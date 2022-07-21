«Мы с Ласло оба хотели снова здесь забить». Экс-игрок «Шахтера» Топчагич о возвращении в Казахстан и победе над «Кызыл-Жаром»

Австрийский экс-игрок карагандинского «Шахтера» Михрет Топчагич сейчас выступает за хорватский «Осиек». Именно он забил первый гол в ворота «Кызыл-Жара» в первом матче квалификации Лиги конференций.

В интервью Sports.ru 34-летний Топчагич прокомментировал победу на «Астана Арене», вспомнил период выступления за карагандинский клуб, а также поделился ожиданиями от ответной игры.

– Игра получилась напряженной. «Кызыл-Жар» – достойная команда, с высокими игроками в составе. В первом тайме нам понадобилось больше времени для адаптации к искусственному газону. Рад, что забили свои голы и закончили победой.

– Удивил ли вас «Кызыл-Жар»?

– Когда я выступал в КПЛ, я не играл с этой командой, так как «Кызыл-Жар» тогда был в Первой лиге. Я общался перед игрой с Габышевым. Он сказал, что у петропавловцев хороший подбор игроков, в прошлом году завершили сезон четвертыми. Я знаю уровень чемпионата Казахстана. Если они заняли четвертое место в таблице, значит это хорошая команда, способная достойно выступить в еврокубках.

– Какие ожидания от предстоящей игры?

– Сначала нам предстоит долгий перелет в Хорватию, затем важный матч в чемпионате. Сегодня одержали хорошую победу, но она недостаточно убедительная. При наших болельщиках мы должны выложиться на максимум и достичь хорошего результата.

– Затем «Осиек» забил нелепый автогол. Была ли какая-то нервозность?

– Я бы не сказал. Неяшмич еще молодой игрок и такие ошибки случаются. Мы всей командой его поддержали. Самое главное, что матч закончился победой.

– Символично, что сегодня оба гола забили экс-игроки казахстанской Премьер-лиги – вы и Кляйнхайслер.

– Да, это невероятно. Мы обсуждали это с Ласло после игры. Будучи игроком «Шахтера» на этом стадионе я забивал здесь хорошие голы. Так же, как и Ласло, выступая за «Астану». До игры мы также разговаривали, мы оба хотели снова здесь забить, на «Астана Арене».

– Какие воспоминания от выступления в КПЛ?

– Это были два замечательных года. Мне очень нравится быть в Казахстане. Видно, что с тех пор столица сильно изменилась, зданий стало больше. Мои одноклубники удивились, увидев Астану.

– Ранее вы выступали в литовской «Судуве» под руководством Владимира Чебурина. Был ли у вас разговор перед матчем в Казахстане?

– Я разговаривал с ним две недели назад. Мы с ним в хороших отношениях, я его поздравил с победой в 1-м раунде Лиги чемпионов (прим. – «Жальгирис» победил «Баллкани» из Сува-Реки). А насчет матча против «Кызыл-Жара» – не обсуждал. У нас есть тренерский штаб, который проанализировал нашего соперника.

– Следите ли вы за КПЛ?

– Да, я подписан в инстаграме на «Шахтер». Муртазаев сейчас проводит хороший сезон, забил несколько голов. Также слежу за Сергеем Малым в «Тоболе» и хочу пожелать ему удачи в еврокубках.

Вчера после предыгровой тренировки увидел Габышева на «Астана Арене». Тепло поприветствовали друг друга, спросил, как у него дела в «Астане» и пожелал удачи.

– Есть ли в планах в будущем вернуться в КПЛ?

– Если не ошибаюсь, у вас есть закон, что легионерам старше 30 лет не разрешено играть в Казахстане.

– Сейчас уже нет.

– Да? Тогда может, вернусь (улыбается). Я очень люблю Казахстан, мне нравилось здесь играть. У меня еще год соглашения с «Осиеком» и сейчас полностью сконцентрирован на своей команде.