Восемь лидеров ЦСКА пропустили матч с «Локомотивом» – зато сыграл дебютант из МХЛ

Федотов вообще сделал ассист.

ЦСКА проиграл «Локомотиву» (2:3) в регулярке КХЛ. Команды уже четвертый раз за этот сезон встречались друг с другом. «Локомотив» взял вторую победу, а заодно соперники выдали самую результативную игру. До этого во всех матчах с их участием было по три гола. Тут «Локомотиву» номинально помогла сложная ситуация с составом у ЦСКА. Доступных игроков все меньше.

ЦСКА вышел на «Локомотив» без главных бомбардиров и ведущих защитников, но создал интригу

Сергей Федоров рассказывал еще после матча с минским «Динамо» (4:0): «Потеряли шестерых человек основы на выезде? Спасибо, что напомнили о «хорошем». К сожалению, хоккей – травмоопасный вид спорта. Но я с надеждой смотрю на следующие игры». Оказалось, что перед матчем с «Локомотивом» общая ситуация только ухудшилась. Да, звезд в ЦСКА почти не осталось.

Найдите лидеров ЦСКА в заявке команды на игру с «Локомотивом»:

Нашли? Теперь смотрите на тех, кого там точно не хватает:

По составу все и правда выглядит плохо. Артур Хайруллин из «СЭ» пишет, что нападающий Максим Мамин выбыл из-за травмы примерно на месяц. Мамин набрал 18 очков (10+8) в регулярке-2023/24. В пяти играх он имел минимум 2 очка (с «Авангардом» – 3). Буквально каждую игру ЦСКА кого-то теряет. Мамин и Каменев – последние вылетевшие из заявки на новый матч.

Антон Слепышев не играет за ЦСКА с 31 октября, когда отдал 2 ассиста в игре с «Сибирью» (6:3). Он пропускал и стартовый отрезок, поэтому накопил так мало игр. Во всех предыдущих сезонах Слепышев считался одним из лидеров ЦСКА. Его возвращение ожидается в ближайшие дни, но по другим звездам деталей нет. Анонимные телеграм-каналы пишут о болезнях и легких травмах.

Отсутствие каждого лидера выглядит для ЦСКА ощутимо. Из десятки лучших бомбардиров клуба в сезоне на «Локомотив» оказались доступны лишь Соркин (4), Карнаухов (7) и Плотников (10). Центральным нападающим первой тройки вышел Андрей Светлаков. Перед этой игрой он имел такую статистику: 26 матчей, 2 гола, 6 передач. Карнаухов второй матч подряд стал капитаном.

Символично, что именно Карнаухов и Светлаков перевернули матч с «Локомотивом». Их голы во втором периоде при 0:2 позволили ЦСКА сравнять счет. В случае с голом Светлакова в протокол попал и Иван Федотов. Он сделал второй ассист в регулярке-2023/24 (личный рекорд за время в КХЛ). До этого Федотов уже отдавал голевой пас 2 октября в разгромном матче с «Витязем» (9:1).

Все решилось в третьем периоде, когда ЦСКА пропустил шайбу от Каюмова. После этого игроки ЦСКА все равно создавали моменты – попали и в перекладину. Интересно, что автор победной шайбы Каюмов не набирал очки пять матчей подряд и месяц не забивал. На момент с его голом в большинстве повлиял перегруженный Светлаков: выбросил шайбу и получил удаление.

В такой ситуации ЦСКА точно поможет скорая пауза в сезоне. С 8 по 19 декабря в КХЛ не пройдет ни одного матча: календарь сделан таким из-за Матча звезд и Кубка Первого канала. До перерыва ЦСКА сыграет с минским «Динамо», «Трактором», «Металлургом» и «Витязем». Три из четырех матчей – гостевые. Особенно тяжелыми кажутся встречи в Челябинске и Магнитогорске.

Кто из молодых игроков сыграл за ЦСКА против «Локомотива» – запоминаем все новые фамилии

Вот два ключевых высказывания Сергея Федорова на пресс-конференции после матча против «Локомотива»:

1) «У нас люди заболели, поэтому играло много молодых игроков. Это нормальный процесс, все команды через такое проходят».

2) «В таком составе мы играли в первый раз. Ждем ребят из основного состава. Молодые сыграли достойно».

Кто из молодых вообще играл за ЦСКА против «Локомотива»:

● Олег Майстренко, нападающий, 18 лет. В игре с «Локомотивом» официально дебютировал в КХЛ. Майстренко провел на льду 1:32 и вышел на три смены. Это самый результативный игрок «Красной Армии» в МХЛ (30 очков, 15+15). Столько же очков в МХЛ имеют еще три хоккеиста из других команд, а лучше показатель лишь у Эмиля Пьянова из «Алмаза» (31 очко).

● Кирилл Долженков, нападающий, 19 лет. У Долженкова набралось уже 15 матчей за карьеру в КХЛ в двух разных сезонах. Игра с «Локомотивом» выделялась игровым временем. В среднем Долженков играет за ЦСКА в КХЛ по 8 минут за матч. Против «Локомотива» провел более 14 минут, а до этого – 12 с минским «Динамо». Там Долженков забросил дебютную шайбу в лиге.

● Иван Янченко, нападающий, 19 лет. Начинал сезон с выхода на 12 секунд в игре с «Ак Барсом» (2:5). В матче с «Барысом» (4:0) вообще получил 13 минут игрового времени, но стабильности пока нет. Против «Локомотива» Ивану дали всего 3 минуты. Его единственным очком в сезоне остается ассист на Полтапова в сентябрьском матче с «Адмиралом» (4:1).

● Данила Хулапов, нападающий, 22 года. Дебютировал за ЦСКА еще в сезоне-2020/21, но в основе не закрепился. Лучшим временем остается регулярка-2021/22, когда Хулапов провел 14 матчей. Матч с «Локомотивом» стал для него дебютным в этом сезоне.

● Василий Дронык, нападающий, 20 лет. Повторил показатель из регулярки-2022/23 – провел в текущем сезоне 11 матчей за ЦСКА в КХЛ. Впервые забил еще в декабре 2022-го, а очков больше не набирал. В среднем за матч выходит на 7:48.

● Роман Калиниченко, защитник, 23 года. Еще один игрок, для которого дебютным стал сезон-2020/21. Матч с «Локомотивом» выделялся для Калиниченко по игровому времени. Вместо привычных 9-10 минут он отыграл сразу 17.

Фото: cska-hockey.ru