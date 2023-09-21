Наброс на ворота
Блог

Уникальный старт хоккея: вместо гола «Лады» на 1-й минуте – два удаления и шайба соперника

КХЛ КХЛ
Адмирал Адмирал
Павел Хомченко Павел Хомченко
Прохор Корбит
Лада Лада
Антон Берлев
Андрей Алтыбармакян Андрей Алтыбармакян
Олег Браташ Олег Браташ
Хоккей Хоккей

Неудачный тренерский запрос.

Даже без Серебрякова «Адмирал» в четверг обыграл «Ладу» (2:1, ОТ) – тольяттинцам не удалось отомстить за трансфер Никиты Аноховского, которого СКА забрал у них для своей сделки с дальневосточниками. Кстати, никто из новичков не принимал участия в матче – еще не добрались до города.

Но при этом серия «Лады» с очками все равно продолжилась – уже 12 игр подряд. Даже несмотря на то, что с первой же минуты гости были в роли отыгрывающихся. Прохор Корбит реализовал большинство «Адмирала» 5-на-3:

Забавно то, что к этому моменту счет вполне мог быть и 0:1 в пользу «Лады» – голу Корбита предшествовала удивительная цепочка событий, которая началась с момента у ворот «Адмирала»:

● На 23-й секунде забила «Лада», но судьи отменили гол из-за нарушения перед воротами. Андрей Алтыбармакян за мгновения до этого заблокировал вратаря «Адмирала» – и в итоге отправился на скамейку штрафников.

● Тренерский штаб «Лады» не согласился с решением арбитров и сделал запрос на видеопросмотр. Судьи еще раз посмотрели эпизод, остались при своем мнении – а гости в итоге получили еще 2 минуты штрафа с формулировкой «задержка времени игры». Ужасное начало: вместо собственного гола – двойное меньшинство.

● «Адмирал» реализовал большинство 5х3 всего за 29 секунд, но это был его единственный гол в основное время. Уже в овертайме Берлев принес дальневосточникам победу – кстати, снова в большинстве.

Главный тренер гостей Олег Браташ после матча рассказал, что же случилось на первой минуте и зачем он брал просмотр: «Мне пришлось самому принимать это решение, исходя из повтора на табло. Потому что у нас люди, которые за это отвечают, никакой информации не донесли. Мне нужно было что-то решать. И я вот принял такое решение. К сожалению, неверное. И подвел команду».

Интересно, что «Лада» – одна из главных команд лиги по надежности в меньшинстве (87,7%), статистику лучше только у «Автомобилиста» (91,1%). А вот «Адмирал» идет в топ-5 по большинству: играет в таком формате редко (35 попыток), но забросил уже 9 шайб (25,7% реализации). У той же «Лады» те же 9 шайб, но при 52 розыгрышах (17,3%).

Реализовавший большинство Корбит – гарант набора очков Владивостока в этом сезоне. Сейчас у него всего три гола в регулярке: «Авангарду» (3:4, ОТ), «Барысу» (3:2, бул) и «Ладе» (2:1, ОТ). «Адмирал» заработал в этих играх пять очков – половину от всех 12 матчей. Автор победного гола Берлев только вернулся после травмы. Он сыграл впервые с 14 сентября.

Вратарь Павел Хомченко – еще один герой матча. Он поучаствовал в моменте с отмененным голом «Лады», пропустил шайбу от Кугрышева в середине игры, а затем все-таки спас «Адмирал» в третьем периоде. Три игрока «Лады» выкатывались к воротам, но голкипер отразил бросок в упор. Для Хомченко матч с «Ладой» – первый победный в сезоне без учета серий буллитов.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Адмирал – Лада 2:1 (1:0, 0:1, 0:0)
Дата проведения
5 октября, 12.30, «Фетисов Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Корбит (Гутик, Варфоломеев)
1:1 – 28 Кугрышев (Сафин)
2:1 – 62 Берлев (Чебыкин)

В КХЛ вторая отставка за два дня – амбициозный «Трактор» уволил Гатиятулина. Теперь не знают, кем заменить

СКА забрал лучшего вратаря лиги (а еще права на японца и корейца) у «Адмирала». И почти ничего не отдал взамен

Игрок выбрасывал шайбу из зоны – и случайно забил. Это сравнили с голом Маркова в финале Евролиги!

Фото: hclada.ru

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Шаповалов
Не, ну все понятно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий