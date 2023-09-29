Как дебютировать в КХЛ и пропустить 4 гола после 10 бросков? Вратарь «Сочи» сыграл в матче, где его команда сгорела 1:10

Нокаут на льду.

«Северсталь» обыграла «Сочи» (10:1) и второй раз в истории забросила 10 шайб. 18 февраля 2011 года на домашнем льду у нее был такой же счет в матче с «Автомобилистом».

У «Сочи» 10 голов разделили между собой два вратаря. Максим Третьяк начинал игру, а после шестой шайбы заменился на Никиту Богданова.

Кто такой Никита Богданов: «Сочи» взял его на пробный контракт, когда тот ушел из «Лады»

Богданову уже 28 лет, но он никогда не выступал в КХЛ. В матче против «Северстали» Никита вышел на замену на 45-й минуте. На тот момент его команда проигрывала 1:6. Ему нанесли всего 10 бросков – от Токранова, Скоренова, Моисеева и Муханова он пропустил и закончил игру с провальным процентом сэйвов – 60.

Ни в одном из голов нет явной вины вратаря «Сочи». Ему бросали с убойных позиций, а иногда защита вообще расступалась. Тут выделяется 10-я шайба «Северстали», которая получилась из безобидной контратаки.

Богданов – воспитанник СКА, играл в системе клуба с 2012 года, дважды попадал в заявку на матчи КХЛ, но не играл. Основную часть карьеры Никита провел в ВХЛ, где чаще всего выступал за «СКА-Неву». Там Богданов и провел сезон-2022/23, где появился в 32 матчах (28 – в регулярке, 4 – в плей-офф). Летом он все-таки ушел из СКА, когда стал частью июльского обмена с «Ладой».

Тогда в «Ладу» попали 9 хоккеистов. Все – взамен на денежную компенсацию. Богданов в новом клубе не закрепился: 31 августа «Лада» расторгла контракт по обоюдному согласию. Уже через несколько дней Никита оказался в «Сочи» – подписался на пробное соглашение. Тут Богданов проигрывал конкуренцию Бердину и Третьяку, но все-таки дебютировал в КХЛ.

На тренировках Богданов проявил себя, поэтому пробный контракт к концу сентября превратился в полноценный односторонний. Важно, что Никиту любили болельщики всех команд, где он играл. Он часто с ними общался и участвовал в акциях. Когда принадлежал «Динамо СПб», даже выбирал рисунок для шлема через конкурс. Победил вариант с отсылкой к Петербургу.

В разных командах Богданова называли «Бэш». Сам он говорил, что прозвище передалось по наследству. Однажды Богданов рассказывал, почему вообще стал вратарем: «Помню, на тренировке я подбирал шайбу, отбрасывал ее и бежал к воротам ловить. Ко мне тренер подошел и спросил, не хочу ли я быть вратарем. Я подумал, что там форма красивая, яркая, и согласился».

Все матчи «Северстали» и «Сочи» за этот сезон – яркое шоу с большим количеством шайб

«Северсталь» и «Сочи» сыграли между собой уже пять игр в регулярке-2023/24. Итог: две победы «Северстали» и три – «Сочи». В сумме за все матчи команды забросили 44 шайбы. Минимальным результатом стали 7 голов в матче 7 октября (4:3). «Северсталь» прямо сейчас остается второй по результативности командой в КХЛ (53 гола). Больше шайб только у «Спартака» – 56.

Матчи против «Северстали» хорошо получаются у Матвея Мичкова. Всего он набрал 12 очков за 10 игр этого сезона. Мичков участвовал в четырех встречах против «Северстали» и в каждой отмечался результативным действием. Даже в разгромном матче 1:10 сделал передачу в моменте с единственным голом «Сочи». Его общая статистика за 4 игры: 1 гол и 4 ассиста.

13 сентября Мичков впервые сыграл за «Сочи» в регулярке-2023/24. Тогда он попал в протокол с двумя голевыми пасами. «Сочи» выиграл в овертайме (5:4), а в конце игры соперники забросили 3 шайбы за 69 секунд. В новой игре «Сочи» – «Северсталь» нашелся герой и у череповецкой команды. Никита Коростелев оформил хет-трик и продлил результативную серию до трех матчей.

«Северсталь» чередует разгромные победы с такими же разгромными поражениями. Например, сразу после домашней игры с «Локомотивом» (0:5) случился выездной разгром «Ак Барса» (4:1).

Череповец тренирует Андрей Козырев. Он заменил Разина и пришел из штаба «Торпедо», где поработал с Ларионовым. Поэтому яркая игра «Северстали» не должна сильно удивлять.

Вот впечатления Козырева после разгрома «Сочи»: «Главное – это наш стиль, которого мы придерживаемся. Да, не всегда получается реализовать возможности, которые создаем, но это объяснимо – у нас молодая команда, ей свойственна волнообразная игра». Штаб «Сочи» отметил, что «Северсталь» использовала почти все созданные шансы, хотя 10 голов пришли из 47 бросков.

Поражение «Сочи» выделяется на фоне сенсационных результатов. В прошлой регулярке клуб с отрывом занял последнее место. Теперь перед матчем с «Северсталью» команда выдала 9 побед за 10 последних игр. Интересно, что единственное поражение на этом отрезке – 1:7 от ЦСКА. С такими результатами «Сочи» идет третьим на Западе и имеет 20 очков. Столько же – у «Динамо».

Фото: vk.com/hcsochi