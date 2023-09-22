Идет одна из худших серий при Федорове.

ЦСКА проиграл «Ладе» (1:3) в Тольятти. Это шестое поражение команды Федорова за девять матчей. Пока она набрала всего семь очков: было две победы в основное время, одна – в овертайме со «Спартаком» при пустых воротах. Сюда же добавляется очко против «Куньлуня». Тогда Федоров уже привычно снял вратаря, но там ЦСКА в таком формате уже пропустил.

После матча против «Лады» Федоров провел короткую пресс-конференцию: похвалил соперника за голы, но главное – признал ошибки игроков ЦСКА. Кажется, вот его основные слова: «Я точно знаю, что ребята заряжены и хотят, но мы играем волнами. Эмоциональными волнами, по каким-то причинам. Нас перехлестывает как в положительную, так и в негативную сторону».

В каждом проигранном матче ЦСКА – провальные отрезки: с удалениями, голами за пару минут и вратарскими ошибками

Сергей Федоров работает в ЦСКА со старта сезона-2021/22. За это время он взял два чемпионства в двух полных сезонах. Если взять любые отрезки в девять матчей, ЦСКА попадал в подобную негативную ситуацию только раз. В январе-феврале 2023-го были такие же шесть поражений в девяти играх. Кому проигрывали: «Динамо», «Торпедо», СКА, «Северсталь», «Барыс», «Салават».

Сейчас в каждом поражении ЦСКА можно выделить мини-провал в определенное время матча:

● «Ак Барс». Две шайбы на 36-й минуте, еще две – на 52-й и на 53-й. В третьем периоде ЦСКА еще и постоянно удалялся, поэтому два гола от «Ак Барса» случились в большинстве.

● «Металлург». Во втором периоде ЦСКА сначала пропустил в момент, когда сам играл в большинстве. Затем «Металлург» уже реализовал удаление Константина Окулова.

● «Куньлунь». Снова слабая игра ЦСКА в меньшинстве – отсюда обе шайбы в основное время. В третьем периоде ЦСКА подавил соперника, но «Куньлунь» забросил шайбу с трех бросков.

● «Динамо». Бесконечные удаления в третьем периоде при счете 1:2. «Динамо» забросило третью шайбу в формате 5х3, а потом произошло еще одно удаление Мамина.

● «Локомотив». Оба пропущенных гола – в первом периоде. Во втором моменте сказалась ошибка Федотова. Дальше ЦСКА весь матч только отыгрывался, но сам забил лишь раз.

● «Лада». ЦСКА открыл счет на 33-й минуте. На 34-й пропустил ответную шайбу, на 35-й – еще одну. Федоров назвал первый период лучшим для ЦСКА в матче – там хотя бы было 0:0.

Гостевое поражение от «Лады» – второе для ЦСКА за всю историю КХЛ

Надо учитывать два важных факта: «Лада» играла не во всех сезонах КХЛ (2008-2010 и 2014-2018), а между всеми домашними неудачами у нее была гостевая победа. В декабре 2015 года ЦСКА проиграл «Ладе» дома со счетом 1:2. В воротах той команды играл Илья Сорокин, а единственную шайбу ЦСКА забросил Александр Радулов. В выездных играх у ЦСКА в то время не возникало никаких проблем.

До сентября 2023-го единственное гостевое поражение ЦСКА от «Лады» в КХЛ было в плей-офф в 2009 году (2:3).

Сейчас «Лада» неожиданно идет лучше ЦСКА и уже набрала 11 очков, хотя начинала регулярку с трех поражений. Зато теперь – серия из шести матчей с набранными очками, куда вошел единственный проигрыш от «Металлурга» в овертайме. На этом отрезке раскрылся канадский легионер Трой Джозефс. Он растянул результативную серию на семь игр, в матче с ЦСКА – ассист.

Мощный отрезок проводит Владислав Подъяпольский – он как раз и выходил в воротах «Лады» в шести последних матчах. Сухих игр не было, но всего в одной Подъяпольский пропустил больше одной шайбы – три от «Металлурга». В межсезонье «Лада» получила Владислава из СКА, где на старте сезона по разным причинам сыграли три разных голкипера: Матссон, Иванов и Плешков.

«Лада» еще и закрепилась на втором месте по игре в меньшинстве в регулярке-2023/24: соперники забили ей четыре гола за 36 попыток. По этому показателю она сильно опережает ЦСКА. Команда Федорова показывает 70% надежности в меньшинстве и делит последнее место в лиге с «Барысом» – 9 пропущенных шайб за 30 попыток у соперников.

Фото: cska-hockey.ru; hclada.ru