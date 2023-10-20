«Надо понять, что делать с этими дельцами от хоккея». Про кого так резко сказал Путин?

Объясняем.

Президент России Владимир Путин выступил на заседании совета по развитию физкультуры и спорта. Там он одобрил предложение сделать 2024-й годом спорта. Еще Путин пообщался с главой Федерации хоккея России Владиславом Третьяком. Тот попросил президента уделить внимание показу спорта на федеральных каналах – надо больше.

У Путина возникла ответная хоккейная просьба:

«Вам совместно со специалистами из Минспорта много раз говорил: надо понять, что нам делать с этими дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортшкол отбирают и тащат за границу. Ясно, что у нас свободная страна, каждый делает выбор. Мы не должны мешать. Но и ясно, что это бизнес, причем не всегда отрегулированный и благородный.

Много раз говорил: мало что делается в этом плане. Минспорт и ФХР прошу вернуться к этому вопросу. Зависимость там большая, деньги крутятся немаленькие, ущерб нам наносится очевидный. Правовые рамки должны быть определенные и гарантии и для государства, и для участников этой деятельности».

О ком вообще говорит Путин?

Конечно, об агентах.

Впервые президент обращал на них внимание еще в 2016-м. Он приводил в пример хоккей, но переносил историю и на другие виды. Суть: государство обеспечивает полную подготовку юного спортсмена, а потом на него часто выходит агент и подписывает контракт. Путин называл несправедливой такую ситуацию.

Тогда же были другие его важные слова: «Необходимо создать механизм, позволяющий государству закрепить за собой право на компенсацию, в случае если спортсмен или его агент решат играть за иностранные клубы». Параллельно трансформировалась сама роль агента в жизни хоккеистов. Сейчас представители игроков имеют больше власти: чаще взаимодействуют с ними и клубами.

Движения по финансовому направлению уже были. В 2020-м Минспорт показывал поправки, которые подразумевали выплату компенсаций спортивной школе при отъезде игроков до 23 лет. Тогда это нацеливалось на будущих профессионалов – тех, кто заиграет в НХЛ, АХЛ и ECHL. В проекте оказалось много недоработок: на массовом оттоке игроков он никак бы не сказался.

Владислав Третьяк уже прокомментировал слова Путина – работа ведется, но пойдет быстрее: «Мы все делаем, чтобы уделить внимание молодежи, чтобы она не уезжала. В Сириусе у нас целая программа идет, которая собирает хоккеистов, которым 15, 17 и 18 лет. Мы даем им внимание. Лимит в КХЛ сделали для чего? Сколько молодых появилось в лиге?».

А что с агентами? КХЛ адаптировалась к работе с ними уже в первые годы после создания. Так, с 2011 года представлять игроков мог только человек, получивший специальную аккредитацию. Это уже приводило к разборкам. В 2012-м Агент Пол Теофанос терял аккредитацию в КХЛ, потому что нарушал правила работы. Лига даже обещала санкции, если кто-то привлечет его к переговорам.

Потом жизнь агентов формально стала еще сложнее. На сайте ФХР опубликовано специальное положение о деятельности хоккейных агентов – оно появилось в 2018 году. Там указаны сроки аккредитации, дополнительные требования и другие детали. На 20 сентября 2023-го в списке аккредитованных хоккейных агентов есть 36 агентств (самих людей – больше).

Как агенты увозят молодых игроков из России – что мы знаем об их деятельности

Дэн Мильштейн – пожалуй, самый влиятельный агент

21 января 2022-го ФХР давала список агентов без аккредитации в России и предостерегала клубы от взаимодействиями с ними. Те не соблюдали все необходимые требования. Кто туда попал: Егор Гришатов, Сергей Федотов, Андрей Мухачев, Валерий Матвеев, Геннадий Ушаков, Денис Логинов, Вадим Кормилицын, Александр Галайша, Пол Теофанос, Дэн Мильштейн, Марк Гандлер.

Егор Гришатов – первый человек, которого упомянула ФХР. Это основатель агентства GHA. В интервью «Ведомостям» он проговаривал ключевое: «Мое агентство специализируется на трудоустройстве игроков именно за рубежом». Там же Гришатов утверждал, что есть два варианта лицензии. Ему нужна была лишь затрагивающая поиск работы для игроков за пределами России.

Конкретные люди из этого списка могли бы попасть в число тех самых дельцов. Многие из них как раз управляют делами игроков за пределами России. Что надо знать об их деятельности:

● Дэн Мильштейн – самый известный агент. В числе его клиентов Андрей Василевский, Никита Кучеров, Михаил Сергачев и другие российские звезды НХЛ. Мильштейн действительно начинает сотрудничество уже с юношей. Разъясняет так: «Давайте говорить честно: у каждого своя дорога. Кому-то нужно уехать в 16 лет. Кому-то в 18».

Агент объяснял, что в его случае нет выгоды вкладываться в игрока, который через год вернется обратно в Россию. Поэтому он нацеливается на долгосрочное взаимодействие с конкретной целью – развитие хоккеиста с перспективой попадания в НХЛ. С ним работает команда помощников и скаутов.

● Пол Теофанос берет большинство клиентов именно из России. Он помогал еще советским игрокам уезжать в НХЛ. Раньше больше специализировался на вратарях, а потом устроил в НХЛ Панарина и Капризова. Влиял на российский хоккей и в обратном направлении. Например, чуть не привез в Новокузнецк Майка Кинэна – потом тот оказался в Магнитогорске.

● Марк Гандлер – человек, повлиявший на забастовку Яшина в НХЛ. Там он скандально выбивал для него деньги. В России проходил эксперимент, когда юниорская сборная выступала в МХЛ. Гандлер называл его причиной для отъезда юниоров: «Было принято решение, что если игрок не подпишет трехлетний контракт с клубом в 17 лет, то он не имеет права выступать за сборную».

● Денис Логинов обычно увозил игроков в клубы из Казахстана. В 2019-м он неожиданно мелькнул в скандальной истории. Якобы Логинов пообещал устроить 18-летнего Рината Газизова в НХЛ всего за полтора миллиона рублей. Последний раз тот засветился в Турции в сезоне-2020/21.

● Геннадий Ушаков известен по отъезду Малкина в НХЛ. «Металлург» стремился оставить его в России, но тот не послушал советы и уехал в «Питтсбург». Ушаков тогда готовил для Малкина запасной контракт, если бы тот остался. Но решение об отъезде принималось без его участия. Агент признавался, что по деньгам ему была бы выгодна игра Малкина в России.

● Сергей Федотов помогает Матвею Мичкову. Он организовывал его интервью в Америке перед драфтом и опровергал возможные слухи об интересе конкретных клубов. Еще Федотов сразу опроверг желание Мичкова оказаться в «Вашингтоне»: «Мне задавали вопрос, жалеет ли Матвей, что не попал в «Вашингтон». Я улыбаюсь. Да не хотел он в «Вашингтон». От слова совсем».

Матвей Мичков на драфте НХЛ

Есть ли риск для самих агентов, когда они подписывают 15-летнего игрока? В интервью «СЭ» на прямой вопрос об этом отвечал Никита Квартальнов: «В принципе, в 15 лет это еще дети, но они уже понимают, чем хотят заниматься. А чем раньше мы начнем с ними работать, тем большего можем добиться». Поэтому агенты в таких случаях действительно вкладываются в будущее.

Шуми Бабаев поддерживает инициативу Путина. Его версия: хоккеисты должны уезжать из России уже состоявшимися и с определенным статусом. Он обратил внимание на другую сторону ситуации. С отъездом юношам часто помогают не только агенты – влияют тренеры и скрытые от публики посредники. Так развивается теневой бизнес с выгодой для определенных людей.

Почему юные игроки вообще уезжают в Америку? Далеко не всегда в этом виноваты агенты

В 2019-м Роман Ротенберг, тогда еще не главный тренер СКА, объяснял: «У нас есть поручение президента РФ о прекращении оттока хоккеистов из России. Мы должны создавать для них условия, чтобы этот выбор был добровольным». По такой работе есть один яркий пример. СКА забрал из Ярославля Матвея Мичкова и заранее подписал с ним долгосрочный контракт до завершения сезона-2025/26.

Пару лет назад Мичков котировался на драфте НХЛ на одном уровне с Коннором Бедардом. В итоге Бедард ушел в «Чикаго» под первым номером и уже заиграл в НХЛ. Мичков попал в «Филадельфию» под седьмым номером и оказался на драфте даже не главным из россиян (Симашев – выше). Вместо дебюта в главной лиге мира он уехал в аренду в «Сочи», потому что в СКА проиграл конкуренцию.

Важно: все это не отменяет главное – молодые хоккеисты все равно стремятся в НХЛ и ставят попадание туда конкретной целью. Тот же Мичков рассказывал: «Когда приеду в НХЛ? Честно говоря, я не могу сказать наверняка. У меня есть контракт со СКА. Но надеюсь, что, как только смогу, я приеду». Получается, что раннее соглашение лишь отложило его отъезд из России.

Показательная история с Иваном Мирошниченко. «Авангард» дал ему игровую практику после лечения от рака, но в межсезонье Мирошниченко (на фото) поехал в «Вашингтон». В феврале 2023-го «Авангард» предлагал Ивану новый контракт, а тот отказался. Клуб и Мирошниченко расторгли соглашение по обоюдному согласию – затем он сразу подписался с «Вашингтоном» на три года.

Всех больше волнует ранний отток юношей. Почему он происходит? Есть яркий пример защитника Николая Кныжова из «Сан-Хосе». Тот поехал в Америку в 15 лет. Объяснял решение так: «Когда я играл за «Серебряных Львов», за команду 1998 года рождения, мы пару раз в году ездили в Америку и проводили там турниры. Мне всегда хотелось попробовать поиграть за океаном».

Чаще всего такое желание идет из семьи. Егор Афанасьев из «Нэшвилла» рассказывал: «Уехал, потому что в ЦСКА мы очень много выиграли всего. После сезона сели с родителями. Решили это просто моментально. Сначала поехали в просмотровый лагерь в конце весны. В августе перед школой полетели туда вместе с мамой. Хотелось открыть для себя что-то новое».

23-летний Андрей Свечников (на фото) превратился в одного из лидеров «Каролины». Он поехал в Америку в сезоне-2016/17 – еще до выхода на драфт НХЛ. Сначала выступал в USHL, потом – в OHL. Перед этим там оказался его брат, поэтому адаптироваться было проще. Младший Свечников стал сотрудничать с агентом Марком Ганднером, но в его случае это было средством на пути к мечте.

Создание КХЛ настраивало на конкуренцию с НХЛ, но лига так и не стала новой мечтой. Появление МХЛ вроде бы могло оставить в России больше талантов – тут есть вопросы. Михаил Сергачев сначала пробивался в «Ирбис» и сам говорил: «В России у меня больше возможностей». Потом его отпугнул возможный долгосрочный контракт. Он посоветовался с семьей и сорвался.

Теперь складывается ситуация, что в КХЛ каждому игроку можно заиграть в любой момент. Поэтому в юношеском возрасте хоккеисты уезжают ради возможного будущего в НХЛ, а уже затем действуют по обстоятельствам. Например, Федор Гордеев (на фото) в этом сезоне успешно играет в «Сибири». Он вообще уехал еще в 7 лет, а когда высоко не пробился – спокойно вернулся.

Семен Дер-Аргучинцев пропал из России в 14 лет: родители посчитали Америку лучшим местом для его развития. Сейчас Семен играет за «Трактор» – это стало его запасной возможностью. Есть и обратные частные истории. Кирилл Капризов перед отъездом в НХЛ стал звездой в ЦСКА, Артемий Панарин – в СКА. Вот только их необычный путь уже выглядит исключением из правила.

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский; East News/AP Photo/Andrew Harnik, AP Photo/Karl B DeBlaker, AP Photo/George Walker IV; instagram.com/dmilstein75; hcsochi.ru; hcsibir.ru