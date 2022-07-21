«Сыграли хорошо, но не повезло». Лобжанидзе – о возвращении в КПЛ и матче с «Осиеком»

Нападающий «Кызыл-Жара» Элгуджа Лобжанидзе присоединился к петропавловцам недавно. В интервью Sports.ru Казахстан грузинский форвард подытожил матч с «Осиеком» и рассказал об адаптации в команде Али Алиева.

– Результат, конечно, не устраивает, но в целом матч сложился хорошо. Просто нам не повезло, затем красная карточка повлияла на ход игры. Но мы будем бороться до последнего. У нас есть еще ответная встреча. Постараемся сделать все, чтобы вытащить игру.

– Ты недавно присоединился к «Кызыл-Жару». Как прошла адаптация в новой команде?

– Да, успел сыграться с новым коллективом. Ребята все хорошие, приняли меня очень тепло.

– Счет по игре? Что скажешь об «Осиеке»?

– Конечно, хочется всегда выиграть, хотя бы сыграть вничью. Да, играли хорошо, но результат на табло. Но нужно смотреть вперед, приложить максимум усилий в выездном матче.

«Осиек» – сильная команда, с хорошим подбором игроков. Если бы мы забили наш первый момент, игра пошла бы по-другому. Да, у них мастеровитые игроки, забили красивые голы. И у нас были неплохие моменты, но удача сегодня была не на нашей стороне.

– Какие ожидания от ответного матча?

– Нужно, как минимум, забить гол и постараться перевернуть игру. Я верю в команду.

– В «Кайсаре» ты забил дебютный гол кызылординцев в еврокубках. Была ли цель попасть в историю «Кызыл-Жара», став автором первого гола в еврокубках?

– Неважно, где забивать. Мне важно было сегодня помочь команде. Я максимально старался. Сегодня не получилось, забью в следующих матчах.

После «Тобола» я вернулся домой, но там не задалось, получал мало игровой практики. В «Кызыл-Жаре» в меня поверили, хорошо здесь себя чувствую, и надеюсь, наберу форму и буду снова забивать.