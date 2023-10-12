Отпраздновал с ветераном, который его опекает.

У «Чикаго» – поражение от «Бостона» (1:3). У Коннора Бедарда – первая шайба в НХЛ.

Бедард открыл счет на 5-й минуте матча. Ассистентами выступили Донато и Холл. В моменте с голом Коннор сам завез шайбу в зону «Бостона», отыгрался с партнером, бросил по воротам и первым успел на отскок. Затем подхватил шайбу за воротами и успешно выкатился на пятак. Его гол не повлиял на результат, но Бедард все равно попал в список трех звезд игрового дня в НХЛ.

Главное впечатление Коннора от собственного гола: «Я просто подумал: «Не облажайся». Еще назвал момент большим облегчением. В этом сезоне Бедард – один из главных претендентов на «Колдер» (приз лучшему новичку сезона). Он забил вратарю «Бостона» Улльмарку. Тот пока остается действующим обладателем «Везины» (приз лучшему вратарю регулярки НХЛ).

Все могло завершиться плохо: в игре с «Бостоном» Бедард едва не получил травму. Он неудачно врезался в борт, когда столкнулся с защитником Линдхольмом. Обошлось, а статистические показатели даже становятся лучше. Против «Питтсбурга» Коннор выиграл 2 вбрасывания, теперь – 6 из 12. Всего Бедард 6 раз бросил по воротам «Бостона». Реализацию еще нужно подтянуть.

36-летний ветеран Ник Фолиньо ярко встретил гол Бедарда. Ранее он играл за «Бостон», но причина радости совсем в другом. В «Чикаго» именно Фолиньо больше остальных помогает Коннору: интересуется его жизнью, приглашал на семейный ужин. Перед сезоном Бедард познакомился с его детьми, а Фолиньо объяснял: каждому юноше нужен помощник-ветеран.

Во время матча Бедард и сам выглядел эмоциональным, но после игры уже совсем не радовался. Дебютная шайба в НХЛ обязательно попадет в его домашнюю коллекцию, где уже есть форма «Чикаго» с церемонии драфта (1-й выбор). С командными результатами могут быть проблемы. «Чикаго» – одна из трех худших команд сезона-2022/23: 30-е место в общей таблице, 59 очков.

На молодежном уровне Коннор Бедард всегда был ярким бомбардиром. В прошлом сезоне он выбил за «Реджайну» 143 очка (71+72) за 57 матчей регулярки WHL и добавил к ним 20 очков (7+10) в плей-офф. Игры за «Чикаго» стали первыми для Бедарда на взрослом уровне. Кажется, ему помогла подготовка к сезону НХЛ вместе с Коннором Макдэвидом.

Журналист Грег Вышински подсветил в твиттере необычное сравнение из эфира по игре «Чикаго» и «Бостона»:

Так поступил канал TNT. Во время студии, посвященной матчам НХЛ, в углу экрана возникла графика «В погоне за величием». Там сравнивались показатели Уэйна Гретцки (894 гола) и Коннора Бедарда (1 гол). Пользователи реддита утверждают, что подобная графика встречалась и на предыдущем матче Бедарда. Тогда рядом стояли очки Коннора (тогда – одно) и Кросби.

Отсылки к Гретцки сопровождают Бедарда не просто так. Они уже знакомы лично: Гретцки звонил Коннору несколько лет назад. Сам Бедард смотрел видео с игрой Гретцки и обращал внимание на его резкий бросок. Сейчас Бедард постоянно говорит об уважении ко всем легендам и звездам НХЛ. Даже не обиделся на Маршанда – тот чуть не затащил Коннора на скамейку «Бостона».

Сидни Кросби – любимый хоккеист Коннора Бедарда. В матче против его «Питтсбурга» Бедард уже набрал одно очко за передачу. В каждой из двух игр Коннор в среднем проводил на площадке более 21 минуты. В сумме за эти матчи Бедард отыграл с полезностью -1. За его первыми результативными матчами в НХЛ с трибун постоянно наблюдали родители и сестра.

Фото: AP Photo/Charles Krupa; Twitter/NHLBlackhawks