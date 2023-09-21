Уникальный старт хоккея: вместо гола «Лады» на 1-й минуте – два удаления и шайба соперника

Неудачный тренерский запрос.

Даже без Серебрякова «Адмирал» в четверг обыграл «Ладу» (2:1, ОТ) – тольяттинцам не удалось отомстить за трансфер Никиты Аноховского, которого СКА забрал у них для своей сделки с дальневосточниками. Кстати, никто из новичков не принимал участия в матче – еще не добрались до города.

Но при этом серия «Лады» с очками все равно продолжилась – уже 12 игр подряд. Даже несмотря на то, что с первой же минуты гости были в роли отыгрывающихся. Прохор Корбит реализовал большинство «Адмирала» 5-на-3:

Забавно то, что к этому моменту счет вполне мог быть и 0:1 в пользу «Лады» – голу Корбита предшествовала удивительная цепочка событий, которая началась с момента у ворот «Адмирала»:

● На 23-й секунде забила «Лада», но судьи отменили гол из-за нарушения перед воротами. Андрей Алтыбармакян за мгновения до этого заблокировал вратаря «Адмирала» – и в итоге отправился на скамейку штрафников.

● Тренерский штаб «Лады» не согласился с решением арбитров и сделал запрос на видеопросмотр. Судьи еще раз посмотрели эпизод, остались при своем мнении – а гости в итоге получили еще 2 минуты штрафа с формулировкой «задержка времени игры». Ужасное начало: вместо собственного гола – двойное меньшинство.

● «Адмирал» реализовал большинство 5х3 всего за 29 секунд, но это был его единственный гол в основное время. Уже в овертайме Берлев принес дальневосточникам победу – кстати, снова в большинстве.

Главный тренер гостей Олег Браташ после матча рассказал, что же случилось на первой минуте и зачем он брал просмотр: «Мне пришлось самому принимать это решение, исходя из повтора на табло. Потому что у нас люди, которые за это отвечают, никакой информации не донесли. Мне нужно было что-то решать. И я вот принял такое решение. К сожалению, неверное. И подвел команду».

Интересно, что «Лада» – одна из главных команд лиги по надежности в меньшинстве (87,7%), статистику лучше только у «Автомобилиста» (91,1%). А вот «Адмирал» идет в топ-5 по большинству: играет в таком формате редко (35 попыток), но забросил уже 9 шайб (25,7% реализации). У той же «Лады» те же 9 шайб, но при 52 розыгрышах (17,3%).

Реализовавший большинство Корбит – гарант набора очков Владивостока в этом сезоне. Сейчас у него всего три гола в регулярке: «Авангарду» (3:4, ОТ), «Барысу» (3:2, бул) и «Ладе» (2:1, ОТ). «Адмирал» заработал в этих играх пять очков – половину от всех 12 матчей. Автор победного гола Берлев только вернулся после травмы. Он сыграл впервые с 14 сентября.

Вратарь Павел Хомченко – еще один герой матча. Он поучаствовал в моменте с отмененным голом «Лады», пропустил шайбу от Кугрышева в середине игры, а затем все-таки спас «Адмирал» в третьем периоде. Три игрока «Лады» выкатывались к воротам, но голкипер отразил бросок в упор. Для Хомченко матч с «Ладой» – первый победный в сезоне без учета серий буллитов.

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Фото: hclada.ru