«Хватит кувыркаться, пора играть». ЦСКА впервые так плохо начал при Федорове – но после собрания победил 7:1

Оторвались на сенсационном «Сочи».

ЦСКА разгромил «Сочи» (7:1) в домашнем матче КХЛ. За одну игру команда забила больше, чем в сумме за четыре последних (5). Пять шайб влетели в ворота «Сочи» во втором периоде – тогда же случилась замена вратаря. В этой игре было еще несколько важных событий: первая шайба Окулова и появление активных фанатов ЦСКА на отдельном секторе после пятилетнего бойкота.

Главное: победа ЦСКА ярко смотрится на фоне всех проблем на старте сезона. Это все еще худшее начало регулярки при тренере Сергее Федорове, который взял два Кубка Гагарина подряд.

Берем отрезок в 12 матчей – именно столько уже сыграл ЦСКА:

Что надо знать об этой статистике ЦСКА

● Сергей Федоров работает тренером с лета 2021-го. Именно в сезоне-2021/22 он показал лучший старт за время работы в клубе. Даже тут надо учитывать неожиданный момент: ЦСКА четыре раза доводил игры до овертаймов и все их в итоге выигрывал – еще до тренда со снятием вратаря. Тогда же были и два болезненных поражения от «Авангарда» и «Металлурга» (оба – по 0:4).

● Год назад у ЦСКА получился почти такой же тяжелый старт, хотя все начиналось с пяти побед в семи играх. Спад наступил в конце сентября и продлился до начала октября, когда команда выиграла один из шести матчей. В 13-м произошло поражение от СКА в овертайме, зато сразу за ним – серия из 11 побед подряд. Чего-то похожего от команды Федорова ждут и в 2023-м.

● Сейчас ЦСКА никак не может обрести стабильность. В сезоне-2023/24 клуб ни разу не побеждал сериями – каждый успех разбавлялся новыми поражениями. Кому вообще проигрывал ЦСКА: «Ак Барс», «Металлург», «Куньлунь», «Динамо», «Локомотив», «Лада», «Северсталь». Почти все эти команды начали сезон лучше ЦСКА. Исключение – «Северсталь», у которой столько же очков.

● Победа над «Сочи» хотя бы подняла ЦСКА в зону плей-офф. До нее команда занимала предпоследнее место на Западе – шла лишь выше «Витязя». Теперь она формально обогнала «Северсталь» и минское «Динамо», но оба клуба сыграли на два матча меньше. Поэтому нельзя считать победу над «Сочи» решением турнирных проблем – они по-прежнему актуальны.

Какие сложности возникли у ЦСКА в сентябре?

В контексте конкретного матча победа ЦСКА над «Сочи» – яркое событие. Соперник подходил к игре на фоне серии из шести побед и с сенсационным для себя стартом регулярки (14 очков). Напоминаем: прошлый сезон «Сочи» вообще завершил последним. Сейчас даже при поражении команда все еще идет в таблице выше действующего обладателя Кубка Гагарина.

На пресс-конференции Федоров сказал о командном собрании перед игрой: «Это было запланировано. Были озвучены моменты, где мы не совсем правильно играем, выполняем свои обязанности. Мы много говорили о характере, о спортивной злости, о том, что ЦСКА – великий клуб. Хватит кувыркаться, пора играть».

И еще тренер акцентировал недовольство на удалениях: «В современном хоккее удаления – это травмы». В матче с «Сочи» игроки ЦСКА получали двухминутные штрафы семь раз. Четыре удаления – в третьем периоде. Лучший отрезок ЦСКА показал во втором периоде с единственным удалением на отметке 39:35.

Мы разбирали ситуацию с провальными периодами в проигранных матчах ЦСКА. Из-за удалений возникают сложности и в победных играх. Возможная причина – эмоции, которые не всегда работают на пользу. Максим Мамин говорил: «Выходили со злостью, потому что старт сезона никого не устраивает: ни нас, ни тренерский штаб, ни руководство клуба, ни болельщиков».

ЦСКА – одна из худших команд КХЛ по игре в большинстве: 6 шайб, 44 попытки, 13,6% реализации. Такие же показатели у «Сибири», «Металлурга» и «Лады», хуже – у СКА (7 шайб, 54 попытки, 13%). По меньшинству ЦСКА остается середняком (76,9% надежности), а в целом по результативности все выглядело плохо до семи шайб «Сочи». Всего ЦСКА забил в сезоне 31 гол.

Вопросы возникли в том числе и по слабой игре отдельных лидеров. Автор одной из шайб в ворота «Сочи» Константин Окулов летом получил контракт на 75 миллионов рублей в год. И начал регулярку с 11 матчей без голов. Пока не так результативен и Михаил Григоренко – до игры с «Сочи» у него было только пять очков. Сейчас он забил сам и сделал еще один ассист.

Параллельно сохраняется плохая тенденция: в трех разгромных победных матчах ЦСКА пропускал единственную шайбу в третьем периоде: «Адмирал» (4:1, 41-я минута), «Нефтехимик» (5:1, 57-я), «Сочи» (7:1, 52-я). В успешных играх с «Локомотивом» (2:1) и «Спартаком» (3:2, ОТ) голы в ворота ЦСКА наоборот попадали на первый период. На ноль Шарыченков и Федотов ни разу не сыграли.

Фото: ПХК ЦСКА; Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press