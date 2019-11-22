43 года назад Гретцки и Хоу впервые сыграли друг против друга в НХЛ. К этому моменту они уже были друганами

Впервые встретились, когда Гретцки был ребенком.

От редакции: впервые этот текст был опубликован в ноябре 2019-го. Но, кажется, сейчас – когда Овечкин обошел Горди Хоу и помчался за Гретцки – он стал актуален как никогда.

Если составлять топ легендарных хоккейных фото, то вряд ли кто-то сместит с первого места «полет» Бобби Орра в финале-1970. Но очень близко в списке будет снимок с Горди Хоу, который крюком клюшки как будто захватывает голову 11-летнего Уэйна Гретцки.

«Мистер Хоккей» всегда был кумиром маленького Уэйна, и ровно 43 лет назад величайший канадский центр и величайший канадский край сыграли друг против друга в НХЛ.

Все началось за несколько лет до этого – в 1972-м. Гретцки так вспоминает первую встречу с идолом: «Это было мероприятие «Лайон Клуба» (крупная международная благотворительная организация – Sports.ru) в моем родном городке. Я увидел Горди, когда он выходил из своего белого «Кадиллака» и не верил своим глазам – представьте, что встретили живого Санта-Клауса. Мой герой оказался даже более классным, чем я представлял себе в мечтах.

Кроме Хоу, на той встрече присутствовал старый жокей, пара игроков Канадской футбольной лиги – меня тоже усадили в «президиум», потому что я в том году забил 400 голов и в этом плане был неординарным ребенком (378+139 в 85 играх – Sports.ru). Но во всем остальном я был обычным мальчиком – я не мог выступить перед 750 собравшимися, и меня трясло от волнения.

Мое место было как раз рядом с Горди, который сидел с закрытыми глазами, и ему сказал «Мистер Хоу, я так нервничаю, кажется, я окаменел». Он приоткрыл один глаз и ответил: «Знаешь, я тоже нервничаю. Когда будешь выступать, скажи им, что теряешься без клюшки и коньков. И вот настала моя очередь, я поднялся, сказал «Спасибо» и начал плакать. Несмотря ни на что, мне аплодировали стоя, а Горди сказал «Это было отлично!».

Когда Гретцки вспоминает, как был сделан легендарный кадр то говорит, что идея снимка принадлежала взрослой легенде: «Горди сказал: «Парень, просто стой и смотри в камеру. Все остальное сделаю я».

Как в плохой мыльной опере из дневного эфира российских телеканалов, эта встреча была не случайной – 9 и 99 номера постоянно пересекались друг с другом. В 15 лет Уэйн играл в одной команде с Мюрреем Хоу (в отличие от своих братьев, в НХЛ не пробился, но зато написал книгу про отца) и часто пересекался с Горди на играх – они постоянно общались после игр: «Когда-то я даже не мог представить, что Горди Хоу будет спрашивать у меня «Эй, как дела, как самочувствие?».

Другая важная встреча Уэйна и Горди случилась летом 1978-го еще на одном благотворительном обеде. Тогда Гретцки подписал первый профессиональный контракт с «Индианаполисом» из ВХА и впервые в жизни располагал кое-какими деньгами. Он вспоминает: «После обеда Хоу сказал мне: «Теперь ты должен пахать еще сильнее. Мы вышли из зала, я сел к папе в машину, а у него была старая колымага, которую он никак не мог завести. Горди подошел к нам и сказал: «Парень, первая вещь, которую ты должен сделать после контракта профи – купить своим родителям машину». На следующий день я так и сделал».

Еще до НХЛ Хоу и Гретцки пересеклись в последний год жизни ВХА – их первая встреча состоялась в тот краткий период, когда Уэйн еще играл за «Индианаполис»: «Я дико нервничал первые смены, но в одном из моментов сумел отобрать у Горди шайбу и был так взволнован, что даже покатил не в ту сторону. Внезапно я почувствовал мощный толчок (в другом источнике Гретцки рассказывает, что получил от Хоу удар клюшкой по руке – Sports.ru). Хоу сказал мне: «Парень, никогда не пытайся отобрать у меня шайбу!». Я сказал: «Ладно, этого больше никогда не повторится».

Помню, я еще очень удивился – как же так, на раскатке Горди постоянно мне подмигивал – я подумал, что он так желает мне удачи. Я рассказал об этом нашему вратарю, а он мне: «Уэйн, он тебе не подмигивал. У него просто был нервный тик».

Такая встреча могла бы подорвать всю любовь, но Гретцки прекрасно знал, кем восхищался еще с четырех лет, когда получил в подарок первое джерси кумира. Хоу мог быть сверхжестким, когда носил не те цвета, что и Гретцки, но в личном общении он был мудрым наставником. Так случилось на Матче звезд ВХА в 1979-м – тогда Гретцки играл в одном звене с Горди и его сыном в трехматчевой серии против «Динамо» (да, Матчи звезд тогда еще были необычными). В первой игре их тройка соорудила 3 из 4 голов в ворота Сергея Бабарико:

«Когда мы играли в Матче звезд, я забросал его вопросами, но он никогда не демонстрировал в общении, что он слишком крут, чтобы общаться с молодым парнем. Он всегда был готов показывать мне верный путь. Когда мне нужен был совет, он всегда был рядом – настоящий друг», – вспоминает Гретцки.

Сам Хоу редко говорил про Уэйна, но тот матч запомнил: «Один из русских постоянно бил Уэйна клюшкой. Я сказал ему, чтобы он предоставил его мне, а сам бы ушел с пути, когда услышал меня. Я размотал этого парня, и когда мы шли на смену, ему оказывали помощь на льду. Я это увидел и говорю «О Господи», Уэйн спросил «Что случилось?» и я отвечаю: «Он встает». Мы тогда знатно посмеялись».

В ВХА Хоу и Гретцки успели сыграть больше десятка раз: «Эдмонтон», в который очень быстро отправился Уэйн, сыграл семь игр с «Уэйлерс» в регулярке и еще семь игр в плей-офф. НХЛ, конечно же, старается не показывать, что у нее был какой-то конкурент, но первый матч Гретцки и Хоу в главной лиге уже не был каким-то сверхсобытием для обеих легенд. Первая игра оказалась скучной и толком не запомнилась даже современникам: «Хартфорд» выиграл 4:0, Хоу набрал одно очко. В той регулярке «Ойлерс» и «Уэйлерс» сыграли еще трижды, но единственное, чем запомнились те игры – перформанс Марка Хоу в последней очной игре его отца и Гретцки (2+2).

Через две недели после последней официальной встречи Гретцки и Хоу отправились на Матч звезд (уже НХЛ) в Детройт. Естественно, что на новенькой «Джо Луис Арене» в центре внимания был именно «Мистер Хоккей»: ведущий специально оставил его представление на сладкое и даже не назвал по имени – хватило просто «Номер 9». Вся арена несколько минут аплодировала стоя, остановившись только тогда, когда об этом попросил ведущий.

Для Хоу это был 23-й Матч звезд, для Гретцки – первый. Уэйн тогда очков не набрал, а вот Горди сделал пас на шестую шайбу своей команды, которая победила 6:3 (МВЗ еще не были совсем похожи на трудовую повинность, в них даже интрига была).

Не прошло и 10 лет после первой игры Гретцки в НХЛ, как он обставил своего идола по набранным очкам в лиге и занял первое место в истории. Символично, что случилось это в Эдмонтоне, куда Уэйн приехал уже в черном джерси «Лос-Анджелеса». Хоу, конечно же, был среди тех, кто приехал поздравить нового лучшего бомбардира.

В следующие годы они пересекались уже постоянно в качестве живых легенд. Их карьеры так сплетены, что в Зале славы сейчас проходит выставка «9 и 99». Гретцки и Хоу были очень разными на льду, но навсегда останутся в истории рядом друг с другом – и не только из-за количества набранных очков.

Фото: Brantford Expositor; REUTERS/Gary Hershorn, Mike Blake