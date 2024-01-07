«Даже во дворе несправедливость наказывается». Новое поражение СКА – из-за спорного гола в овертайме

Первая шайба Гераськина в «Металлурге».

СКА проиграл «Металлургу» (1:2, ОТ). Для команды Ротенберга поражение стало вторым подряд – до этого было от «Локомотива» (1:2). Итог игры с «Металлургом» не сочетается с общей статистикой: СКА долго вел в счете и доминировал по броскам в створ (44:32). Нападающий «Металлурга» Игорь Гераськин забил решающий гол за 17 секунд до завершения овертайма.

Защитник СКА упал после контакта с Гераськиным – это повлияло на момент с шайбой «Металлурга»

Первый гол Гераськина в составе «Металлурга» действительно получился спорным. Сам Игорь больше говорил о самой комбинации и важности шайбы лично для него. Ассистентом выступил Данила Юров – у него набралось 20 результативных передач. Юров сразу в пяти играх делал по два ассиста. Хоккеисты «Металлурга» в итоге выбрали Гераськина лучшим игроком матча.

У него получился идеальный бросок:

За пару секунд до такого броска Гераськин проезжал мимо игрока СКА Сергеева. Оба не владели шайбой, но соперник зацепился за ногу Игоря и упал. Из эпизода он выключился: игроки СКА сразу остались 3х2. Последовал пас Юрова на Гераськина и его победное завершение. Судьи посчитали момент чистым, а Ротенберг не взял просмотр – на такие случаи он не предусмотрен.

Зато потом Ротенберг ярко отреагировал на момент уже во время пресс-конференции. Ключевые выдержки: «Жизнь расставит все по местам. Когда ребята играют, все должно быть по правилам. Для этого есть правила игры в хоккей. Если бы играли во дворе – даже там есть правила, когда несправедливость всегда наказывается. Даже во дворе. Есть правила, мы их соблюдаем».

У СКА набралось достаточно моментов, чтобы все закончилось раньше. 20-летний вратарь «Металлурга» Илья Набоков отбил 43 броска. До его личного рекорда в регулярке-2023/24 не хватило трех сэйвов (делал 46 в матче с «Куньлунем», 4:1). Против СКА Набоков неожиданно привез голевой момент, когда потерял шайбу за собственными воротами.

Автор победного гола Гераськин перешел в «Металлург» в дедлайн – сделка стала частью обмена с «Авангардом» и «Ак Барсом». Тогда же Кошелев уехал из Магнитогорска в Казань, а Жафяров попал в Омск. Все трое уже забросили дебютные шайбы за новые клубы. Кошелев вообще сделал это параллельно с Гераськиным – принес «Ак Барсу» победу над «Автомобилистом» (2:1).

Тренер Разин рассказывал перед подписанием Игоря: «Хоккейный рынок не такой богатый и такие хоккеисты такого возраста в самом соку на вес золота. Не важно, что я работал с ним, таких игроков в принципе очень мало и нам повезло что он будет с нами». Разин развивал Гераськина еще в «Северстали». «Металлург» вел с ним переговоры летом, но игрок оказался в «Авангарде».

Символично, что последний гол за омский «Авангард» Гераськин забил «Металлургу» (2:3). В Магнитогорске Игорь провел уже четыре матча. До игры против СКА он делал два ассиста в матче с «Сочи» (3:2, ОТ). Всего в регулярке-2023/24 Гераськин набрал 18 очков (6+12) за 46 игр. Прошлая регулярка стала самой результативной в его карьере: 66 матчей, 43 очка, 14 голов, 29 ассистов.

СКА два месяца не проигрывал дважды подряд – новые поражения совпали со сменой вратаря

С 27 октября по 2 ноября СКА последовательно проиграл три матча. Соперники на том отрезке: «Сочи» (4:5), «Ак Барс» (2:3), «Авангард» (3:5). После этого клуб Ротенберга идет по регулярке со статистикой 19 побед и 5 поражений. До игр с «Локомотивом» и «Металлургом» все проигрыши разбавлялись успешными сериями. СКА поднялся в таблице (4 место) и приближается к лидерам.

Ротенберг использует ротацию и проверяет игроков – там он сам объясняет перемены в звеньях. Арсений Грицюк наконец-то набрал форму: уже четыре матча подряд завершает с очками. Против «Металлурга» Грицюк отдал передачу на единственную шайбу СКА, но в другом эпизоде едва не получил травму. Кажется, обошлось: Арсений вернулся на скамейку перед третьим периодом.

Главное: у СКА поменялся основной вратарь. В матче с «Витязем» (6:1) 19-летний Павел Мойсевич впервые в карьере вышел в старте на уровне КХЛ. До этого Мойсевич несколько раз появлялся со скамейки и не пропускал – удерживал рекордную сухую серию . Она остановилась на отметке 242:55. СКА оставил Мойсевича и на проигранные матчи с «Локомотивом» и «Металлургом».

Куда же пропал Никита Серебряков? 30 декабря Мойсевич заменил его на третий период в игре с «Автомобилистом» (4:0). С того момента Серебряков отдыхает – это подтвердил Ротенберг: «Дали ему возможность восстановиться, чтобы не рисковать перед важнейшими играми в сезоне». Он ожидает возвращение Серебрякова в следующем матче, когда СКА снова сыграет с «Витязем».

«Металлург» набрал 68 очков за 49 матчей и укрепился первым на Востоке. Все январские игры с участием «Металлурга» доходили до овертайма: команда обыграла «Сочи» (3:2) и СКА (2:1), а еще проиграла «Нефтехимику» (1:2). Ближайший матч пройдет в Магнитогорске 9 января – против «Локомотива». Это будет встреча двух неожиданных лидеров конференций.

Фото: vk.com/ska