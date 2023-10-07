Почему «Куньлунь» играет больше, чем любой другой клуб КХЛ? Объясняем логику такого календаря

Влияет олимпийская квалификация.

«Куньлунь» – самая играющая команда сезона-2023/24. Матч против «Спартака» (3:4) стал для клуба уже 18-м. Для сравнения: другие команды провели по 13-16 встреч за регулярку. Особенно мощным для «Куньлуня» получился октябрь. Там состоялись пять матчей за семь дней. Перед игрой со «Спартаком» клуб немного отдохнул, но перед этим провел четыре игры за пять дней.

Как объяснить такой календарь «Куньлуня»: что дальше?

Ни у одной команды КХЛ нет такого плотного расписания. Для самой лиги это такой же эксперимент, по которому проверяется готовность «Куньлуня» к жесткому темпу. Президент КХЛ Алексей Морозов объяснял: «Мы с ними были на связи, обсуждали и говорили, что они себя загоняют в очень сложную ситуацию: им придется играть 10 игр через день».

«Куньлунь» на такое согласился.

Причина: участие сборной Китая в олимпийской квалификации. Китайская команда собирается из игроков «Куньлуня», поэтому КХЛ ради клуба перестроила всю систему календаря: 5-12 февраля «Куньлунь» вообще не будет проводить матчи в КХЛ. Исполнительный вице-президент клуба Николай Феоктистов отдельно выделял эту паузу – только из-за нее команда поедет на турнир.

«Куньлунь» начал сезон КХЛ с трех победных матчей: «Спартак» (4:3), «Сочи» (3:0), минское «Динамо» (4:3). Тогда команда сенсационно лидировала в лиге, но удивительные события быстро закончились. Теперь «Куньлунь» идет на серии из шести поражений. Влияет в том числе и усталость от бесконечных игр. Команда не справляется с темпом, а резерва не хватает.

Это отмечал главный тренер Виктор Игнатьев. После матча против «Авангарда» (3:4 ОТ) он обращал внимание на травмы: «Еще в начале сезона календарь был не сахар, но наслоения не было. В принципе есть такая закономерность, люди не роботы, в таком темпе риск травм увеличивается».

Вот слова того же Игнатьева в августе перед сезоном. Он выделял, что у «Куньлуня» даже нет фарм-клуба: «Основная цель – сделать так, чтобы сентябрь и октябрь, а это 28 игр за два месяца, пройти с очками. У нас тяжелый сентябрь с выездом на Дальний Восток, а октябрь еще более интересный: есть четыре игры за пять дней, есть пять за семь, есть шесть за девять».

Впереди еще несколько сложных отрезков. В ноябре команда дважды за два дня сыграет против «Северстали» (5 и 6 числа). 6 и 7 января «Куньлунь» ждут матчи против «Динамо» и ЦСКА. Всего на отрезке с 4 по 9 января клуб проведет четыре игры. 25-26 февраля – встречи со СКА и «Витязем». В остальные моменты у «Куньлуня» будут хотя бы перерывы между матчами.

Важная проблема для «Куньлуня» – старт матчей. Команда часто пропускает первой – так происходило в 15 из 18 игр. «Куньлунь» пять раз успешно отыгрывался и набирал очки. Эти игры включают четыре победы и поражение от «Авангарда» в овертайме (3:4). Победы были и в двух из трех матчей, где «Куньлунь» первым вел в счете. Исключение – встреча с «Торпедо» (2:4).

10 из 18 матчей «Куньлунь» сыграл в Мытищах. Поездки в основном не нагружают: Москва, Казань, Балашиха, Ярославль, Нижний Новгород. Единственный сложный выезд как раз состоялся по маршруту Хабаровск-Владивосток-Тольятти. С него «Куньлунь» привез два очка – победил «Амур» (2:1, бул). Пока геройствуют вратари: Джарасик и Смит обычно делят игровое время.

Параллельно «Куньлунь» превратился в самую грубую команду сезона. Клуб чаще всех играет в меньшинстве. В таком формате как раз и проявляется влияние голкиперов, но если «Куньлунь» попадает на топ-соперника – все плохо. В матче против «Спартака» команда пропустила два гола, когда имела на одного игрока меньше. Это прямо повлияло на результат.

«Куньлунь» обещает пик формы к февралю – перспективы сборной важнее результатов клуба

«Куньлунь» – одна из худших команд сезона-2022/23. Клуб набрал лишь 49 очков и опередил в таблице «Сочи». Там «Куньлунь» выиграл 21 матч из 68 и уже привычно не попал в плей-офф. За все время выступления в КХЛ клуб успешно проходил регулярку всего один раз. Сейчас попадание в плей-офф остается одной из задач «Куньлуня», но рядом – глобальная вещь.

Клуб появился в 2016 году с целью развития хоккея в Китае. Он стал базой для подготовки сборной к Олимпиаде-2022. Вячеслав Фетисов называл себя инициатором вступления «Куньлуня» в КХЛ: «В Китае будет запущена программа развития хоккея, которая в течение 10 лет даст результат». Все время перед Олимпиадой «Куньлунь» подбирал игроков для сборной.

Состав Китая на ОИ-2022 полностью состоял из хоккеистов «Куньлуня». Результат это не дало: Китай проиграл четыре матча с общим счетом 4:23. Олимпиада завершилась, а «Куньлунь» остался. Теперь он меньше связан с Китаем: из-за коронавирусных ограничений команда базируется в Мытищах. Возвращение в Пекин задумывалось в сезоне-2023/24, но сорвалось.

Виктор Игнатьев проговаривал задумку выступления «Куньлуня» в КХЛ: «У федерации сейчас цель – квалифицироваться на Олимпиаду и повыше подняться в чемпионате мира. Для этого надо, чтобы хоккеисты выступали на хорошем уровне, для чего и есть команда КХЛ». Штаб «Куньлуня» обещает выход на пик формы к февралю. Там результат выглядит намного важнее.

Матчи олимпийской квалификации пройдут 8-11 февраля в Кардиффе. Соперники Китая: Великобритания, Румыния и еще одна сборная (определится позднее). Это не финал: если Китай займет первое место, в августе 2024-го он поучаствует в следующем этапе квалификации. Пока же игроки «Куньлуня» задумываются об этом и снова проигрывают в КХЛ.

Фото: Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press