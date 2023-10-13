Новый гол Овечкина – в пустые ворота. По таким шайбам он уже близок к рекорду НХЛ

Почти догнал Гретцки.

«Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси» (6:4). Для клуба эта победа стала второй за шесть матчей на старте регулярки. Теперь у команды 5 очков, и она даже обходит в таблице «Питтсбург». Налаживаются дела и у Александра Овечкина. В игре с «Нью-Джерси» он провел на площадке более 20 минут и набрал 2 очка (1+1). Овечкин забросил шестую шайбу «Вашингтона» в матче.

Овечкин приближается к Гретцки и отрывается от действующих игроков по голам в пустые ворота

«Вашингтон» по-прежнему не отличается стабильностью. По итогам регулярки-2022/23 клуб впервые с 2014 года не попал в плей-офф. Летом сменился главный тренер, а ситуация глобально не поменялась. «Вашингтон» уже трижды разгромно проигрывал и лишь в матче с «Монреалем» (2:3, ОТ) цеплял очко. Из хорошего: победа над «Калгари» (3:2, бул) и встреча с «Нью-Джерси».

Показатели Овечкина в регулярке-2023/24: 6 матчей, 2 гола, 3 ассиста. Он набирает очки в четырех играх подряд, а забивает – в двух. Первая шайба Овечкина в новом сезоне случилась против «Торонто» (1:4). Там он 14 раз бросил по воротам и не реализовал буллит, но наконец-то прервал серию без голов. С учетом прошлого сезона засуха продлилась 9 матчей – по карьере бывало и хуже (10, 2017).

В новой игре Овечкин был не таким активным (4 броска). Шайба в матче с «Нью-Джерси» стала для него 824-й в НХЛ. До главного рекорда Гретцки остается ровно 70, но по другому показателю Александр уже почти его догнал. Овечкин забил 55-й гол в пустые ворота за карьеру в НХЛ. Всего одно такое результативное действие отделяет его от Гретцки. Остальные игроки сильно отстают.

Из действующих игроков хотя бы на третье место мог бы претендовать Брэд Маршанд, но до Овечкина ему далеко. В 35 лет Маршанд по-прежнему остается одним из лидеров «Бостона», много играет в конце матчей и стабильно забивает. Его «Бостон» в регулярке-2023/24 выступал так мощно, что даже голкипер Улльмарк в игре с «Ванкувером» забросил шайбу в пустые ворота.

В сезоне-2022/23 Овечкин забил 6 голов в пустые ворота. По этому показателю он тогда не стал лучшим в НХЛ – у Генцела из «Питтсбурга» было 7 таких шайб. У Овечкина получился яркий матч с «Филадельфией» (4:1), где он дважды отправлял шайбу в пустые ворота (794-й и 795-й голы в НХЛ). Игрок «Филадельфии» Конекны затем даже психовал и задевал Овечкина клюшкой.

55 таких шайб Овечкина воспринимаются по-разному. Например, бывший нападающий «Вашингтона» Ларс Эллер еще в прошлом сезоне удивлялся – думал, что таких голов у Александра намного больше. Из его действующих партнеров об этом говорил Дилан Строум: «Это такой же гол. Когда в будущем мы будем оглядываться назад, никто не вспомнит о подобных деталях».

«Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси» второй период со счетом 0:4 – все перевернул лучший бомбардир регулярки НХЛ

Игра с «Нью-Джерси» вообще выделяется на фоне всего остального. По результату для «Вашингтона» все неплохо. Заглядываем в детали: после первого периода клуб выигрывал 3:0, а решающий отрезок начинал со счета 3:4. Во втором периоде команда пропустила 4 шайбы на отрезке 6:30 игрового времени. Дебют в НХЛ вратаря «Вашингтона» Хантера Шеппарда оказался испорчен.

Тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери сказал о Шеппарде: «Его первый выход в НХЛ, возможно, не такой, каким мы хотели бы его оформить. Но это классный момент. Он не забудет его до конца жизни». Шеппард дебютировал в НХЛ в 27 лет, а обычно играет за «Херши» в АХЛ. На матч НХЛ приехала целая делегация – за Шепарда там переживали родители, родственники и друзья.

Как минимум одно достижение у Шеппарда уже есть. Всего 4 вратаря за последние 10 лет начинали в «Вашингтоне» с победы. У других карьера в клубе потом не сложилась. Илья Самсонов после этого оказался в «Торонто», Зак Фукале доехал до КХЛ и играет за «Трактор». Витек Ванечек («Нью-Джерси») находился напротив Шеппарда и вышел на замену.

«Нью-Джерси» проиграл, но второй год подряд ярко стартовал. Осенью 2022-го клуб вышел на личный рекорд – 13 побед подряд. Сейчас же выделяется один игрок. Первый номер драфта НХЛ-2019 Джек Хьюз выбил удивительные 17 очков (4+13) за 6 матчей. Он единолично лидирует в списке бомбардиров НХЛ. Только в одной игре с «Флоридой» (3:4) Хьюз набирал меньше двух очков (ассист).

Именно они с Тоффоли (2+1) перевернули матч с «Вашингтоном». Хьюз выдал три голевых паса во второй раз за регулярку, но уже выступал и лучше. Буквально сутки назад «Нью-Джерси» разгромил «Монреаль» (5:2), а Хьюз поучаствовал в четырех командных голах. По голам были дубли «Детройту» и «Айлендерс», но Хьюз уже заработал яркую похвалу от Уэйна Гретцки.

Похожее, но без ассистов, параллельно делает Дилан Строум из «Вашингтона». У него есть два дубля – против «Монреаля» (2:3, ОТ) и «Нью-Джерси» (6:4). Все остальные игры нового сезона Строум завершал без очков, хотя считается важным игроком для «Вашингтона». Это второй бомбардир команды в регулярке-2022/23: 81 матч, 65 очков (23+42). В новом сезоне и он все еще ищет себя.

Фото: AP Photo/Adam Hunger