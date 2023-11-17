😍 Вам надо увидеть голевой пас Ткачева – он без смены кружил на льду 4 минуты

Теперь догоняет Голдобина в списке бомбардиров.

«Авангард» выиграл у «Адмирала» (2:1, бул) в домашнем матче регулярки КХЛ. Команда перебросала соперника (48:20), но единственную шайбу Омска в основное забросил защитник Абросимов. Ему ассистировал Владимир Ткачев, который сделал уже 33-й пас в сезоне. Позже Ткачев еще и исполнил победный буллит – так принес «Авангарду» восьмую победу подряд.

Разбираем момент с Ткачевым и передачей: не уходил на скамейку, катался с шайбой по зоне и тяжело дышал после гола

Давление «Авангарда» сказывалось весь матч, но шайба случилась лишь в третьем периоде. Смена Ткачева началась задолго до изменения счета. «Авангард» снял вратаря на отметке 49:20 – тогда судья показал отложенный штраф у «Адмирала». Через несколько секунд на площадке появился Ткачев. После этого он все время оставался на льду до момента с голом «Авангарда».

Удаление Фьоре зафиксировано на 50:19 – почти через минуту после снятия вратаря. Прямо перед паузой Владимир бросил в сторону ворот, но самоотверженно отработал защитник. Следующей остановки он ждал 52 секунды, пока шайба не улетела в заградительную сеть. Сразу произошло и другое вбрасывание у ворот «Адмирала», а потом пауз не было до того броска Абросимова.

Получается, что Ткачев не поменялся и после завершения большинства «Авангарда». Телеграм-канал «Роман с Хоккеем» подсчитал: его смена длилась 4 минуты и 16 секунд. Даже учитывая игровые паузы, это аномальный показатель. За 7 смен в третьем периоде матча с «Адмиралом» Ткачев сыграл 11:25. За тот же период вторым в «Авангарде» идет Буше: 9 смен, 10:32 на льду.

Когда «Авангард» забил, Ткачев согнулся перед празднованием. В первые мгновения на скамейке он тяжело дышал, но даже в таком состоянии принес пользу. За несколько секунд до эпизода с голом Ткачев взял шайбу под контроль и просто поехал с ней по чужой зоне. Намотал почти два круга, резко развернулся и сделал передачу на Абросимова из-за ворот.

Тут можно полностью посмотреть все круги Ткачева:

Но главное – этот пас на накатывающегося защитника:

Похожий гол за «Авангард» забивал легендарный Олег Твердовский. Разница в том, что он в том эпизоде из матча против СКА вообще все делал сам:

Владимир Ткачев проводит на льду в среднем за матч 20:57. В последних трех играх он играл дольше: «Куньлунь» (6:4, 25:04), «Северсталь» (5:4 ОТ, 22:12), «Адмирал» (2:1 бул, 29:23). Почти полчаса чистого игрового времени – это не главный показатель в команде за матч с «Адмиралом». Дольше Ткачева на площадке находились Шарипзянов (31:05, 27 смен) и Буше (30:56, 26 смен).

По эпизоду с голом против Ткачева оказался нападающий Прохор Корбит. Это он катился рядом и в последний момент искал подходы к шайбе, чтобы выбить ее у Владимира. Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев позже отметил на пресс-конференции: «Молодой игрок ездит за ним – смотрит, наблюдает. Он его три раза раскрутил – и все-таки отдал пас из-под него».

Так неожиданно получилось противостояние самого высокооплачиваемого хоккеиста КХЛ и практически дебютанта. Корбит играет на уровне КХЛ всего второй сезон. В плей-офф-2022/23 забросил дебютную шайбу в лиге, а сейчас показывает приличную статистику для 21-летнего хоккеиста: 25 матчей, 6 голов и 3 ассиста. Из минусов выделяется отрицательная полезность (-10).

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец объяснил, почему Ткачев так долго не менялся перед спасительной шайбой: «Володя остался, потому что там ситуация была такая – смениться не мог, потому что шайба в атаку сразу переходила и именно к нему приходила. Ну и он, как лидер, взял игру на себя, создал много хороших моментов и, в конце концов, создал этот гол».

Другие детали вокруг матча: 47 сэйвов вратаря «Адмирала» и яркий буллит Спунера

● Николай Голдобин из «Спартака» набрал 46 очков и пока единолично лидирует в гонке бомбардиров КХЛ, но Ткачев к нему быстро приближается (44 очка). Основную долю очков Владимир выбил за счет ассистов – их уже 33, а голов всего 11. Его основными преследователями по передачам остаются Райан Спунер («Авангард», 25) и Джордан Уил («Динамо», 25).

● Один из бросков в серии буллитов исполнил Райан Спунер: не сближался с вратарем – почти из середины зоны послал шайбу над его ловушкой. Подобную манеру исполнения с броском в девятку он практиковал еще в НХЛ. На старте карьеры в лиге Спунер много экспериментировал, а по конкретным деталям в буллитах даже советовался с бывшим вратарем «Бостона» Раском.

● Решающий буллит – все у того же Ткачева. Так происходит во второй раз за сезон: до этого Ткачев приносил «Авангарду» победу с минским «Динамо» (4:3, бул). Там он показал несколько ложных движений, красиво уложил вратаря и катнул шайбу под ним. Против «Адмирала» все получилось чуть легче: вратарь рано упал, а Ткачеву оставалось закатить шайбу мимо него.

● «Адмирал» все-таки заработал очко во многом из-за игры вратаря Сергея Иванова – тот выдал 47 сэйвов. Для Иванова этот показатель даже не рекордный: в матче против «Локомотива» (5:2) он отбил 49 бросков. «Адмирал» получил этого вратаря в результате обмена Серебрякова в СКА. Сергей играет за клуб из Владивостока на правах аренды до завершения текущего сезона.

● Матчи против «Адмирала» часто сложно складываются для «Авангарда». В сентябре 2023-го команды уже встречались – тогда «Авангард» победил 4:3 в овертайме. Если брать еще и сезон-2022/23, то там все 4 матча регулярки между «Авангардом» и «Адмиралом» завершались не в основное время. «Авангард» трижды проигрывал и лишь 1 февраля побеждал по буллитам (3:2).

● Победная серия «Авангарда» в регулярке-2023/24 длится 8 матчей, а Владимир Ткачев набирает очки 9 игр подряд. Во всех победных играх он чаще помогал команде в составе первого звена (их влияние – тут). В таблице Востока «Авангард» поднялся уже на вторую строчку (31 матч, 43 очка). Выше идет «Металлург», но по потерянным очкам клуб вообще лидирует в конференции.

● Разница шайб «Авангарда» за эти 8 победных матчей – 32:23 (без учета буллитов). Владимир Ткачев в победных играх забил 3 гола и сделал 15 ассистов. Зато против «Адмирала» команда ни разу не реализовала большинство, а из тройки Ткачев-Спунер-Буше лишь Владимир набрал очко. Так он ответил на это потом: «Не получилось сегодня – не заскочила. Заскочит в следующий раз».

Фото: ХК «Авангард» Омск