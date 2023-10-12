Вратаря стошнило в маску, покер – у того, кого хотели обменять. «Эдмонтон» сгорел «Ванкуверу» 1:8 😱

Макдэвид ищет причины провала.

«Ванкувер» разгромил «Эдмонтон» (8:1) в матче нового сезона НХЛ. Для обеих команд эта игра была первой в сезоне. Макдэвид даже при таком результате сделал передачу на единственный гол «Эдмонтона». У «Ванкувера» сразу трое нападающих набрали по 4 очка: Босер (4+0), Миллер (1+3) и Петтерссон (1+3). Покер стал для 26-летнего Босера первым в НХЛ.

«Ванкувер» искал варианты по обмену Босера: ему мешали травмы и переживания из-за болезни отца

НХЛ включила Босера в список трех звезд игрового дня. Вместе с ним туда вошли Коннор Бедард (1-я шайба в сезоне) и Остон Мэттьюс (хет-трик). Интересно, что прошлый сезон Босер начал с 11 матчей без голов. Тогда он сделал дубль лишь 19 ноября в игре против «Лос-Анджелеса» (4:1). Всего в регулярке-2022/23 Босер забросил 18 шайб. Личный рекорд – 29 голов в сезоне-2017/18.

Против «Эдмонтона» Босер красиво забивал и проводил весь матч с улыбкой. Кажется, от такого все уже отвыкли, а тут ему еще и везло. Одна из шайб Босера получилась максимально курьезной:

В 2015-м «Ванкувер» забрал себе Босера на драфте под общим 23-м номером. Сезон-2017/18 (первый полноценный) вышел прорывным. Босер набрал 55 очков за 62 игры и заработал сравнения со звездами. Уже тогда у Брока произошла серьезная травма спины. Потом регулярно случались новые травмы разных частей тела – он все меньше напоминал того яркого новичка.

У Босера в двух последних регулярках не было даже хет-триков. «Ванкувер» поддержал его новым контрактом летом 2022-го, но ситуация глобально не изменилась. Перед этим Босер говорил о проблемах: «Безумие – рассуждать об этом вслух. Было время, когда я был сильно истощен морально. Прозвучит странно, но даже новая травма стала облегчением. Я очень устал».

Одна из причин тех переживаний Босера – диагноз отца. Тот 12 лет боролся с болезнью Паркинсона, а в мае-2022 умер. Из-за графика в НХЛ Брок почти не виделся с семьей. Постоянно думал, почти не говорил публично, но скрывал эмоции. Это сказалось на его игре и вместе с травмами повлияло на спад. Регулярка-2021/22 – одна из худших: 71 матч, 46 очков (23+23).

Предыдущий сезон получился неудачным для всего «Ванкувера» и лично для Босера. Клуб в третий раз подряд остался без плей-офф. Сам Брок чуть улучшил статистику (74 игры, 55 очков), но закончил регулярку с полезностью -20. «Ванкувер» еще зимой искал возможность для его обмена, а летом пришел к общему выводу: при зарплате 6,65 млн за год к Босеру нет никакого интереса.

Клуб видит точку отсчета в назначении Рика Токкета. Тот стал тренером «Ванкувера» в конце января. При Токкете игра Босера резко улучшилась. В июле генменеджер «Ванкувера» Патрик Олвин говорил о преображении Брока: «Он определенно дал понять мне и тренерам, что его воодушевляет путь этой команды». Уже тогда он анонсировал готовность Босера к осени.

Все межсезонье Босер работал над обретением уверенности и переосмыслением себя: «Летом я пришел к тому, что мне надо стать лучше и по-настоящему усердно трудиться. Я вернулся – сейчас это продолжается каждый день. Мне нужно иметь такое же мышление завтра, на следующей тренировке, на утренней раскатке. Везде и всегда я должен продолжать в том же духе».

12 игроков «Ванкувера» набрали очки, обе команды поменяли вратарей во время матча

● Макдэвид переживает из-за итога для «Эдмонтона»: «Не знаю, чем объяснить такое начало. В субботу снова играем с «Кэнакс». Рады возможности сыграть с ними дома – это еще один шанс искупить вину». Коннор собрал полезность -3, хотя месяц назад готовился к прорыву. Он собрал всю команду за две недели до старта сборов и проводил с игроками неформальные прокаты.

● «Эдмонтон» надеется на скорое возвращение защитника Маттиаса Экхольма. Тот перешел из «Нэшвилла» в прошлом сезоне. В регулярке он тогда выдал 14 очков за 21 матч (полезность: +28). Теперь Экхольм пропустил большую часть сборов «Эдмонтона» из-за боли в бедре. Он объяснял пропуск игры с «Ванкувером»: «Восстановление шло намного медленнее, чем я ожидал».

● Каждая команда выпустила двух вратарей. По «Эдмонтону» все объяснимо игрой: Кэмпбелл ушел после четырех шайб, заменивший его Скиннер затем пропустил столько же. Оба вратаря отбили по 12 из 16 бросков. Демко из «Ванкувера» отыграл почти до середины третьего периода, а затем почувствовал обезвоживание – его вырвало в маску. На замене настоял главный тренер.

● Вратарская рвота – редкость, но в хоккее такое уже происходило. Самые известные эпизоды связаны с Гленном Холлом. 13-кратный участник Матча всех звезд даже превратил рвоту в ритуал: вызывал ее перед каждой игрой и чувствовал себя хорошо. Жан-Себастьян Жигер однажды столкнулся с проблемами прямо на льду. Его стошнило в игре чемпионата Германии.

● В таком ярком матче сразу 12 игроков «Ванкувера» отметились результативными действиями. Андрей Кузьменко отдал голевую передачу в моменте с третьей шайбой Брока Босера. Куинн Хьюз вообще сделал три ассиста. У хоккеистов «Эдмонтона» выделяются только отрицательные достижения. Так, Эвандер Кэйн завершил игру с полезностью -4 за 18 минут на площадке.

● Хьюз еще в сентябре получил статус капитана «Ванкувера». Это лишь третий защитник с повязкой за всю историю франшизы. Перед игрой с «Эдмонтоном» по такому поводу состоялась специальная церемония. Итог матча вдохновляет еще больше: последний раз «Ванкувер» забивал 8 голов аж в 1987 году. Прошлый сезон начинался для команды с семи поражений подряд.

Фото: AP Photo/Darryl Dyck/The Canadian Press