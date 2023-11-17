У Шипачева 900+ очков в КХЛ – в уникальном матче. «Ак Барс» забил три «Динамо» после семи бросков

Так создавали разгром – 4:1.

«Ак Барс» обыграл «Динамо» (4:1) в домашнем матче регулярки КХЛ. Так прервалась 12-матчевая серия «Динамо» с набранными очками. Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев в этой игре забросил шайбу и сделал ассист. Теперь у него 901 очко (285+616) в КХЛ. Лучшие цифры у Сергея Мозякина – 928 очков (419+509), а всем остальным до них далеко.

Гол Шипачева отправил вратаря «Динамо» на скамейку – тот сделал 4 сэйва за половину матча

Лучше всего матч «Ак Барса» и «Динамо» иллюстрирует статистика бросков по воротам. Вот бросковые расклады на момент завершения игры – 17:43. К середине второго периода все выглядело еще мощнее. Когда счет стал 3:0 в пользу «Ак Барса», команда всего в седьмой (!) раз попала в створ. «Динамо» к тому моменту бросило 23 раза.

На отметке 28:14 Вадим Шипачев забросил третью шайбу «Ак Барса» и набрал 900-е очко в КХЛ. Момент получился, когда шайба перепрыгнула через клюшку защитника. Шипачев убегал один на один с вратарем от центрального круга, имея время и пространство для обыгрыша. Поступил креативно – показал бросок и завез шайбу мимо вратарского щитка.

Сразу после этого гола вратарь «Динамо» Илья Коновалов отправился на скамейку – вместо него появился Максим Моторыгин. Показатели Коновалова в игре с «Ак Барсом»: 3 пропущенные шайбы и 4 сэйва за 28 минут. Шипачев позже поучаствовал еще и в четвертом голе «Ак Барса» – ассистом.

«Динамо» за весь матч забросило всего одну шайбу – вратарь Билялов сделал 42 сэйва. Символично, что Билялов не играл за «Ак Барс» в двух предыдущих матчах – против «Металлурга» (0:3) и СКА (2:4). За весь сезон с ним клуб проиграл всего 4 раза. Последнее поражение (от «Лады» – 2:3) случилось 9 ноября. С конца сентября и почти до конца октября «Ак Барс» вообще обходился без Билялова, когда тот залечивал травму. В тот момент в основу прорвался 22-летний Артур Ахтямов.

«Динамо» же несколько раз за сезон проводило рокировку вратарей внутри матча. Результат обычно не менялся. В игре с «Металлургом» (3:5) Коновалов поменял Моторыгина после четырех шайб. В октябре «Динамо» проиграло «Авангарду» (0:3) – все голы пропустил Волков, а потом его заменил Коновалов. Еще Волков (3) и Коновалов (4) вместе пускали от «Торпедо» (1:7).

В матче «Динамо» и «Ак Барса» замена вратаря прогнозировалась и раньше. Моторыгин начал разминку уже после второго гола. Тренер «Динамо» Кудашов потом кратко объяснил, почему перестановка затянулась: «Дали еще возможность Илье немного сыграть».

Рекордсмены по очкам в КХЛ: Шипачев догоняет Мозякина, Радулов почти обогнал Зарипова

● 900-е и 901-е очки Шипачева в КХЛ многое значат в масштабах истории. Сергей Мозякин (928 очков) ранее оставался единственным хоккеистом в лиге, кто переходил эту отметку. Важно: учитываются набранные очки в регулярке и плей-офф КХЛ. Мозякину для рекорда понадобилось 13 сезонов. Он завершил игровую карьеру и работает в «Металлурге».

● Другая интрига: борьба Радулова и Зарипова за третью строчку. Зарипов официально больше не играет, а Радулов стал чаще пропускать матчи из-за травм. Не выходил он и против «Динамо», хотя в целом по регулярке-2023/24 выглядит уверенно: 28 матчей, 26 очков (9+17). Радулов влияет и на показатели Шипачева: их тройка с Яшкиным организовала 24 шайбы за 27 матчей вместе.

● Вадим Шипачев участвовал во всех 16 сезонах КХЛ с момента основания лиги. Если смотреть на регулярку и плей-офф отдельно, то расклады по рекордам меняются. Так, Шипачев в этом сезоне стал первым по очкам в регулярке – 776 (у Мозякина – 756). Там же Радулов опережает Зарипова (575:557). Найджел Доус в отдельном рейтинге по регулярке все еще остается на пятом месте.

● По очкам в плей-офф все по-другому: Мозякин с отрывом лидирует (172 очка), второй – Зарипов (128). Шипачев пока лишь третий (125), а Доуса в пятерке заменяет Гусев (96). Из действующих игроков именно Никита имеет больше шансов стать пятым и в общем рейтинге. Пока у Гусева 547 очков (203+344) за 585 матчей. Его контракт с «Динамо» действует до конца сезона-2023/24.

● Каждый голевой пас Шипачева увеличивает его отрыв в списке ассистентов. Вадим сделал 616 ассистов, у идущего вторым Мозякина – 509. По голам складывается обратная ситуация. Шипачев (285) пока отстает от Доуса (293) и Зарипова (292), но Мозякина (419) уже точно никак не догонит. За всю регулярку-2022/23 Вадим вообще забросил всего 9 шайб.

● Старт получается для Шипачева привычно ярким – он идет почти в графике очко за игру (28 матчей, 27 очков). Уже перекрыл достижение по голам в прошлой регулярке (10) и отдал 17 результативных передач. «Ак Барс» идет в числе лидеров на Востоке и прервал серию из трех поражений – в игре, где героями стали Шипачев и вратарь Билялов.

Фото: vk.com/hcakbars