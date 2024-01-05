Рекордный матч за бронзу на МЧМ: чехи превратили 2:5 в 8:5! Забили четыре за 50 секунд

Затащил проспект «Баффало».

В игре за бронзу на МЧМ Чехия U20 обыграла Финляндию U20 (8:5). Сюжет – история. К середине встречи финны выигрывали 5:2. Во втором отрезке команды вообще забросили 3 шайбы за 34 секунды, но дальше Финляндия неожиданно упустила победу. Такое уже было: в полуфинале с американцами она выигрывала 2:0, но пропустила на последних минутах и проиграла 2:3.

Теперь Финляндия вела 5:4 еще за пару минут до сирены в матче с Чехией. Игра перевернулась на отрезке в 50 секунд – после четырех голов Чехии установился окончательный результат. Чехи победили 8:5 и перебили рекорд Канады: в 1963 году канадцы забрасывали 4 шайбы за 68 секунд. Чехи дважды попали по пустым воротам – такие голы уместились в 2 секунды (еще один рекорд).

Что это вообще было:

● В бронзовом матче за Чехию сыграли два вратаря. После двух голов финнов на 8-й минуте матча вместо Михаэля Грабала в воротах появился Якуб Вондраш. Грабал все равно остается одним из перспективных вратарей с драфта НХЛ-2023, где под 38-м пиком его выбрала «Аризона». У финнов всю игру провел Никлас Кокко – принадлежит «Сиэтлу», но играет в аренде за «Карпят».

● Лидер сборной Чехии Иржи Кулих набрал 4 очка (2+2). Это треть от его общего показателя за турнир (12, 6+6). До этого Кулих уже выбивал 4 очка (3+1) в игре с Норвегией (8:1). Кулих – проспект «Баффало». Он дебютировал в НХЛ в игре против «Нью-Джерси» (2:7): сыграл почти 15 минут и завершил матч с полезностью -1. Клуб взял его на драфте НХЛ-2022 под 28-м номером.

● Ондржей Бехер в матче за третье место оформил хет-трик – это его первые голы на МЧМ-2024. Бехер добавил к ним 2 ассиста. 19-летний нападающий начал камбэк Чехии, когда отличился в меньшинстве при счете 2:5. Сами чехи отметили, что именно его гол подарил команде надежду перед третьим периодом. Бехер отличился за 55 секунд до завершения второго периода.

● После матча за всех игроков Чехии говорил Томас Гамара – автор победного гола в игре с Финляндией. Вот его впечатления: «Не думаю, что когда-то участвовал в подобном матче. Это выглядело безумно». Гамара признал собственную вину в моменте с пятой шайбой Финляндии, а потом благодарил партнеров – те не расстраивались и до последнего верили друг в друга.

● На МЧМ-2024 именно Чехия ранее выбила главных фаворитов турнира. В игре с Канадой в четвертьфинале турнира чехи победили со счетом 3:2. Якуб Штанцль забросил победную шайбу за 11 секунд до завершения того матча. Путь Чехии на МЧМ затем испортил полуфинал против шведов (2:5). До третьего периода там держалась ничья 2:2, но Швеция забила три гола подряд.

● Чехия дважды за турнир забрасывала по 8 шайб за игру – против Норвегии (8:1) и Финляндии (8:5). При этом у команды не было сухих матчей, а у финнов проходила встреча с Латвией (4:0). 13 голов за матч в плей-офф МЧМ-2024 еще не забивалось: до этого США и Латвия завершали собственную игру 7:2. На групповом этапе США и Швейцария (11:3) уже забрасывали 14 шайб.

● Сборная Чехии играла в финале МЧМ-2023, где оставалась с серебром (Канада, 2:3, ОТ). Она не брала медали на двух турнирах подряд два последних десятилетия. Последний раз подобное случалось на победных для чехов МЧМ-2000 и МЧМ-2001. Финны не оставались четвертыми с 2020 года. После этого у них еще было серебро в 2000-м. Теперь – снова без медалей.

Россия на МЧМ-2024 не участвовала.

Фото: Christinne Muschi/Keystone Press Agency, Larsson Rosvall/Keystone Press Agency, Michael Erichsen/Keystone Press Agency/Global Look Press