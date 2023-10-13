Наброс на ворота
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Новый гол Овечкина – в пустые ворота. По таким шайбам он уже близок к рекорду НХЛ

Александр Овечкин Александр Овечкин
НХЛ НХЛ
Вашингтон Вашингтон
Нью-Джерси Нью-Джерси
Джек Хьюз Джек Хьюз
Дилан Строум Дилан Строум
Уэйн Гретцки Уэйн Гретцки
Хантер Шеппард
Хоккей Хоккей

Почти догнал Гретцки.

«Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси» (6:4). Для клуба эта победа стала второй за шесть матчей на старте регулярки. Теперь у команды 5 очков, и она даже обходит в таблице «Питтсбург». Налаживаются дела и у Александра Овечкина. В игре с «Нью-Джерси» он провел на площадке более 20 минут и набрал 2 очка (1+1). Овечкин забросил шестую шайбу «Вашингтона» в матче.

Овечкин приближается к Гретцки и отрывается от действующих игроков по голам в пустые ворота

«Вашингтон» по-прежнему не отличается стабильностью. По итогам регулярки-2022/23 клуб впервые с 2014 года не попал в плей-офф. Летом сменился главный тренер, а ситуация глобально не поменялась. «Вашингтон» уже трижды разгромно проигрывал и лишь в матче с «Монреалем» (2:3, ОТ) цеплял очко. Из хорошего: победа над «Калгари» (3:2, бул) и встреча с «Нью-Джерси».

Показатели Овечкина в регулярке-2023/24: 6 матчей, 2 гола, 3 ассиста. Он набирает очки в четырех играх подряд, а забивает – в двух. Первая шайба Овечкина в новом сезоне случилась против «Торонто» (1:4). Там он 14 раз бросил по воротам и не реализовал буллит, но наконец-то прервал серию без голов. С учетом прошлого сезона засуха продлилась 9 матчей – по карьере бывало и хуже (10, 2017).

В новой игре Овечкин был не таким активным (4 броска). Шайба в матче с «Нью-Джерси» стала для него 824-й в НХЛ. До главного рекорда Гретцки остается ровно 70, но по другому показателю Александр уже почти его догнал. Овечкин забил 55-й гол в пустые ворота за карьеру в НХЛ. Всего одно такое результативное действие отделяет его от Гретцки. Остальные игроки сильно отстают.

Из действующих игроков хотя бы на третье место мог бы претендовать Брэд Маршанд, но до Овечкина ему далеко. В 35 лет Маршанд по-прежнему остается одним из лидеров «Бостона», много играет в конце матчей и стабильно забивает. Его «Бостон» в регулярке-2023/24 выступал так мощно, что даже голкипер Улльмарк в игре с «Ванкувером» забросил шайбу в пустые ворота.

В сезоне-2022/23 Овечкин забил 6 голов в пустые ворота. По этому показателю он тогда не стал лучшим в НХЛ – у Генцела из «Питтсбурга» было 7 таких шайб. У Овечкина получился яркий матч с «Филадельфией» (4:1), где он дважды отправлял шайбу в пустые ворота (794-й и 795-й голы в НХЛ). Игрок «Филадельфии» Конекны затем даже психовал и задевал Овечкина клюшкой.

55 таких шайб Овечкина воспринимаются по-разному. Например, бывший нападающий «Вашингтона» Ларс Эллер еще в прошлом сезоне удивлялся – думал, что таких голов у Александра намного больше. Из его действующих партнеров об этом говорил Дилан Строум: «Это такой же гол. Когда в будущем мы будем оглядываться назад, никто не вспомнит о подобных деталях».

«Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси» второй период со счетом 0:4 – все перевернул лучший бомбардир регулярки НХЛ

Игра с «Нью-Джерси» вообще выделяется на фоне всего остального. По результату для «Вашингтона» все неплохо. Заглядываем в детали: после первого периода клуб выигрывал 3:0, а решающий отрезок начинал со счета 3:4. Во втором периоде команда пропустила 4 шайбы на отрезке 6:30 игрового времени. Дебют в НХЛ вратаря «Вашингтона» Хантера Шеппарда оказался испорчен.

Тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери сказал о Шеппарде: «Его первый выход в НХЛ, возможно, не такой, каким мы хотели бы его оформить. Но это классный момент. Он не забудет его до конца жизни». Шеппард дебютировал в НХЛ в 27 лет, а обычно играет за «Херши» в АХЛ. На матч НХЛ приехала целая делегация – за Шепарда там переживали родители, родственники и друзья.

Как минимум одно достижение у Шеппарда уже есть. Всего 4 вратаря за последние 10 лет начинали в «Вашингтоне» с победы. У других карьера в клубе потом не сложилась. Илья Самсонов после этого оказался в «Торонто», Зак Фукале доехал до КХЛ и играет за «Трактор». Витек Ванечек («Нью-Джерси») находился напротив Шеппарда и вышел на замену.

«Нью-Джерси» проиграл, но второй год подряд ярко стартовал. Осенью 2022-го клуб вышел на личный рекорд – 13 побед подряд. Сейчас же выделяется один игрок. Первый номер драфта НХЛ-2019 Джек Хьюз выбил удивительные 17 очков (4+13) за 6 матчей. Он единолично лидирует в списке бомбардиров НХЛ. Только в одной игре с «Флоридой» (3:4) Хьюз набирал меньше двух очков (ассист).

Именно они с Тоффоли (2+1) перевернули матч с «Вашингтоном». Хьюз выдал три голевых паса во второй раз за регулярку, но уже выступал и лучше. Буквально сутки назад «Нью-Джерси» разгромил «Монреаль» (5:2), а Хьюз поучаствовал в четырех командных голах. По голам были дубли «Детройту» и «Айлендерс», но Хьюз уже заработал яркую похвалу от Уэйна Гретцки.

Похожее, но без ассистов, параллельно делает Дилан Строум из «Вашингтона». У него есть два дубля – против «Монреаля» (2:3, ОТ) и «Нью-Джерси» (6:4). Все остальные игры нового сезона Строум завершал без очков, хотя считается важным игроком для «Вашингтона». Это второй бомбардир команды в регулярке-2022/23: 81 матч, 65 очков (23+42). В новом сезоне и он все еще ищет себя.

Нью-Джерси – Вашингтон 4:6 (0:3, 4:0, 0:3)
Дата проведения
26 октября, 02.30, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 6 Манта (Протас)
0:2 – 15 Строум (Уилсон, Овечкин)
0:3 – 17 Милано (Кузнецов, Оши)
1:3 – 24 Тоффоли (Джек Хьюз, Майер)
2:3 – 25 Майер (Тоффоли, Джек Хьюз)
3:3 – 26 Хишир (Марино, Братт)
4:3 – 30 Тоффоли (Джек Хьюз, Люк Хьюз)
4:4 – 41 Строум (Карлсон, Кузнецов)
4:5 – 42 Макмайкл ( Бэкстрем, Манта)
4:6 – 58 Овечкин ()
Вратари: Ванечек 14/16, Шмид 5/8 – Шеппард 18/22.

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В карьере Овечкина уже были кризисы. Его даже считали обузой «Вашингтона» и обвиняли в неудачах сборной

Фото: AP Photo/Adam Hunger

49 комментариев

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Куруш
На мой взгляд, при счете 5:4 гол в пустые ворота не просто "такой же " гол, это важный гол. По крайней мере куда как важнее, чем 9-й при счете 10:1
+43
-2
+41
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Carver
Ответ Андрей Трубецкой
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А про что сейчас в российском спорте писать? Лучше про рекорды Ови читать, чем карпинские "проиграли Габону? ну и че, епт?", высказывания Степановой или срач в фигурном катании.
+30
0
+30
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Why always me?!
Понимаю если бы партнёры оборонялись, а Овечкин в центре площадки просто ждал шайбу от партнёров. Нет, Овечкин с партнёрами отзащищался, сам перехватил шайбу в своей зоне и побежал к чужим воротам мимо защитника. Нормальный гол.
+26
-1
+25
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Aleksey Kuzmin
ну тогда давайте и голы в большинстве считать за 0,7, к примеру, ведь у соперника на одного игрока на поле меньше.
+17
0
+17
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Кагов
Показатели Ови по сезонам:
2005/06 - 106 очков (52+54), 81 игра
2006/07 - 92 очка (46+46), 82 игры
2007/08 - 112 очков (65+47), 82 игры
2008/09 - 110 очков (56+54), 79 игр
2009/10 - 109 очков (50+59), 72 игры
2010/11 - 85 очков (32+53), 79 игр
2011/12 - 65 очков (38+27), 78 игр
2012/13 - 56 очков (32+24), 48 игр
2013/14 - 79 очков (51+28), 78 игр
2014/15 - 81 очко (53+28), 81 игра
2015/16 - 71 очко (50+21), 79 игр
2016/17 - 69 очков (33+36), 82 игры
2017/18 - 87 очков (49+38), 82 игры
2018/19 - 89 очков (51+38), 81 игра
2019/20 - 67 очков (48+19), 68 игр
2020/21 - 42 очка (24+18), 45 игр
2021/22 - 90 очков (50+40), 77 игр
2022/23 - 75 очков (42+33), 73 игры
2023/24 - 5 очк... (2+3), 6 игр
Всего - 1490 очк. (824+666), 1353 игр.
Всего 19 сезонов.
Ови сыграл 13 сезонов с очками 1+ за игру, сейчас не в графике, лучший среди наших Малкин - 15 сезонов 1+!
Ови сыграл 17 сезонов с голами 30+, рекорд, как и у Гартнера.
Ови сыграл 14 сезонов с голами 35+, рекорд, как и у Гартнера.
Ови единоличный рекордсмен по сезонам 40+ голов, 13 сезонов, у Гретцки – 12.
Ови единоличный рекордсмен по сезонам 45+ голов, 12 сезонов, у Гретцки – 10.
Ови 9 сезонов с голами 50+, как и у Гретцки и Босси.

Сейчас у Ови в карьере НХЛ:
Матчи - 1353
Броски в створ - 6384- рекорд! (4,7 броска за матч).
Голы - 824 (0,6 за матч, в среднем в 5ти матчах 3 шайбы)
Эффективность: броски/голы - 7,8 (в среднем каждый восьмой бросок - гол!)
Прогноз на окончание сезона 25/26г:
Матчи ~ 1570-1590
Броски ~ 7400 (~4,7) - 1 место
Голы ~ 900+ (~0,6)!- 1 место
Очки ~ 1600+ - 10 место.
+16
-3
+13
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azfotki
Ответ Кагов
Комментарий удален пользователем
и через те же два года начнет последний свой чемпионат НХЛ с 900+ шайбами и на бис еще в 40 лет тридцаточку накидает!
+15
-2
+13
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Ra_Mi
Важность таких голов подчеркивают ситуации, когда, промахиваясь, либо попадая в штанги, команда в последующих ситуациях отхватывает гол уже в свои ворота. И никто уже не вспоминает в этот момент Овечкина с его "нещитовыми" голами.
+11
0
+11
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Кагов
Овечкин лучший в НХЛ в номинациях:
Гостевые голы (Самый Злой Гость) - 419! (Гретцки - 402),
Голы в большинстве (Лучший Экзекутор) - 300 (Андрейчук - 274),
В комбинации двух номинаций Гостевые голы в большинстве
(Ждите в гости Экзекутора!) Ови, естественно, тоже рекордсмен - 150! (Б. Халл - 124).
Первые Голы в матче (У кого есть Открывашка) - 140! (135 - Ягр)
Ови лучший и в комбинации двух номинаций. Ови Самый Злой Гость Бьющий Первым. Он 66 раз открывал счёт в гостевых матчах! (Б. Халл - 65)
Голы в овертаймах (Решала-победитель) -25 (Кросби - 20),
Верный Однолюб - 824 за одну команду Вашингтон (786 - Хоу, Детройт).
Броски в створ (Пуля от Ови!) - 6384 (Бурк – 6209)
Также может стать лучшим в номинациях:
Победные Голы (Победитель) (сейчас у Ови 124, 135 - Ягр),
Голы в пустые ворота (С Ним Не Рискуй!) (Ови-55, Гретцки-56. Если только из них гостевые, то 35-30 в пользу Ови!). Забил 4 подряд в пустые, тоже рекорд, как и у Наместникова, но в трех матчах подряд!
Ну а Хиты (Не Стой на Пути!) - характер, харизма и фишка Ови! По хитам он скорее всего будет третий, но в сочетании с результативностью это просто уникальная гремучая смесь!
А через два года Гретцки(894) -Ови - 895!
Болеем за Ови и следим за его рекордами!!!
+12
-4
+8
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Алексос
Ответ Суворов Антон
Комментарий скрыт
А Грецки не забивал в пустые ворота? Ах да, это другое
+9
-1
+8
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Владимир Кувшинов
Ответ Кагов
Показатели Ови по сезонам: 2005/06 - 106 очков (52+54), 81 игра 2006/07 - 92 очка (46+46), 82 игры 2007/08 - 112 очков (65+47), 82 игры 2008/09 - 110 очков (56+54), 79 игр 2009/10 - 109 очков (50+59), 72 игры 2010/11 - 85 очков (32+53), 79 игр 2011/12 - 65 очков (38+27), 78 игр 2012/13 - 56 очков (32+24), 48 игр 2013/14 - 79 очков (51+28), 78 игр 2014/15 - 81 очко (53+28), 81 игра 2015/16 - 71 очко (50+21), 79 игр 2016/17 - 69 очков (33+36), 82 игры 2017/18 - 87 очков (49+38), 82 игры 2018/19 - 89 очков (51+38), 81 игра 2019/20 - 67 очков (48+19), 68 игр 2020/21 - 42 очка (24+18), 45 игр 2021/22 - 90 очков (50+40), 77 игр 2022/23 - 75 очков (42+33), 73 игры 2023/24 - 5 очк... (2+3), 6 игр Всего - 1490 очк. (824+666), 1353 игр. Всего 19 сезонов. Ови сыграл 13 сезонов с очками 1+ за игру, сейчас не в графике, лучший среди наших Малкин - 15 сезонов 1+! Ови сыграл 17 сезонов с голами 30+, рекорд, как и у Гартнера. Ови сыграл 14 сезонов с голами 35+, рекорд, как и у Гартнера. Ови единоличный рекордсмен по сезонам 40+ голов, 13 сезонов, у Гретцки – 12. Ови единоличный рекордсмен по сезонам 45+ голов, 12 сезонов, у Гретцки – 10. Ови 9 сезонов с голами 50+, как и у Гретцки и Босси. Сейчас у Ови в карьере НХЛ: Матчи - 1353 Броски в створ - 6384- рекорд! (4,7 броска за матч). Голы - 824 (0,6 за матч, в среднем в 5ти матчах 3 шайбы) Эффективность: броски/голы - 7,8 (в среднем каждый восьмой бросок - гол!) Прогноз на окончание сезона 25/26г: Матчи ~ 1570-1590 Броски ~ 7400 (~4,7) - 1 место Голы ~ 900+ (~0,6)!- 1 место Очки ~ 1600+ - 10 место.
Думаю Дух оценил бы ваш опус!!
+8
-1
+7
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Леонид Сизов
это вообще то гол в меньшинстве, на секундочку. Да, у соперника нет вратаря, но это где-то там, на той стороне площадки, а этих то шестеро прямо тут, рвут тебя в твоей зоне прямо сейчас! Только осёл может принижать такой гол
+6
0
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Teokrat
Ответ 369
я тоже умею в пустые..
в нхл - не умеешь
+5
0
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Владимир Кувшинов
Ответ Андрей Трубецкой
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Эх вы! Как вы не поймёте что такого хоккеиста как Саня у нас большой не будет в НХЛ!!
+6
-1
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boroda
Ответ Сергей Ч.
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ну да, остальные ведь специально мажут в конце, чтобы не позориться
+6
-1
+5
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pizzatcarizza
Ответ Куруш
На мой взгляд, при счете 5:4 гол в пустые ворота не просто "такой же " гол, это важный гол. По крайней мере куда как важнее, чем 9-й при счете 10:1
При счете 10:1 вряд ли снимать вратаря будут) Вот когда при разнице в две шайбы больше подходит в сравнении "важности" таких голов
+5
-1
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Melnikov1968
"Его «Бостон» в регулярке-2023/24 выступал так мощно, что даже голкипер Улльмарк в игре с «Ванкувером» забросил шайбу в пустые ворота." (с). Скорее всего речь идёт о сезоне 2022/2023. Исправьте, пожалуйста.
+5
-1
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Полосатый Октобус*)
Ответ Суворов Антон
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Ты же сам скрепник. Твоя скрепа - нелюбовь.
У каждого есть скрепы и каждый выбирает свои скрепы по душе.
+4
-1
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ivan555navi
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Вообще-то,
если бы те кто докапывается до голов в пустые ворота Овечкина,
были более образованные, то понимали бы, что по теории вероятности тот у кого очень много всего голов, то у того и очень много голов в разных уникальных ситуациях - в большинстве, в меньшинстве, в пустые ворота, на первых минутах, на последних минутах и т.д и т.п.
Именно это и доказывает статистика У.Грецки - есть рекорд по голам, есть рекорд по голам в пустые ворота.
+3
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Pink Floyd1276
Ответ Кагов
Овечкин лучший в НХЛ в номинациях: Гостевые голы (Самый Злой Гость) - 419! (Гретцки - 402), Голы в большинстве (Лучший Экзекутор) - 300 (Андрейчук - 274), В комбинации двух номинаций Гостевые голы в большинстве (Ждите в гости Экзекутора!) Ови, естественно, тоже рекордсмен - 150! (Б. Халл - 124). Первые Голы в матче (У кого есть Открывашка) - 140! (135 - Ягр) Ови лучший и в комбинации двух номинаций. Ови Самый Злой Гость Бьющий Первым. Он 66 раз открывал счёт в гостевых матчах! (Б. Халл - 65) Голы в овертаймах (Решала-победитель) -25 (Кросби - 20), Верный Однолюб - 824 за одну команду Вашингтон (786 - Хоу, Детройт). Броски в створ (Пуля от Ови!) - 6384 (Бурк – 6209) Также может стать лучшим в номинациях: Победные Голы (Победитель) (сейчас у Ови 124, 135 - Ягр), Голы в пустые ворота (С Ним Не Рискуй!) (Ови-55, Гретцки-56. Если только из них гостевые, то 35-30 в пользу Ови!). Забил 4 подряд в пустые, тоже рекорд, как и у Наместникова, но в трех матчах подряд! Ну а Хиты (Не Стой на Пути!) - характер, харизма и фишка Ови! По хитам он скорее всего будет третий, но в сочетании с результативностью это просто уникальная гремучая смесь! А через два года Гретцки(894) -Ови - 895! Болеем за Ови и следим за его рекордами!!!
Это не номинации, а статистика.
+3
0
+3
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Рафаэль Хаметшин
Ответ Сергей Ч.
Комментарий скрыт
ну да, Гретцки ведь вообще не забивал в пустые. Тебя послушать он половину голов в меньшинстве забил
+2
0
+2
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Vankouver
Ответ Рафаэль Хаметшин
ну да, Гретцки ведь вообще не забивал в пустые. Тебя послушать он половину голов в меньшинстве забил
Гретцки так-то - рекордсмен НХЛ по количеству голов в меньшинстве (73 шайбы).
+3
-1
+2
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Песчанка
Ответ Суворов Антон
Комментарий скрыт
Что ты имеешь против Овечкина и общественного движение в поддержку Владимира Путина? Пустозвон.
+1
0
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amur.
Ответ Carver
А про что сейчас в российском спорте писать? Лучше про рекорды Ови читать, чем карпинские "проиграли Габону? ну и че, епт?", высказывания Степановой или срач в фигурном катании.
Согласен!
+1
0
+1
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YoRHa
Ответ Андрей Трубецкой
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Новости можно самому публиковать, не? Возьми и сделай. Тем более, что в статьи про Овечкина тебя насильно не тянут.
+1
0
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Андрей Трубецкой
Ответ YoRHa
Новости можно самому публиковать, не? Возьми и сделай. Тем более, что в статьи про Овечкина тебя насильно не тянут.
почему Питсбург на дне, надо попробовать написать
+1
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  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
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