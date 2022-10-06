8 комментариев

Хоккейный Fantasy-блог
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Запустили Fantasy-турнир к плей-офф Кубка Стэнли-22/23! Собирайте свою команду

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Как играть в Fantasy Кубка Стэнли?

Чтобы начать играть, вы должны зарегистрироваться на Sports.ru. Если Вы уже зарегистрированный пользователь Sports.ru, то нажимайте на кнопку «Собрать команду»!

Дедлайн – 18 апреля в 01:00 по московскому времени.

Как создать команду?

Ваша команда должна состоять из 17 хоккеистов – 2 вратарей, 6 защитников и 9 нападающих, суммарная стоимость которых не должна превышать 20 000.

Вы можете выбрать не более 4 игроков из одного клуба на стадии 1/8, не более 6 игроков на стадии 1/4, 8 – в полуфиналах и неограниченное количество игроков из одной команды в финале.

Как управлять командой?

На все время турнира каждая команда получает 50 трансферов, которыми можно пользоваться в любой момент – замены вступают в силу моментально. Старайтесь брать тех хоккеистов, которые будут играть – замены в игре не предусмотрены.

Расположение игроков на поле не имеет значения – вы можете поставить бомбардира в третье звено, а тафгая в первое; они будут набирать очки точно так же, если вы поменяете их местами.

Как проводить трансферы?

После выбора команды вы можете менять состав с помощью трансферов. В течение всего турнира можно провести до 50 трансферов. До начала турнира вы можете проводить неограниченное количество трансферов.

Изменения в составе команды можно производить в любое время, и они сразу вступят в силу.

Стоимость хоккеиста меняется после каждого матча – и поэтому хоккеист будет заблокирован для перехода за час до начала игры и будет разблокирован по истечении некоторого времени после него.

Вместе со стоимостью хоккеистов меняется бюджет вашей команды. В дальнейшем вы можете менять состав в пределах изменившейся стоимости команды.

Кто оценивал?

Особая благодарность за оценку игроков пользователю Wolski.

Призы

Победитель общего зачета получит звезду, бейдж в профиль и сертификат в маркетплейс. Пользователи, занявшие второе и третье места получат бейджи за второе и третье места.

Остались вопросы?

Прочитайте еще раз внимательно правила или задайте вопрос в комментариях к этому блогу. Если и это не помогло, пишите нам по почте на fantasy@sports.ru.

8 комментариев

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verter
Вольски большое спасибо
+12
0
+12
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See what
Цены божеские в этом сезоне. Пользователь Wolski оказался адекватнее экспертов прошлых лет, когда в команду приходилось брать 1-3 трупов за 500 очков.
+8
0
+8
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Федя-гол
Ответ Melnikov1968
Нажимаю «собрать команду» на этом все заканчивается. Ну и что дальше?
нажимай на гиперссылку выше кнопки, а не на саму кнопку
+5
0
+5
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Cham5ion
Вольски уважение!
+4
0
+4
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The world champion 1998
Цены адекватные, в этот раз. Респект!
+2
0
+2
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LOsP06GH
Ответ SoD
Кому-то реально интересно ещё фэнтези? ;)
Ага, с бюджетом 20 000!
+1
-1
0
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