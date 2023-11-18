Наброс на ворота
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Восемь лидеров ЦСКА пропустили матч с «Локомотивом» – зато сыграл дебютант из МХЛ

КХЛ КХЛ
Кирилл Долженков
Иван Янченко
ЦСКА ЦСКА
Локомотив Локомотив
Василий Дронык
Данила Хулапов Данила Хулапов
Антон Слепышев Антон Слепышев
Сергей Федоров Сергей Федоров
Олег Майстренко
Максим Мамин Максим Мамин
Роман Калиниченко Роман Калиниченко
Иван Федотов Иван Федотов
Павел Карнаухов Павел Карнаухов
Андрей Светлаков Андрей Светлаков
Хоккей Хоккей

Федотов вообще сделал ассист.

ЦСКА проиграл «Локомотиву» (2:3) в регулярке КХЛ. Команды уже четвертый раз за этот сезон встречались друг с другом. «Локомотив» взял вторую победу, а заодно соперники выдали самую результативную игру. До этого во всех матчах с их участием было по три гола. Тут «Локомотиву» номинально помогла сложная ситуация с составом у ЦСКА. Доступных игроков все меньше.

ЦСКА вышел на «Локомотив» без главных бомбардиров и ведущих защитников, но создал интригу

Сергей Федоров рассказывал еще после матча с минским «Динамо» (4:0): «Потеряли шестерых человек основы на выезде? Спасибо, что напомнили о «хорошем». К сожалению, хоккей – травмоопасный вид спорта. Но я с надеждой смотрю на следующие игры». Оказалось, что перед матчем с «Локомотивом» общая ситуация только ухудшилась. Да, звезд в ЦСКА почти не осталось.

Найдите лидеров ЦСКА в заявке команды на игру с «Локомотивом»:

Нашли? Теперь смотрите на тех, кого там точно не хватает:

По составу все и правда выглядит плохо. Артур Хайруллин из «СЭ» пишет, что нападающий Максим Мамин выбыл из-за травмы примерно на месяц. Мамин набрал 18 очков (10+8) в регулярке-2023/24. В пяти играх он имел минимум 2 очка (с «Авангардом» – 3). Буквально каждую игру ЦСКА кого-то теряет. Мамин и Каменев – последние вылетевшие из заявки на новый матч.

Антон Слепышев не играет за ЦСКА с 31 октября, когда отдал 2 ассиста в игре с «Сибирью» (6:3). Он пропускал и стартовый отрезок, поэтому накопил так мало игр. Во всех предыдущих сезонах Слепышев считался одним из лидеров ЦСКА. Его возвращение ожидается в ближайшие дни, но по другим звездам деталей нет. Анонимные телеграм-каналы пишут о болезнях и легких травмах.

Отсутствие каждого лидера выглядит для ЦСКА ощутимо. Из десятки лучших бомбардиров клуба в сезоне на «Локомотив» оказались доступны лишь Соркин (4), Карнаухов (7) и Плотников (10). Центральным нападающим первой тройки вышел Андрей Светлаков. Перед этой игрой он имел такую статистику: 26 матчей, 2 гола, 6 передач. Карнаухов второй матч подряд стал капитаном.

Символично, что именно Карнаухов и Светлаков перевернули матч с «Локомотивом». Их голы во втором периоде при 0:2 позволили ЦСКА сравнять счет. В случае с голом Светлакова в протокол попал и Иван Федотов. Он сделал второй ассист в регулярке-2023/24 (личный рекорд за время в КХЛ). До этого Федотов уже отдавал голевой пас 2 октября в разгромном матче с «Витязем» (9:1).

Все решилось в третьем периоде, когда ЦСКА пропустил шайбу от Каюмова. После этого игроки ЦСКА все равно создавали моменты – попали и в перекладину. Интересно, что автор победной шайбы Каюмов не набирал очки пять матчей подряд и месяц не забивал. На момент с его голом в большинстве повлиял перегруженный Светлаков: выбросил шайбу и получил удаление.

В такой ситуации ЦСКА точно поможет скорая пауза в сезоне. С 8 по 19 декабря в КХЛ не пройдет ни одного матча: календарь сделан таким из-за Матча звезд и Кубка Первого канала. До перерыва ЦСКА сыграет с минским «Динамо», «Трактором», «Металлургом» и «Витязем». Три из четырех матчей – гостевые. Особенно тяжелыми кажутся встречи в Челябинске и Магнитогорске.

Кто из молодых игроков сыграл за ЦСКА против «Локомотива» – запоминаем все новые фамилии

Вот два ключевых высказывания Сергея Федорова на пресс-конференции после матча против «Локомотива»:

1) «У нас люди заболели, поэтому играло много молодых игроков. Это нормальный процесс, все команды через такое проходят».

2) «В таком составе мы играли в первый раз. Ждем ребят из основного состава. Молодые сыграли достойно».

Кто из молодых вообще играл за ЦСКА против «Локомотива»:

● Олег Майстренко, нападающий, 18 лет. В игре с «Локомотивом» официально дебютировал в КХЛ. Майстренко провел на льду 1:32 и вышел на три смены. Это самый результативный игрок «Красной Армии» в МХЛ (30 очков, 15+15). Столько же очков в МХЛ имеют еще три хоккеиста из других команд, а лучше показатель лишь у Эмиля Пьянова из «Алмаза» (31 очко).

● Кирилл Долженков, нападающий, 19 лет. У Долженкова набралось уже 15 матчей за карьеру в КХЛ в двух разных сезонах. Игра с «Локомотивом» выделялась игровым временем. В среднем Долженков играет за ЦСКА в КХЛ по 8 минут за матч. Против «Локомотива» провел более 14 минут, а до этого – 12 с минским «Динамо». Там Долженков забросил дебютную шайбу в лиге.

● Иван Янченко, нападающий, 19 лет. Начинал сезон с выхода на 12 секунд в игре с «Ак Барсом» (2:5). В матче с «Барысом» (4:0) вообще получил 13 минут игрового времени, но стабильности пока нет. Против «Локомотива» Ивану дали всего 3 минуты. Его единственным очком в сезоне остается ассист на Полтапова в сентябрьском матче с «Адмиралом» (4:1).

● Данила Хулапов, нападающий, 22 года. Дебютировал за ЦСКА еще в сезоне-2020/21, но в основе не закрепился. Лучшим временем остается регулярка-2021/22, когда Хулапов провел 14 матчей. Матч с «Локомотивом» стал для него дебютным в этом сезоне.

● Василий Дронык, нападающий, 20 лет. Повторил показатель из регулярки-2022/23 – провел в текущем сезоне 11 матчей за ЦСКА в КХЛ. Впервые забил еще в декабре 2022-го, а очков больше не набирал. В среднем за матч выходит на 7:48.

● Роман Калиниченко, защитник, 23 года. Еще один игрок, для которого дебютным стал сезон-2020/21. Матч с «Локомотивом» выделялся для Калиниченко по игровому времени. Вместо привычных 9-10 минут он отыграл сразу 17.

ЦСКА – Локомотив 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)
Дата проведения
27 ноября, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 2 Полунин (Красковский, Береглазов)
0:2 – 14 Березкин (Тесанов, Симашев)
1:2 – 23 Карнаухов (Плотников, Клаэссон)
2:2 – 30 Светлаков (Дыбленко, Федотов)
2:3 – 41 Каюмов (Березкин, Сергеев)
Вратари: Федотов 23/26 – Исаев 20/22.

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Фото: cska-hockey.ru

6 комментариев

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Barsa1984
а матч крутой получился
+4
0
+4
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cskamax
Здоровья и возвращения парням!
+3
0
+3
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Cever
На самом деле, не хвтало только Абрамова. И очень сильно не хватало! Все остальные из тех кого не было - по сути - балласт. И нежная, но совершенно бестолковая девочка-фигуристка Окулов, и швыряльщик шайбы куда попало и привозящий голы в свои ворота дырявый защитник Нестеров, и чемпион по запоротым моментам Мамин и уже давно кое как таскающие трусы по площадке Слепышев с Каменевым.
Даже Григоренко не так чтоб сильно нужен - слишком редко вспоминает, что на него команда надееся как на лидера и чаще "отбывает номер" чем реально бьётся за команду.
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alklimov2018
Ух е. Надо обязательно посмотреть игру. Нет худа без добра - прекрасная возможность накатать ребят, ничего не теряя.
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вован63
Ответ Dima Mitrofanov
А,без ведущих игроков команда лучше играла,потомушто те понтят много,еще бы федота убрать с ворот было бы вообще хорошо
Согласен
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