🔥 «Торпедо» сокрушило «Динамо» – 7:1! И это история: 6 шайб за период, хет-трик Атанасова и гол 17-летнего игрока

Так развлекается банда Ларионова.

Главное событие дня: «Торпедо» разгромило «Динамо» – 7:1 (да, «Северсталь» вообще 10 забила – но все же «Сочи»). Нижегородцы набрали 23 очка и возглавили таблицу Запада.

По счету не скажешь, но между собой играли одни из лидеров сезона: у «Динамо» – 20 очков и лучшее большинство в КХЛ. Поражение от «Торпедо» стало для команды пятым в сезоне и вторым подряд. За две игры москвичи неожиданно пропустили 12 шайб (5 – от «Локомотива»).

Что и как вообще произошло – фиксируем величие молодых лидеров «Торпедо»

Забавно, но без учета второго периода матч закончился бы со счетом 1:0 в пользу «Торпедо» – все основные события случились именно там: с 22-й по 39-ю минуту «Торпедо» забросило 6 шайб и пропустило только после индивидуального прохода от Никиты Гусева.

Василий Атанасов – и так привычный герой для «Торпедо», но сегодня он оформил хет-трик и стал самым молодым его автором в клубной истории (21 год и 12 дней). У Атанасова 17 (10+7) очков за 15 матчей – это уже лучше, чем за прошлую регулярку (32 игры, 8+5).

Сильно смотрится и достижение защитника Антона Силаева: 17-летний игрок забросил вторую шайбу в сезоне, но самоотверженная игра важнее голов. За несколько минут до своей шайбы Силаев принял на себя мощный бросок – сразу ушел в раздевалку, а затем вернулся на лед и забил. Летом 2024 года Силаев выйдет на драфт НХЛ – и уже идут разговоры о том, что его могут выбрать в первом раунде. Но это только через 9 месяцев – пока он помогает «Торпедо».

Максим Летунов в четвертый раз за сезон набрал минимум два очка за матч. Он уже выбивал 1+1 против «Ак Барса», «Куньлуня», а еще делал хет-трик в предыдущем матче с китайской командой. Максим сейчас и лидирует в «Торпедо» по показателю полезности («+9»).

Игорь Ларионов-младший вообще провел лучшую игру в этой регулярке и по темпу результативности теперь повторяет старт прошлого сезона: 4+4 за 14 игр. После игры с «Динамо» именно он получил в раздевалке шлем, который партнеры отдают лучшему в матче.

Интересное вокруг игры: посещаемость лучше армейского дерби, 22 броска в створ – 7 голов

«Торпедо» впервые в сезоне забросило 7 шайб. До этого лучший показатель – 6 в игре с минским «Динамо» (6:4). По 5 голов от нижегородцев прилетало «Локомотиву» (5:2) и «Куньлуню» (5:2).. А ведь по ходу последней домашней серии казалось, то магия Ларионова закончилась – 4 гола за три игры.

Сам тренер обратил на это внимание в послематчевом комментарии и сказал, что перед встречей с «Куньлунем» (4:2) обсуждал ситуацию с хоккеистами. Теперь радуется, что «Торпедо» наладило игру в атаке и не считает 11 голов за два выездных матча пределом для команды.

Нижегородцы и правда не всегда забивают много. В сезоне-2023/24 случились те самые матчи против «Салавата» и «Авангарда», где «Торпедо» проиграло со счетом 0:1. Подобные спады наблюдались и раньше. Например, в октябре 2022-го команда провела серию из четырех игр с одним голом. На том отрезке была лишь победа над «Салаватом» по буллитам.

Интересно, что на 7 голов в игре с «Динамо» потребовалось 22 броска в створ (а конкретно во втором периоде – 6 шайб с 13 бросков) – бело-голубым тут не помогла даже замена вратаря. У самого «Торпедо» выделяется голкипер Адам Гуска. В регулярке-2023/24 он пропустил всего 11 шайб за 9 матчей. Процент отбитых бросков – 94,2. Из часто играющих вратарей лучше только Подъяпольский (12 матчей, 94,7%).

В параллельной игре «Северсталь» разгромила «Сочи» (10:1) – и символично, что Череповец тренирует Андрей Козырев, который еще год назад работал помощником в штабе Ларионова. Прямо сейчас «Северсталь» (53 гола) и «Торпедо» (52 гола) идут в числе лучших команд лиги по результативности. Сильнее играет только «Спартак» – 56 голов, сопоставимо – «Металлург» (52).

Главное: матч «Динамо» и «Торпедо» собрал в Москве 9967 зрителей. Посещаемость армейского дерби ЦСКА – СКА за сутки до этого была меньше – 8870. Ротенберг тогда благодарил болельщиков, радовался атмосфере и восхищался игрой на уровне НХЛ. Кажется, выступление «Торпедо» и общее впечатление от игры команды заслуживают не менее ярких сравнений.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко; vk.com/torpedonn