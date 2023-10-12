Феерия Голдобина: 11 очков за 4 матча – его «Спартак» обыграл ЦСКА и забил больше всех в КХЛ

Главный бомбардир лиги.

«Спартак» обыграл ЦСКА (5:3) в московском дерби. Николай Голдобин – герой матча с голом и двумя ассистами. Результативная серия Голдобина насчитывает 4 игры. В них он набрал 11 очков (3+8), а «Спартак» забросил 19 шайб. Теперь «Спартак» лидирует по голам среди всех команд (66), а Николай Голдобин остается с отрывом лучшим бомбардиром регулярки (28 очков, 12+16).

Голдобин показывает лучшую статистику – и наконец-то проявил себя против топ-клуба

● Главные игры Голдобина (4) пришлись на конец сентября-начало октября. Тут выбивается только матч с «Северсталью», который проходил 4 сентября. Еще в двух играх против «Амура» (5:3) и «Витязя» (4:1) Голдобин набирал по два очка. За весь сезон «Спартак» проиграл три раза, когда Голдобин попадал в протокол: «Куньлунь» (3:4), «Адмирал» (2:6), «Сочи» (2:3).

● Николай в третий раз за регулярку-2023/24 выдает результативную серию из четырех матчей. Перед последней он не набирал очки в двух играх, в которых «Спартак» взял лишь одно очко («Трактор» – 1:2 ОТ). Голдобин выступает в России четвертый сезон – до этого играл за «Металлург» и ЦСКА. Нигде он не демонстрировал такого яркого старта.

● Личный рекорд Голдобина в регулярке КХЛ – 39 очков за «Металлург» в сезоне-2021/22. Тогда ему потребовалось на это 42 матча. Сейчас Голдобин уже перебил собственные показатели из сезона-2020/21. В тот момент он в сумме провел 40 матчей за ЦСКА и «Металлург», где имел 19 очков (6+13). В «Спартак» Николай перешел летом 2023-го и подписал контракт на два сезона.

● Почему Голдобин именно сейчас заиграл так ярко? В «Спартаке» он выходит в первом звене вместе с Порядиным и Морозовым. Все оказались в команде перед сезоном и вместе доминируют в КХЛ. Порядин – второй бомбардир регулярки (22 очка). Морозов пропускал два матча из-за травмы, но даже так входит в четверку лучших нападающих (20 очков).

● КХЛ формирует собственный рейтинг лучших игроков – Голдобин там лидирует. После матча против «Трактора» (3:2 ОТ) тренера Жамнова спрашивали о форме Голдобина. Он забивал в матчах с середняками и аутсайдерами, но проваливался в играх с топ-клубами. Жамнов призывал всех подождать до завершения сезона. Игра Голдобина в дерби с ЦСКА доказала его правоту.

● Даже при такой яркой статистике у Голдобина иногда возникают провалы. Его худшие матчи были против «Адмирала» (2:6) и «Динамо» (3:6). Обе игры Голдобин завершил с показателем полезности -3, но «Адмиралу» хотя бы забил. Против ЦСКА он играл уже второй раз за сезон. Первый матч «Спартак» проиграл (2:3 ОТ), а Голдобин не набрал очков и выдал -1 по полезности.

Как дела у «Спартака» – 7 показательных фактов одной строкой

1. «Спартак» занимает третье место на Западе: 18 матчей, 24 очка, 66-53 по шайбам.

2. Все хорошо и с игрой в большинстве – второй показатель в лиге: 28,6%, 22 шайбы, 77 попыток.

3. Ближайшие преследователи «Спартака» по голам – «Торпедо» (56) «Северсталь» (56) и «Металлург» (55).

4. Сразу семь игроков «Спартака» набрали 10 очков за регулярку-2023/24. Один из них – защитник Вишневский.

5. «Спартак» идет на победной серии из четырех матчей. Разница шайб конкретно за эти игры – 19:9.

6. 19-летний защитник Даниил Орлов против ЦСКА забил первый гол в КХЛ. Его шайба стала пятой для «Спартака» в этом матче.

7. Илья Ковальчук все еще тренируется и готовится к возвращению в «Спартак», хотя официально его подписание пока не подтверждено.

Фото: spartak.ru