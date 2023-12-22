Наброс на ворота
Блог

Вся боль ЦСКА – в психозе Федотова: кажется, он просто устал от бесконечных голов СКА

КХЛ КХЛ
СКА СКА
ЦСКА ЦСКА
Иван Федотов Иван Федотов
Сергей Федоров Сергей Федоров
Марат Хайруллин Марат Хайруллин
Максим Федотов Максим Федотов
Роман Ротенберг Роман Ротенберг
Арсений Грицюк Арсений Грицюк
Павел Дедунов Павел Дедунов
Хоккей Хоккей

Тяжелое дерби – 2:6.

СКА крупно выиграл у ЦСКА (6:2) в Санкт-Петербурге. Команда Ротенберга забрала все три армейских дерби в регулярке-2023/24, хотя предыдущие матчи получались близкими по разнице голов: 3:2 и 2:1. На 43-й минуте нового матча Арсений Грицюк промежуточно сделал счет 5:1 в пользу СКА. После пятой пропущенной шайбы вратарь ЦСКА Иван Федотов не сдержался.

Таким эмоциональным Федотова давно никто не видел:

Федотов выдал худший матч в сезоне по количеству голов, но проблема ЦСКА не только в его игре

После двух подряд чемпионств ЦСКА по-прежнему не находит себя. Клуб занимает лишь шестое место на Западе, а за две последние игры пропустил 10 голов. До этого случилось поражение от «Динамо» (1:4), когда соперник четыре раза реализовал большинство. Против «Динамо» в основе выходил вратарь Александр Шарыченков. Потом клуб вообще выставил его на драфт отказов.

Эпизод после пятой шайбы в Санкт-Петербурге не завершился на тех действиях Федотова: вместо него со скамейки сразу появился запасной голкипер Дмитрий Гамзин. Тот уверенно провел на площадке пару минут, а потом туда вернулся сам Иван. Решение ЦСКА по обратной замене казалось спорным, но Сергей Федоров после игры объяснил его так: «Я не менял Ваню».

Технический момент: Федотов сам подъехал к скамейке ЦСКА и судьи попросили его поменяться. ЦСКА пока остается с парой вратарей Федотов – Гамзин. Первый номер очевиден, хотя Гамзин побеждал во всех матчах с выходами в основе. Клуб опровергает инсайды о переговорах с «Салаватом» по Александру Самонову, но перед дедлайном все еще может подписать новичка.

Интересно, что Федотов играл в каждом матче против СКА в регулярке-2023/24. Парадокс: в сумме за две предыдущие встречи он пропустил от соперника даже меньше шайб (5), но в моментах ошибался чаще. В первой игре этих команд пустил в ближний угол и не выручил при двух одинаковых выходах. Во второй – не вытащил бросок из центра зоны и снова потерял угол.

Теперь снова не обошлось без помарок, но без подобных сэйвов Федотова ЦСКА проиграл бы СКА еще крупнее:

В регулярке-2023/24 Федотов провел 23 матча. Результаты: 12 побед, 11 поражений, 4 сухаря, 48 голов. Иван чаще всего ошибается именно в топ-матчах. Он пасовал игроку «Ак Барса» в матче, где ЦСКА проиграл 1:4. Он же – пропускал в ближний угол победный гол от «Локомотива» (1:2). Единственным исключением остается игра со «Спартаком» (3:0), где Федотов сделал 44 сэйва.

6 голов в регулярке-2023/24 Федотов пропускал один раз – от «Авангарда» (4:6). Теперь повторил худший результат в сезоне.

Вратарский вопрос важен для понимания сложного положения ЦСКА, но точно не выглядит главным. У команды страдает игра в атаке. Лучший бомбардир клуба Константин Окулов пока имеет всего 27 очков (6+21). Сравните его статистику с лидерами бомбардирской таблицы КХЛ: там доминируют Владимир Ткачев («Авангард», 57) и Николай Голдобин («Спартак», 54).

ЦСКА слабо реализует большинство: 22 шайбы на 128 попыток (17,3%). По этому показателю команда идет пятой с конца. Похожее положение складывается и при игре в меньшинстве: такое же 19-е место, 28 голов при 120 попытках у соперников (76,7% надежности). Не помогает и общее состояние лидеров ЦСКА, которые пропускали несколько матчей по болезни и травмам.

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров сформулировал основную проблему клуба после игры против СКА: «Во втором периоде проиграли пятачок. Пока не можем зажечь один сосуд у нас в голове. Поэтому не все получается, играем волнами. К сожалению, наша команда в раздумьях. Я бы так назвал нашу игру». Его ЦСКА часто проваливается отрезками – от этого и идут поражения.

Матч вытащили неожиданные герои СКА – вот их достижения на фоне слабой игры соперника

СКА забил 13 голов за два матча. Перед армейским дерби прошла игра с «Сочи» (7:2) с рекордным количеством бросков (66). Радость Ротенберга: «Всегда создавали много голевых моментов и делали на этом акцент. Всегда надо реализовывать свои возможности. Каждый хоккеист должен брать на себя ответственность. Нам нужны новые герои, и сегодня мы их увидели в игре».

Что же это за герои?

Марат Хайруллин пропустил кучу матчей СКА из-за травм. Его показатели в регулярке-2023/24: 28 игр, 19 очков (9+10). Хайруллин набрал 8 очков за 2 последние игры. Особенно ярко получилось против ЦСКА – 1+4. Таких матчей у Хайруллина не было и в прошлом сезоне, когда он выступал стабильно и долго боролся за бомбардирское лидерство (54 очка) во всей КХЛ.

Арсений Грицюк постоянно лечится. Для набора формы он ездил на Кубок Первого канала, где играл за команду «Звезды и ВХЛ». Там Грицюк стал одним из главных бомбардиров, а теперь набирает авторитет и в СКА. Арсений забивает за клуб в двух матчах подряд. Единственный раз за регулярку он показывал такое в октябре-ноябре против «Ак Барса» (2:3) и «Авангарда» (3:5).

Павел Дедунов часто выпадает из состава СКА по причине ротации. Перед игрой с ЦСКА он вообще не имел очков за 16 игр в КХЛ. Наступила 17-я – Дедунов наконец-то забросил шайбу. Дебютным голом за клуб отметился и Максим Федотов. Недавно тот жаловался, что после перехода из «Торпедо» тяжело идут очки. С ЦСКА Федотов выбил 1+2, всего за сезон – 2+5.

Все они снова могут сыграть против ЦСКА уже 27 декабря. Команды проведут четвертое дерби уже в Москве.

СКА – ЦСКА 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)
Дата проведения
21 декабря, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео
1:0 – 8 Сергеев (Толчинский)
2:0 – 22 Хайруллин (Федотов)
2:1 – 24 Плотников (Окулов)
3:1 – 30 Федотов (Глотов, Хайруллин)
4:1 – 36 Дедунов (Глотов, Хайруллин)
5:1 – 42 Грицюк (Хайруллин, Федотов)
5:2 – 53 Барабоша (Окулов, Светлаков)
6:2 – 58 Рендулич (Хайруллин, Глотов)
Вратари: Серебряков 37/39 – Федотов 32/38, Гамзин 2/2.

Куда уйдет Жафяров? Кто из легионеров поедет в Омск? Что устроит СКА? В КХЛ – дедлайн переходов

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЦСКА еще вкатывается в сезон, проблемы на 90% в психологии. Если пройдут 1-й раунд ПО, то дальше сложно будет их победить.
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий