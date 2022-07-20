«Есть определенные, спортивные волнения». Али Алиев – о дебюте в еврокубках и предстоящем матче с «Осиеком»

Матч завтра, в 18:00 на «Астана Арене».

«Кызыл-Жар» и «Осиек» провели предыгровые тренировки перед первым матчем Лиги конференций. Али Алиев и Мирослав Лобанцев отвечая на вопросы журналистов, поделились ожиданиями от игры на «Астана Арене».

– Еврокубки – это всегда праздник для наших болельщиков. Мы в ожидании, как и болельщики, что дадим бой, будем бороться за каждый мяч. Матч будет интересным. Нам будет интересно посмотреть, как будем выглядеть на международной арене и получить этот опыт, который не получишь ни в одном тренировочном процессе.

– Завтра предстоит ваш дебют в еврокубках в качестве главного тренера. Есть ли какие-то волнения?

– Безусловно, есть определенные, спортивные волнения. Одно дело – готовиться к чемпионату, зная соперника, а здесь представляешь страну на международной арене. Но это нормально. Концентрирует тебя и поднимает требования еще выше.

– Какая атмосфера в команде?

– Глядя на тренировочный процесс и как ребята тренируются и играют, мы удовлетворительно относимся к подготовке. Не сказать, что все идет отлично. Любая ротация требует времени. Это, наверное, самая ахилессова пята – времени у нас мало. Лозунгом будет дисциплина и, самое главное – верить, убедить себя и соперника, что ты сегодня силен.

– Сыграет ли Дарко Зорич?

– Пока конкретики никакой нет. Он получил травму в матче с «Кайсаром», МРТ придет только сегодня вечером, тогда мы определим сроки и поймем, сможет ли он сыграть на уколах или же это будет потеря. Но Зорич – наш основной игрок, он представитель балканского футбола, и мы как раз играем против балканской команды. Думаю, если он не сыграет, то его достойно заменят другие ребята. Как говорится, «за себя и за того парня» сыграют.

– С чем связан уход Есимова, Живковича и Мурзы?

– У каждого свои причины: у кого-то закончилась аренды, кто-то из-за травмы, у Есимова тяжелая семейная ситуация, он попросил его отпустить. Желаем всем ребятам найти и обрести счастливый путь в карьере, пожелать им здоровья, чтобы у них не было травм.

– Кто еще, помимо Зорича, травмирован?

– Шмидт получил травму еще в самом начале, все остальные тренируются. Все осознают долю ответственности.

– Какой счет завтра устроит вашу команду?

– Любой победный счет станет фундаментом, который придаст определенную силу и сознание, что мы можем обыграть любую команду. Сейчас сказать, какой-то счет нас устроит, нет смысла. Мы видели много камбэков в исполнении наших клубов. Желаем всем другим казахстанским клубам удачи, ведь от этого казахстанский футбол лишь приобретет в коэффициенте. Любой счет, который принесет проход, будет положительным. Даже если дважды сыграем 0:0, но по пенальти Лобанцев вытащит победу, как Шацкий в прошлом году, то это будет успех.

– Все знают, что в «Осиеке» играет хорошо знакомый нам Кляйнхайслер, и знаем его дальние удары издали. Просматривали ли вы персонально его действия?

– Конечно, мы собирали информацию. У них вся команда хороша выстроена и сбалансирована, есть опыт и молодость. Балканский футбол всегда был силовым, очень остро атакующим, с передачами и навесами в штрафную. Сейчас добавились еще средние передачи. Что касается Кляйнхайслера, то мы знаем его качество. Надеемся, он не сможет так тревожить наши ворота, как он это делал в «Астане». Постараемся перекрыть эти зоны, откуда он часто наносит удары. Думаю, наша оборонительная линия справится с этой задачей.

В свою очередь, Мирослав Лобанцев поделился своим мнением об игре и пожелал удачи другим казахстанским клубам, выступающих в еврокубках.

– Для любого футболиста еврокубки – это праздник. Мы рады участвовать в Лиге конференций и гордимся этим. Также хочу пожелать удачи «Тоболу», «Астане» и «Кайрату». Мы все представляем одну страну.

На такие матчи нет смысла дополнительно настраивать. Все и так серьезно понимают уровень ответственности завтрашней игры. Всегда есть волнения, неважно, будь это еврокубки или чемпионат.

Кляйнхайслер? Не сказать, что он делает что-то специфичное, чего нет у других. И в нашем чемпионате много таких исполнителей. У «Осиека» есть много других вещей, который нужно разобрать.

Наставник «Осиека» Ненад Бьелица уже приезжал в Казахстан в 2018 году. Тогда он тренировал загребское «Динамо» и выиграл «Астану» в Лиге чемпионов.

Хорватский специалист рассказал об ожиданиях и отметил ключевых игроков петропавловцев.

– Очень хорошие воспоминания с той игры. Я очень впечатлен, как сейчас изменилась столица. Как и четыре года, завтра нам предстоит очень важная игра. Мы сыграем против хорошей команды, хоть и не показывают сейчас хороших результатов. Завтра ожидаем хорошей игры.

– В вашей команде есть небольшие проблемы с составом: Лончар дисквалифицирован, Неяшмич получил травму. Кто из игроков не сыграет завтра?

– Лончар был дисквалифицирован в прошлом сезоне. Также из-за полученной травмы не сыграют Бельо и Чеберко.

– Кляйнхайслер и Топчагич раньше выступали в Казахстане. Рассказывали ли они вам о местном футболе?

– Не так много делились информацией, в целом у них очень теплые воспоминания. Они провели замечательное время в казахстанской Премьер-лиге.

– Приходилось ли вашей команде играть на искусственном покрытии?

– В Хорватии мы всегда играем на естетсвенном поле. Это что-то новое для нас. Да, у нас есть искуственные поля. За два дня до вылета в Казахстан мы тренировались на таком покрытии.

– Не будет ли с вашей стороны недооценки соперника, учитывая неудачное выступление «Кызыл-Жара» в текущем сезоне?

– «Кызыл-Жар» – достаточно опытный соперник. Они адаптированы к играм на искусственном газоне и местной погоде. Мы нацелены на качественную игру Надеюсь, мы будем на поле лучше.

– Кто завтра может заменить отсутствующих защитников?

– Шкорич, Бралич и Баришич готовы заменить этих игроков и выйти завтра на поле.

– Кого можете выделить в составе «Кызыл-Жара»?

– Наверное, Дарко Зорича, но я слышал, что он травмирован. Также могу выделить Лобжанидзе – новый нападающий с хорошими качествами. Очень хорош Бушман, с хорошей левой ногой и неплохо исполняет штрафные удары. Мы очень уважительно относимся к нашим соперникам.

– Когда вы были главным тренером «Динамо-Загреб» в вашем составе была восходящая звезда Дани Ольмо. Есть ли сейчас в вашей команде потенциальные звезды мирового футбола?

– Это очень высокий уровень, настоящий топ-игрок. Думаю, у нашего молодого нападающего Бельо, который завтра не сыграет из-за травмы, такой же высокий потенциал.

– На какой результат вы рассчитываете?

– Я не думаю об исходе матча. Для меня важно, чтобы моя команда была сфокусирована на игре. Все риски были учтены.