Чехия выиграла домашний ЧМ-2024! Пастрняк – автор золотого гола

Не зря уговаривал «Бостон».

Финал ЧМ-2024 завершился сухой победой Чехии над Швейцарией (2:0). Нули на табло продержались до середины третьего периода. На 50-й минуте забросил нападающий Давид Пастрняк, а за несколько секунд до сирены чехи отправили вторую шайбу в пустые ворота. Это первое золото Чехии на чемпионатах мира за последние 14 лет. До этого был успех в 2010 году.

Что важно вокруг этого знать:

● Роман Червенка – главный бомбардир сборной Чехии на ЧМ-2024. 38-летний нападающий набрал 11 (3+8) очков за 10 матчей. За карьеру он долго выступал в КХЛ, а в 2010-м обыгрывал Россию (2:1) в финале золотого для чехов чемпионата мира. Червенка остался единственным представителем той команды в новой сборной. Статистика доказывает – он там не просто так.

● За весь турнир Чехия проиграла два матча: Швейцарии (1:2, бул) и Канаде (3:4, ОТ). Из этого понятно, что у чехов нет поражений в основное время, а еще они уже пересекались со Швейцарией. Та победа на групповом этапе в итоге помогла швейцарцам занять место выше. Поэтому в 1/4 финала они вышли на Германию, а Чехия попала на крепкую сборную США (1:0).

● В трех играх плей-офф сборная Чехии пропустила всего трижды. Все шайбы – в полуфинальном матче против Швеции (7:3). Тут важно отметить заслугу вратаря Лукаша Достала. Он провел на ЧМ-2024 все встречи и оказался вторым по проценту отраженных бросков (93,9%). Показатель 36-летнего швейцарца Леонардо Дженони чуть лучше (94,08%), но и матчей у него на два меньше.

● Достал – лучший вратарь ЧМ-2024. В финале против Швейцарии он сделал 31 сэйв. Победа Чехии не случилась бы без голов, поэтому и вклад Пастрняка нельзя игнорировать. Давид стал самым активным игроком Чехии в финальном матче. Он совершил пять бросковых попыток. У соперника больше бросали только Роман Йоси и Кевин Фиала (по шесть раз – все неудачные).

● На ЧМ-2024 Пастрняка могло и не быть. «Бостон» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли, но отпускать лидера в сборную не спешил. Пастрняк с трудом уговорил клуб. Он честно признавался: представителям «Бостона» идея игры Давида на международном турнире совсем не нравилась. Аргументом после длинного и тяжелого клубного сезона стало то, что турнир для Чехии домашний.

● В игровом плане приглашение Пастрняка не работало до финала. За время турнира он отпраздновал день рождения, но на льду никак себя не проявил. Давид приехал из НХЛ вместе с Нечасом («Каролина») и Захой (партнер по «Бостону»). Они забивали, а он в трех матчах не набрал ни одного очка. Наступил четвертый – и тут Давид все-таки внес решающий вклад в золотой успех.

● Проклятие Швейцарии по-прежнему действует. Эта сборная никогда не выигрывала золото ЧМ. Серебро оказалось четвертым за все время и третьим при тренере Патрике Фишере. В 2013-м он работал в сборной ассистентом, а в 2018-м и 2024-м сам довел швейцарцев до второго места. На льду ему помогал 40-летний нападающий Андрес Амбюль. Для него чемпионат мира стал 19-м в карьере.

● В предыдущий раз Чехия принимала ЧМ в 2015 году. На том турнире победила сборная Канады, которая в финале обыграла Россию (6:1). Тогда чехи вообще остались без медалей – уступили американцам (0:3) в игре за бронзу. Интересно, что все медалисты прошлого ЧМ-2023 не взяли награды сейчас. Канада стала четвертой, Германия вылетела в 1/4, Латвия не вышла из группы.

● ЧМ-2024 установил рекорд посещаемости для подобных турниров. Суммарно на матчи в Праге и Остраве пришли 797 727 зрителей. Зато в игровом плане нашлись неожиданные герои не только у Чехии. Например, американец Мэтт Болди остался главным бомбардиром ЧМ-2024. Все очки (14, 6+8) он набрал на групповом этапе. Канадец Дилан Козенс – лучший снайпер турнира (9 голов).

А празднует все равно Чехия! Все тот же швейцарский ветеран Амбюль выдал настоящую цитату дня: «Серебро – это серебро. Золото – это золото. Золотые медали мы не получили, поэтому больно». Лучше после такого финала и не скажешь.

Канада осталась без медалей ЧМ-2024. Что ей помешало?

Фото: eastnews.ru /Petr David Josek