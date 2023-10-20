Наброс на ворота
Блог

«Надо понять, что делать с этими дельцами от хоккея». Про кого так резко сказал Путин?

КХЛ КХЛ
НХЛ НХЛ
Роман Ротенберг Роман Ротенберг
Матвей Мичков Матвей Мичков
Семен Дер-Аргучинцев Семен Дер-Аргучинцев
Владимир Путин Владимир Путин
Михаил Сергачев Михаил Сергачев
Пол Теофанос
Дэн Мильштейн Дэн Мильштейн
Марк Гандлер
Николай Кныжов Николай Кныжов
Егор Афанасьев Егор Афанасьев
Владислав Третьяк Владислав Третьяк
Андрей Свечников Андрей Свечников
Хоккей Хоккей

Объясняем.

Президент России Владимир Путин выступил на заседании совета по развитию физкультуры и спорта. Там он одобрил предложение сделать 2024-й годом спорта. Еще Путин пообщался с главой Федерации хоккея России Владиславом Третьяком. Тот попросил президента уделить внимание показу спорта на федеральных каналах – надо больше.

У Путина возникла ответная хоккейная просьба:

«Вам совместно со специалистами из Минспорта много раз говорил: надо понять, что нам делать с этими дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортшкол отбирают и тащат за границу. Ясно, что у нас свободная страна, каждый делает выбор. Мы не должны мешать. Но и ясно, что это бизнес, причем не всегда отрегулированный и благородный.

Много раз говорил: мало что делается в этом плане. Минспорт и ФХР прошу вернуться к этому вопросу. Зависимость там большая, деньги крутятся немаленькие, ущерб нам наносится очевидный. Правовые рамки должны быть определенные и гарантии и для государства, и для участников этой деятельности».

О ком вообще говорит Путин?

Конечно, об агентах.

Впервые президент обращал на них внимание еще в 2016-м. Он приводил в пример хоккей, но переносил историю и на другие виды. Суть: государство обеспечивает полную подготовку юного спортсмена, а потом на него часто выходит агент и подписывает контракт. Путин называл несправедливой такую ситуацию.

Тогда же были другие его важные слова: «Необходимо создать механизм, позволяющий государству закрепить за собой право на компенсацию, в случае если спортсмен или его агент решат играть за иностранные клубы». Параллельно трансформировалась сама роль агента в жизни хоккеистов. Сейчас представители игроков имеют больше власти: чаще взаимодействуют с ними и клубами.

Движения по финансовому направлению уже были. В 2020-м Минспорт показывал поправки, которые подразумевали выплату компенсаций спортивной школе при отъезде игроков до 23 лет. Тогда это нацеливалось на будущих профессионалов – тех, кто заиграет в НХЛ, АХЛ и ECHL. В проекте оказалось много недоработок: на массовом оттоке игроков он никак бы не сказался.

Владислав Третьяк уже прокомментировал слова Путина – работа ведется, но пойдет быстрее: «Мы все делаем, чтобы уделить внимание молодежи, чтобы она не уезжала. В Сириусе у нас целая программа идет, которая собирает хоккеистов, которым 15, 17 и 18 лет. Мы даем им внимание. Лимит в КХЛ сделали для чего? Сколько молодых появилось в лиге?».

А что с агентами? КХЛ адаптировалась к работе с ними уже в первые годы после создания. Так, с 2011 года представлять игроков мог только человек, получивший специальную аккредитацию. Это уже приводило к разборкам. В 2012-м Агент Пол Теофанос терял аккредитацию в КХЛ, потому что нарушал правила работы. Лига даже обещала санкции, если кто-то привлечет его к переговорам.

Потом жизнь агентов формально стала еще сложнее. На сайте ФХР опубликовано специальное положение о деятельности хоккейных агентов – оно появилось в 2018 году. Там указаны сроки аккредитации, дополнительные требования и другие детали. На 20 сентября 2023-го в списке аккредитованных хоккейных агентов есть 36 агентств (самих людей – больше).

Как агенты увозят молодых игроков из России – что мы знаем об их деятельности

Дэн Мильштейн – пожалуй, самый влиятельный агент

21 января 2022-го ФХР давала список агентов без аккредитации в России и предостерегала клубы от взаимодействиями с ними. Те не соблюдали все необходимые требования. Кто туда попал: Егор Гришатов, Сергей Федотов, Андрей Мухачев, Валерий Матвеев, Геннадий Ушаков, Денис Логинов, Вадим Кормилицын, Александр Галайша, Пол Теофанос, Дэн Мильштейн, Марк Гандлер.

Егор Гришатов – первый человек, которого упомянула ФХР. Это основатель агентства GHA. В интервью «Ведомостям» он проговаривал ключевое: «Мое агентство специализируется на трудоустройстве игроков именно за рубежом». Там же Гришатов утверждал, что есть два варианта лицензии. Ему нужна была лишь затрагивающая поиск работы для игроков за пределами России.

Конкретные люди из этого списка могли бы попасть в число тех самых дельцов. Многие из них как раз управляют делами игроков за пределами России. Что надо знать об их деятельности:

Дэн Мильштейн – самый известный агент. В числе его клиентов Андрей Василевский, Никита Кучеров, Михаил Сергачев и другие российские звезды НХЛ. Мильштейн действительно начинает сотрудничество уже с юношей. Разъясняет так: «Давайте говорить честно: у каждого своя дорога. Кому-то нужно уехать в 16 лет. Кому-то в 18».

Агент объяснял, что в его случае нет выгоды вкладываться в игрока, который через год вернется обратно в Россию. Поэтому он нацеливается на долгосрочное взаимодействие с конкретной целью – развитие хоккеиста с перспективой попадания в НХЛ. С ним работает команда помощников и скаутов.

Пол Теофанос берет большинство клиентов именно из России. Он помогал еще советским игрокам уезжать в НХЛ. Раньше больше специализировался на вратарях, а потом устроил в НХЛ Панарина и Капризова. Влиял на российский хоккей и в обратном направлении. Например, чуть не привез в Новокузнецк Майка Кинэна – потом тот оказался в Магнитогорске.

Марк Гандлер – человек, повлиявший на забастовку Яшина в НХЛ. Там он скандально выбивал для него деньги. В России проходил эксперимент, когда юниорская сборная выступала в МХЛ. Гандлер называл его причиной для отъезда юниоров: «Было принято решение, что если игрок не подпишет трехлетний контракт с клубом в 17 лет, то он не имеет права выступать за сборную».

Денис Логинов обычно увозил игроков в клубы из Казахстана. В 2019-м он неожиданно мелькнул в скандальной истории. Якобы Логинов пообещал устроить 18-летнего Рината Газизова в НХЛ всего за полтора миллиона рублей. Последний раз тот засветился в Турции в сезоне-2020/21.

Геннадий Ушаков известен по отъезду Малкина в НХЛ. «Металлург» стремился оставить его в России, но тот не послушал советы и уехал в «Питтсбург». Ушаков тогда готовил для Малкина запасной контракт, если бы тот остался. Но решение об отъезде принималось без его участия. Агент признавался, что по деньгам ему была бы выгодна игра Малкина в России.

Сергей Федотов помогает Матвею Мичкову. Он организовывал его интервью в Америке перед драфтом и опровергал возможные слухи об интересе конкретных клубов. Еще Федотов сразу опроверг желание Мичкова оказаться в «Вашингтоне»: «Мне задавали вопрос, жалеет ли Матвей, что не попал в «Вашингтон». Я улыбаюсь. Да не хотел он в «Вашингтон». От слова совсем».

Матвей Мичков на драфте НХЛ

Есть ли риск для самих агентов, когда они подписывают 15-летнего игрока? В интервью «СЭ» на прямой вопрос об этом отвечал Никита Квартальнов: «В принципе, в 15 лет это еще дети, но они уже понимают, чем хотят заниматься. А чем раньше мы начнем с ними работать, тем большего можем добиться». Поэтому агенты в таких случаях действительно вкладываются в будущее.

Шуми Бабаев поддерживает инициативу Путина. Его версия: хоккеисты должны уезжать из России уже состоявшимися и с определенным статусом. Он обратил внимание на другую сторону ситуации. С отъездом юношам часто помогают не только агенты – влияют тренеры и скрытые от публики посредники. Так развивается теневой бизнес с выгодой для определенных людей.

Почему юные игроки вообще уезжают в Америку? Далеко не всегда в этом виноваты агенты

В 2019-м Роман Ротенберг, тогда еще не главный тренер СКА, объяснял: «У нас есть поручение президента РФ о прекращении оттока хоккеистов из России. Мы должны создавать для них условия, чтобы этот выбор был добровольным». По такой работе есть один яркий пример. СКА забрал из Ярославля Матвея Мичкова и заранее подписал с ним долгосрочный контракт до завершения сезона-2025/26.

Пару лет назад Мичков котировался на драфте НХЛ на одном уровне с Коннором Бедардом. В итоге Бедард ушел в «Чикаго» под первым номером и уже заиграл в НХЛ. Мичков попал в «Филадельфию» под седьмым номером и оказался на драфте даже не главным из россиян (Симашев – выше). Вместо дебюта в главной лиге мира он уехал в аренду в «Сочи», потому что в СКА проиграл конкуренцию.

Важно: все это не отменяет главное – молодые хоккеисты все равно стремятся в НХЛ и ставят попадание туда конкретной целью. Тот же Мичков рассказывал: «Когда приеду в НХЛ? Честно говоря, я не могу сказать наверняка. У меня есть контракт со СКА. Но надеюсь, что, как только смогу, я приеду». Получается, что раннее соглашение лишь отложило его отъезд из России.

Показательная история с Иваном Мирошниченко. «Авангард» дал ему игровую практику после лечения от рака, но в межсезонье Мирошниченко (на фото) поехал в «Вашингтон». В феврале 2023-го «Авангард» предлагал Ивану новый контракт, а тот отказался. Клуб и Мирошниченко расторгли соглашение по обоюдному согласию – затем он сразу подписался с «Вашингтоном» на три года.

Всех больше волнует ранний отток юношей. Почему он происходит? Есть яркий пример защитника Николая Кныжова из «Сан-Хосе». Тот поехал в Америку в 15 лет. Объяснял решение так: «Когда я играл за «Серебряных Львов», за команду 1998 года рождения, мы пару раз в году ездили в Америку и проводили там турниры. Мне всегда хотелось попробовать поиграть за океаном».

Чаще всего такое желание идет из семьи. Егор Афанасьев из «Нэшвилла» рассказывал: «Уехал, потому что в ЦСКА мы очень много выиграли всего. После сезона сели с родителями. Решили это просто моментально. Сначала поехали в просмотровый лагерь в конце весны. В августе перед школой полетели туда вместе с мамой. Хотелось открыть для себя что-то новое».

23-летний Андрей Свечников (на фото) превратился в одного из лидеров «Каролины». Он поехал в Америку в сезоне-2016/17 – еще до выхода на драфт НХЛ. Сначала выступал в USHL, потом – в OHL. Перед этим там оказался его брат, поэтому адаптироваться было проще. Младший Свечников стал сотрудничать с агентом Марком Ганднером, но в его случае это было средством на пути к мечте.

Создание КХЛ настраивало на конкуренцию с НХЛ, но лига так и не стала новой мечтой. Появление МХЛ вроде бы могло оставить в России больше талантов – тут есть вопросы. Михаил Сергачев сначала пробивался в «Ирбис» и сам говорил: «В России у меня больше возможностей». Потом его отпугнул возможный долгосрочный контракт. Он посоветовался с семьей и сорвался.

Теперь складывается ситуация, что в КХЛ каждому игроку можно заиграть в любой момент. Поэтому в юношеском возрасте хоккеисты уезжают ради возможного будущего в НХЛ, а уже затем действуют по обстоятельствам. Например, Федор Гордеев (на фото) в этом сезоне успешно играет в «Сибири». Он вообще уехал еще в 7 лет, а когда высоко не пробился – спокойно вернулся.

Семен Дер-Аргучинцев пропал из России в 14 лет: родители посчитали Америку лучшим местом для его развития. Сейчас Семен играет за «Трактор» – это стало его запасной возможностью. Есть и обратные частные истории. Кирилл Капризов перед отъездом в НХЛ стал звездой в ЦСКА, Артемий Панарин – в СКА. Вот только их необычный путь уже выглядит исключением из правила.

15 главных молодых звезд КХЛ: сразу 6 игроков из СКА, но не все проявили себя в Питере

20 фактов о Матвее Мичкове: сбежал из «Локомотива» в СКА, бил рекорды Кучерова, не доиграл МЧМ из-за коронавируса

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский; East News/AP Photo/Andrew Harnik, AP Photo/Karl B DeBlaker, AP Photo/George Walker IV; instagram.com/dmilstein75; hcsochi.ru; hcsibir.ru

32 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bulka333
что делать с этими дельцами от хоккея? очень просто - ничего! надо развивать кхл таким образом, чтобы юношам хотелось тут играть. это называется "свободная конкуренция" (с нхл)

у нас с другими дельцами проблема, с внутрироссийскими ворами всего того, что плохо лежит
+56
-7
+49
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maxim Shumov
Можно еще на границы поставить военных с автоматами. Странно, почему до сих пор никто не догадался. Хотя - мы к этому норм так идём, кто знает, что завтра будет
+31
-6
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Савчук
Как всегда Конституция РФ пойдет лесом, а в частности 27 статья, потому что царь так сказал!
+19
-4
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evgen51Sever
Пффф.
Повесткув военкомат после подписания контракта заграницей и в казарму) Федотов не даст соврать, после такого в России остаёшься))))
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
daniil_35
Что там государство обеспечивает? Форма, турниры, даже места в команде - все за бабки. Плюс, дальше тоже нет гарантий, что не посадят под очередного с правильной фамилией. Был случай же с Никитой Кучеровым, которому ЦСКА отказался операцию делать (или оплачивать, уж не помню). А вот Айзерман в Тампу подтянул, и все сделали: тренировки грамотные, лечение и получили франчайза на 10 лет вперед. Наши же могут только баблом все скручивать, а упрекают Запад и агентов. Очередной пук-срёньк вскукорек от деда. Я думал, что рот на визите в Китай основательно занят, но нет ... экспертное мнение подъехало.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igls54
Главный бомбардир НХЛ (которая ночная) в теме. У него не забалуешь, а то возьмёт и в сортире замочит
+14
-6
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Al561
Государство далеко не полностью вкладывается в подготовку, денег родители заносят очень много.
И государственные деньги это народные деньги, из налогов граждан, бизнеса и ренты на недра, которые принадлежат народу. Поэтому никакой бывший школьник, студент, юный спортсмен ничего государству не должен, поэтому про компенсации государству это чушь (тем более такому государству).
Люди (юные игроки и их родители) хотят уехать и устроиться в юниорские лиги, клубы в СА. Другие люди знают, как это сделать с точки зрения документов и коммуникации, и предоставляют свои консультативные услуги за деньги.
Что здесь плохого, теневого, негативного?
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evgen51Sever
Ответ цэсемьэр
в 17 будут уезжать, что им твоя повестка😁
"Простите, но Ваш загранпаспорт не считывается. Что-то с базами, наверное".
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
brig_Mercury
Я не понимаю в чем вообще проблема. Они же гражданство не меняют. В КХЛ в принципе и своей молодёжи хватает. Даже если, кто-то будет уходить в НХЛ, их место пусто не будет. Если КХЛ будет конкурентной и сильной, где каждый клуб может выстрелить, молодежь тут будет задерживаться на несколько лишних сезонов, хотя бы ради клуба, к которому прикипели.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hot Poop
Выборы через полгода, начинается обычная болтовня на "народные" темы - про ситуацию в футболе/хоккее поворчать, про бензин, про ЖКХ... Хотя непонятно, зачем в этот раз это вообще ему нужно - и так всем все понятно. Ну, может, просто так привычнее, человек пожилой все-таки.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ReneHoseman
правильно упомянули, запасной аэродром — кхл, всегда на месте,
пока нхл обыгрывает кхл по всем статьям, больший рынок, больше звезд,
все хотят поиграть в сильнейшей лиге.
потом есть такая штука, что свалившие программисты — почти предатели,
а малкин и ови — герои страны, депутаты мечтают пожать им руки, и сфоткаться.
то есть уехавшие в нхл, не теряют в социальном статусе, да ничего они не теряют.
пожить в другой стране, хороший опыт и просто отличное приключение,
спорт дает эту возможность
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
цэсемьэр
Ответ Evgen51Sever
Пффф. Повесткув военкомат после подписания контракта заграницей и в казарму) Федотов не даст соврать, после такого в России остаёшься))))
в 17 будут уезжать, что им твоя повестка😁
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Slavnov
Сто лазеек найдут, как обойти любой закон в данной сфере, но по справедливости, нужны выплаты школам, клубам, тренерам, которые вкладывали и средства и время в пацанов
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maxim Shumov
Судя по всему - Мичков нормально так в Филадельфию съездил
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
#31
Все чего добиваются мальчишки - заслуга их родителей. Хоккей не такой уж дешевый вид спорта. Хоть кто-то из спортшкол вложил денег в детишек???
Спортшколы - это те же агенты, стоит кому-то выстрелить, сразу все родителям звонят, золотые горы обещают.
Множество тренеров - взяточники, так как зарплата маленькая. Агенты тоже бывают и хорошие и не очень. Просто надо агента правильно выбирать и многих барыг отсеивать.
Одним словом - есть возможность уезжайте, да это трудно, да риск, но тут нет развития.
Хоккей бесплатным не бывает и не будет в любой стране.
Нет возможности платить большие деньги за хоккей, вложите их в учебу ребенка.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максат Сейілхан
Давно пора не обращать внимание на заявление этого персонажа, болтун, говорить одно делает другое, живеть в своем выдуманном мирке..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BillShen
Ну да - так отпустишь, а потом будут ржать как Задоров в интервью Дудя. Марино - не тренер, cюр с подготовкой, СВО - это тупик для России, страна нищего населения, ничего не развивается....
Кому это надо? К ноге и кто лучше вылижет!
Одно только меня волнует - сегодня хоккеисты - завтра обычные люди - скатываемся в СССР - только с преступной государственностью и разваленной промышленностью и социалкой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Groznyi2024
А с чего вдруг НХЛ стала главной лигой мира? На основании каких параметров? Есть какие-то встречи и серии между командами НХЛ и КХЛ, например? Самая раскрученная - да. Самая медийная - да. Самая главная - нет доказательств.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кавабунга Шреддоголовый
Похоже, что для Мичкова путь в Филадельфию заказан. Да и для других молодых пацанов, которых драфтанули, потому что царь недоволен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Человек из футбола
Ответ bulka333
что делать с этими дельцами от хоккея? очень просто - ничего! надо развивать кхл таким образом, чтобы юношам хотелось тут играть. это называется "свободная конкуренция" (с нхл) у нас с другими дельцами проблема, с внутрироссийскими ворами всего того, что плохо лежит
без протекционизма никак КХЛ не сможет конкурировать с НХЛ. одно дело, что деятели у нас гавно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Semen6009
Ответ bulka333
что делать с этими дельцами от хоккея? очень просто - ничего! надо развивать кхл таким образом, чтобы юношам хотелось тут играть. это называется "свободная конкуренция" (с нхл) у нас с другими дельцами проблема, с внутрироссийскими ворами всего того, что плохо лежит
да нету у нас ни распилов и не блата, все хорошо, тебе кажется
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Старина Шимус
Ответ Человек из футбола
без протекционизма никак КХЛ не сможет конкурировать с НХЛ. одно дело, что деятели у нас гавно
Кхл в любом случае не сможет конкурировать с нхл, такой задачи даже не стоит, это просто разные вселенные, и я не об уровне игры
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
remmor
Ответ Maxim Shumov
Можно еще на границы поставить военных с автоматами. Странно, почему до сих пор никто не догадался. Хотя - мы к этому норм так идём, кто знает, что завтра будет
давно стоят
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
#31
Ответ Slavnov
Сто лазеек найдут, как обойти любой закон в данной сфере, но по справедливости, нужны выплаты школам, клубам, тренерам, которые вкладывали и средства и время в пацанов
Кто вкладывает средства? Все за счет родителей от абонплаты и турниров до формы и клюшек. Тренер время свое тратит только за бабки, которые ему платят, плюс подкатки не бесплатно. Сколько катков построила ФХР? Все катки строятся на частные деньги, которые надо отбить за счет хоккея и фигурного катания, тоже недешевый вид спорта.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Nobilius
Что то новое? Постойте! А откуда тогда еще у Успенского в 1863м году взялось- Не пущать!(с)?

http://vasya-lozhkin.ru/pictures/ne-pushchat/

По другому не умеют, и учиться на собираются!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий