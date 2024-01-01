Уникальный гол в НХЛ: игрок «Монреаля» бросил по пустым воротам, когда вся арена поверила в паузу

Ему ассистировал вратарь.

«Тампа» обыграла «Монреаль» (4:3). Никита Кучеров набрал 2 очка (1+1) и закрепился на первом месте в списке бомбардиров регулярки НХЛ (61, 26+35). В матче с «Монреалем» Кучеров стал автором победной шайбы, хотя для «Тампы» там все складывалось тяжело. В середине второго периода защитник Джонатан Ковачевич увеличил преимущество «Монреаля» до двух голов.

Развитие этого эпизода – отдельная история. Буквально за несколько секунд до гола «Тампа» проводила собственную атаку. Вратарь «Монреаля» Сэмюэл Монтембо поймал шайбу после броска от синей линии. Он пару секунд продержал ее в ловушке, а затем отбросил Ковачевичу. Другие хоккеисты «Монреаля» и «Тампы» совсем выключились из эпизода, хотя свистка не было.

Дальше – неожиданный бросок от Ковачевича уже по пустым воротам «Тампы»:

Вратарь «Тампы» просто катался по собственной зоне – запутался из-за музыки и световых эффектов

Голкипер «Тампы» Юнас Юханссон действительно откатился в сторону от ворот. Этим и воспользовался Джонатан, который сориентировался первым из полевых. Кажется, что тогда даже он сам не сразу открыл для себя такую неожиданную возможность для гола. Ковачевичу жестами подсказал кипер Монтембо – у него ассист. Последний раз Сэмюэл отдавал голевую передачу в сезоне-2018/19.

Тут ему помогла пассивность игроков «Тампы» – те даже не подкатились к воротам Монтембо после дальнего броска. Поэтому он без помех вернул шайбу в игру.

Когда шайба еще не пересекла линию ворот «Тампы», на ситуацию почти среагировал защитник Даррен Рэддиш. Он подъехал к скамейке, но обернулся и осознал – игра продолжается. Через секунду «Тампа» пропустила, а расстроенные хоккеисты и вратарь показали непонимание. Сам Рэддиш мелькнул на кадрах не просто так: он же ранее и бросал от синей по воротам Монтембо.

Игроки «Тампы» спорили с арбитрами. Те пересмотрели повтор и подтвердили правильность гола. Все вокруг запутались в том числе из-за музыки – она резко включилась на арене после сэйва Монтембо. Это отметил защитник «Тампы» Кэлвин де Хаан, но веселее отреагировал нападающий «Монреаля» Джош Андерсон: «Я был на льду. Так и не понял, что там в итоге произошло».

Именно музыка на арене (обычно ее как раз включают в паузах) и стала основной причиной странностей. Вратарь Юханссон признался – из-за нее он подумал, что арбитр якобы уже свистнул. Окружающая обстановка смутила и самого автора гола. Как все объяснил Ковачевич: «На арене было шумно. Я просто не мог услышать, прозвучал свисток или нет». Он бросил на удачу – попал.

Проблема ситуации не только в мелодии: она сопровождалась еще и световыми эффектами, поэтому в паузу сразу поверили многие зрители. Некоторые негативно отреагировали в момент, когда судьи засчитали шайбу «Монреаля». Весь смысл разбирательств связан с фактом звука свистка. В момент сэйва Монтембо один из арбитров даже подносил свисток к губам, но игру все-таки не останавливал.

Монтембо и Ковачевич просто оказались самыми внимательными из всех участников матча.

Кучеров почти догнал лидера НХЛ по победным голам, но настроение «Тампы» испортили травмы

Для Джонатана Ковачевича эта шайба стала уже пятой в регулярке-2023/24. Пока «Монреаль» выиграл лишь один матч, где он забивал («Сан-Хосе», 3:2 бул). Юханссон считает, что такой гол «Монреаля» позволил «Тампе» быстрее включиться. Шведский голкипер «Тампы» провел в сезоне 21 матч: дважды отыграл на ноль, но пропустил 70 голов. Это главный сменщик Андрея Василевского.

Вратарь «Монреаля» Монтембо провел матч хуже, чем Юханссон. Он отбил всего 16 из 20 бросков – ассист на Ковачевича общее впечатление не улучшил. «Монреаль» вкладывается в Монтембо: в декабре клуб объявил о подписании с ним нового контракта. В каждом из трех следующих сезонов Сэмюэл заработает 3,15 млн долларов – в три раза больше, чем получает сейчас.

После счета 0:2 «Тампа» забросила «Монреалю» 4 шайбы подряд. Кучеров выступил ассистентом у де Хаана, а затем забил сам. «Монреаль» сократил разрыв за 2 минуты до сирены, поэтому гол Никиты и стал победным. Кучеров – один из лидеров регулярки-2023/24 по таким шайбам (5). Столько же еще у трех хоккеистов, а больше забил лишь один Мэтт Дюшен из «Далласа» (6).

Кучеров вообще забрасывает шайбы уже в трех играх подряд. Его «Тампа» борется за места на границе попадания в плей-офф, хотя у нее регулярно возникают проблемы. Эта победа прервала серию клуба из двух поражений от «Флориды» (2:3) и «Рейнджерс» (1:5).

Плохой итог для «Тампы» – травмы еще двух защитников. Во время игры с «Монреалем» по разным причинам вылетели Эрик Чернак и Хэйдн Флери. Все это важно, учитывая состояние российского защитника Михаила Сергачева. Тот не играет с 20 декабря из-за травмы ноги.

«Монреаль» теперь проиграл 4 из 5 последних матчей. Единственная победа на этом отрезке – над «Чикаго» (5:2).

Фото: AP /Chris O’Meara