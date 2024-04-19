Победу «Металлурга» создал яркий герой: отдал пас в падении и забил решающий гол

Один из любимых игроков Разина.

«Металлург» дважды забросил «Локомотиву» (2:1) в стартовом матче финальной серии Кубка Гагарина. В итоге все решила игра в большинстве: «Металлург» организовал решающую шайбу на 59-й минуте матча. Перед этим удалился хоккеист «Локомотива» Александр Полунин, который нарушил правила в зоне соперника. Это стало ключевым моментом: до этого долго держалась ничья.

На старте третьего периода «Локомотив» даже временно повел в счете. Почти сразу включился нападающий «Металлурга» Александр Петунин. 27-летний Петунин ранее никогда не играл в финалах Кубка Гагарина. Лучший результат в регулярках – 39 очков в сезоне-2015/16 еще в составе «Северстали». Именно из Череповца Петунин осенью перешел в «Металлург» к привычному тренеру Разину.

«Металлург» подписывал Петунина в обмен на Коростелева. Кажется, сделка уже оправдалась.

Петунин поучаствовал в обеих командных шайбах стартовой игры финала против «Локомотива». Его индивидуальные действия перевернули ход матча. В моменте с первым голом «Металлурга» от Никиты Михайлиса он сориентировался и в падении отдал результативную передачу. После этого Михайлис уже бросал в пустой угол. За весь плей-офф-2023/24 Никита забросил лишь две шайбы (эта – вторая).

За такой пас после перехвата Михайлис явно выпишет партнеру отдельную благодарность.

Позже Петунин забил сам. Защитник Пресс бросил от синей линии, а Петунин удачно подставил клюшку и дезориентировал вратаря Исаева. Весь плей-офф «Металлург» показывает реализацию большинства в районе 10%. По цифрам выглядит слабо, но почти каждый такой гол оказывается победным. Шайба Петунина лишь подтвердила такую тенденцию для «Металлурга».

Вот послематчевые эмоции героя матча: «Всегда приятно забивать и выигрывать. Считаю, что до этого тоже хорошо играли в большинстве, были моменты. Просто шайба ходила по ленточке. Хорошо, что забили». Конкретно от Петунина сложно ожидать такого доминирования в разных игровых форматах. В регулярке-2023/24 он набрал в «Металлурге» 26 (13+13) очков за 56 матчей.

Для Петунина это четвертый плей-офф. Он дважды играл там с «Динамо», а в сезоне-2022/23 выходил в первом раунде за «Северсталь». В Череповце Петунин добивался лучших личных показателей в плей-офф (7 очков), но в «Металлурге» их превзошел (10, 3+7). Три раза Петунин набирал по 2 очка: «Спартак» (5:3, 0+2), «Автомобилист» (3:5, 0+2), «Локомотив» (2:1, 1+1).

Петунин уходил из «Северстали» в том числе из-за несовместимости с игровой моделью нового тренера Андрея Козырева. Сам он спокойно относился к такой ситуации, а Разин возможности снова поработать с Петуниным только радовался. Тренер «Металлурга» еще в момент собственного ухода из «Северстали» называл Петунина в числе тех игроков, которым он дал толчок в развитии.

Сейчас это заметно уже по финалу Кубка Гагарина. Капитан «Металлурга» Егор Яковлев отработал этот матч в качестве ассистента тренера – он травмирован. В раздевалке Яковлев символично вручил Петунину приз лучшему игроку встречи: «Отдам Петуньке».

Необычный ход «Металлурга» в финале Кубка Гагарина – травмированный капитан стал ассистентом тренера

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Фото: РИА Новости /Сергей Бобылев