а затем Смаков успешно реализовал пенальти на 77-й.

По итогам квалификации Бельгия заняла пятое место в отборочной группе. Казахстан, пусть и отставая на восемь очков, стал шестым. Респект за характер.

Пайперса считают лучшим тренером в истории сборной Казахстана, а болельщики по сей день вспоминают те матчи с ностальгией. Именно при Арно казахстанцы показали лучшее выступление в отборе, набрав 10 очков.

Спустя годы его рекорд повторил Михал Билек в квалификации Евро-2020. Однако за почетное звание лучшего тренера в истории сборной сейчас может поспорить мощно стартовавший в Лиге наций Магомед Адиев.

А какие матчи сборной при Пайперсе запомнились вам?

Фото: Gettyimages.ru/Stuart Franklin; vesti.kz