Вся боль ЦСКА – в психозе Федотова: кажется, он просто устал от бесконечных голов СКА

Тяжелое дерби – 2:6.

СКА крупно выиграл у ЦСКА (6:2) в Санкт-Петербурге. Команда Ротенберга забрала все три армейских дерби в регулярке-2023/24, хотя предыдущие матчи получались близкими по разнице голов: 3:2 и 2:1. На 43-й минуте нового матча Арсений Грицюк промежуточно сделал счет 5:1 в пользу СКА. После пятой пропущенной шайбы вратарь ЦСКА Иван Федотов не сдержался.

Таким эмоциональным Федотова давно никто не видел:

Федотов выдал худший матч в сезоне по количеству голов, но проблема ЦСКА не только в его игре

После двух подряд чемпионств ЦСКА по-прежнему не находит себя. Клуб занимает лишь шестое место на Западе, а за две последние игры пропустил 10 голов. До этого случилось поражение от «Динамо» (1:4), когда соперник четыре раза реализовал большинство. Против «Динамо» в основе выходил вратарь Александр Шарыченков. Потом клуб вообще выставил его на драфт отказов.

Эпизод после пятой шайбы в Санкт-Петербурге не завершился на тех действиях Федотова: вместо него со скамейки сразу появился запасной голкипер Дмитрий Гамзин. Тот уверенно провел на площадке пару минут, а потом туда вернулся сам Иван. Решение ЦСКА по обратной замене казалось спорным, но Сергей Федоров после игры объяснил его так: «Я не менял Ваню».

Технический момент: Федотов сам подъехал к скамейке ЦСКА и судьи попросили его поменяться. ЦСКА пока остается с парой вратарей Федотов – Гамзин. Первый номер очевиден, хотя Гамзин побеждал во всех матчах с выходами в основе. Клуб опровергает инсайды о переговорах с «Салаватом» по Александру Самонову, но перед дедлайном все еще может подписать новичка.

Интересно, что Федотов играл в каждом матче против СКА в регулярке-2023/24. Парадокс: в сумме за две предыдущие встречи он пропустил от соперника даже меньше шайб (5), но в моментах ошибался чаще. В первой игре этих команд пустил в ближний угол и не выручил при двух одинаковых выходах. Во второй – не вытащил бросок из центра зоны и снова потерял угол.

Теперь снова не обошлось без помарок, но без подобных сэйвов Федотова ЦСКА проиграл бы СКА еще крупнее:

В регулярке-2023/24 Федотов провел 23 матча. Результаты: 12 побед, 11 поражений, 4 сухаря, 48 голов. Иван чаще всего ошибается именно в топ-матчах. Он пасовал игроку «Ак Барса» в матче, где ЦСКА проиграл 1:4. Он же – пропускал в ближний угол победный гол от «Локомотива» (1:2). Единственным исключением остается игра со «Спартаком» (3:0), где Федотов сделал 44 сэйва.

6 голов в регулярке-2023/24 Федотов пропускал один раз – от «Авангарда» (4:6). Теперь повторил худший результат в сезоне.

Вратарский вопрос важен для понимания сложного положения ЦСКА, но точно не выглядит главным. У команды страдает игра в атаке. Лучший бомбардир клуба Константин Окулов пока имеет всего 27 очков (6+21). Сравните его статистику с лидерами бомбардирской таблицы КХЛ: там доминируют Владимир Ткачев («Авангард», 57) и Николай Голдобин («Спартак», 54).

ЦСКА слабо реализует большинство: 22 шайбы на 128 попыток (17,3%). По этому показателю команда идет пятой с конца. Похожее положение складывается и при игре в меньшинстве: такое же 19-е место, 28 голов при 120 попытках у соперников (76,7% надежности). Не помогает и общее состояние лидеров ЦСКА, которые пропускали несколько матчей по болезни и травмам.

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров сформулировал основную проблему клуба после игры против СКА: «Во втором периоде проиграли пятачок. Пока не можем зажечь один сосуд у нас в голове. Поэтому не все получается, играем волнами. К сожалению, наша команда в раздумьях. Я бы так назвал нашу игру». Его ЦСКА часто проваливается отрезками – от этого и идут поражения.

Матч вытащили неожиданные герои СКА – вот их достижения на фоне слабой игры соперника

СКА забил 13 голов за два матча. Перед армейским дерби прошла игра с «Сочи» (7:2) с рекордным количеством бросков (66). Радость Ротенберга: «Всегда создавали много голевых моментов и делали на этом акцент. Всегда надо реализовывать свои возможности. Каждый хоккеист должен брать на себя ответственность. Нам нужны новые герои, и сегодня мы их увидели в игре».

Что же это за герои?

● Марат Хайруллин пропустил кучу матчей СКА из-за травм. Его показатели в регулярке-2023/24: 28 игр, 19 очков (9+10). Хайруллин набрал 8 очков за 2 последние игры. Особенно ярко получилось против ЦСКА – 1+4. Таких матчей у Хайруллина не было и в прошлом сезоне, когда он выступал стабильно и долго боролся за бомбардирское лидерство (54 очка) во всей КХЛ.

● Арсений Грицюк постоянно лечится. Для набора формы он ездил на Кубок Первого канала, где играл за команду «Звезды и ВХЛ». Там Грицюк стал одним из главных бомбардиров, а теперь набирает авторитет и в СКА. Арсений забивает за клуб в двух матчах подряд. Единственный раз за регулярку он показывал такое в октябре-ноябре против «Ак Барса» (2:3) и «Авангарда» (3:5).

● Павел Дедунов часто выпадает из состава СКА по причине ротации. Перед игрой с ЦСКА он вообще не имел очков за 16 игр в КХЛ. Наступила 17-я – Дедунов наконец-то забросил шайбу. Дебютным голом за клуб отметился и Максим Федотов. Недавно тот жаловался, что после перехода из «Торпедо» тяжело идут очки. С ЦСКА Федотов выбил 1+2, всего за сезон – 2+5.

Все они снова могут сыграть против ЦСКА уже 27 декабря. Команды проведут четвертое дерби уже в Москве.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев