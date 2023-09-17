Тяжелый сентябрь, несыгранный состав, судьи.

Поражение от «Сибири» (1:2) стало для СКА пятым подряд, последовательно получили от «Торпедо», «Локомотива», «Спартак», «Динамо» и вот теперь от новосибирцев.

СКА на предпоследнем месте Западной конференции. До зоны плей-офф три очка (одной победы мало), а хуже только «Витязь».

В объединенной таблице СКА опережает еще «Адмирал» и «Нефтехимик»:

Такой неудачной серии не было с 2021-го. Тогда СКА последовательно проиграл в ноябре шесть раз – «Металлургу», «Спартаку», «Локомотиву», «Сибири», и дважды ЦСКА.

Как оправдывается Ротенберг: нет оптимального состава, проблемный календарь, слабая реализация

Руководство СКА не видит проблемы в серии поражений: главный тренер Роман Ротенберг призывает к терпению и рассказывает о хорошей атмосфере внутри коллектива. Еще он не первый раз вспоминает другие сезоны: например, как при Вячеславе Быкове и Игоре Захаркине СКА проходил через подобное, но выиграл Кубок Гагарина.

В конкретном матче с «Сибирью» на результат повлияло удаление самого Ротенберга, а он опять перенес вину на арбитров и не только.

● Работа судей: «Есть спорные моменты. Когда удалили меня и Лайпсика, судья даже не дал нам предупреждение. Мы попросили просто вежливо: «Могли бы, пожалуйста, посмотреть видео?» Нас обоих удалили. В моей практике такого не было, чтобы судья не дал предупреждение даже. Обычно дают предупреждение: «Еще раз вы нас позовете – мы вас удалим».

● Календарь: «У нас очень тяжелый сентябрь. Что касается календаря по сравнению с прошлым сезоном. Хотел бы обратить внимание: у нас не было раньше четырех игр на выезде подряд. Это вносит большие коррективы в график команд. Всех команд – не только СКА. Четыре игры подряд на выезде – это тяжело очень.

В прошлом сезоне было только три игры подряд на выезде у всех команд. С точки зрения восстановления игроков это был очень правильный подход. Не знаю, почему это поменяли. С нами никто не советовался. В моем понимании в прошлом году все было правильно. Такое же количество игр – 68. Раз так решили – значит так решили. Для всех одинаковый календарь».

● Несыгранный состав: «Мы еще не сыгрались все вместе. Например, тот же Арсений Грицюк сыграл третью игру только за СКА из-за травмы, полученной вне хоккея. Также есть много других ребят, которые только вот вошли. Фальковский сыграл в этом сезоне, включая предсезонку, только вторую игру».

● Реализация: «Когда команда побеждает, побеждает команда. Когда команда проигрывает, всегда виноват тренер. Это классика хоккея. Тренеры, конечно, могут выйти на лед забить, но, наверное, это игроки наши должны где-то хладнокровно сыграть».

● Игра в неравных составах: «Конечно же, большинство [надо] забивать и не удаляться. Мы не можем удаляться, когда мы играем в большинстве. Это недопустимо».

Нашлись и плюсы:

● Фантастическая атмосфера в «Ледовом»: «Это просто феноменально. Я такого уже не помню с 2015 года, чтобы была такая поддержка».

● Атакующая игра: «Сейчас вот у аналитиков уточнил – 13 минут [провели в атаке]. У соперника – полторы минуты».

● Третий период против «Сибири»: «Именно в третьем периоде показали нашу лучшую игру в этом сезоне. Мы показали тотальное доминирование – только осталось забить голы».

● Преображение отдельных игроков: «Тот же Алекс Гальченюк, который сегодня ожил и адаптировался уже в КХЛ. Мы увидели яркую игру Алекса. Будет так продолжать дальше – голы придут».

Что надо учитывать: отсылы к гостевой серии – странность, «Сибирь» вытащил вратарь

Разбираемся, в чем Роман Ротенберг может быть прав.

● Открываем календарь сезона-2022/23. Чаще всего СКА действительно проводил выездные серии из двух-трех матчей, но было и другое. В декабре-январе СКА провел гостевую серию сразу из пяти игр, в феврале – из четырех. Тут же вспоминается вынужденный опыт «Авангарда» из-за открытия новой арены. Перед возвращением в Омск клуб начал регулярку с 12 матчей в гостях.

● СКА действительно занимался серьезной ротацией – это началось еще летом. Дело тут не только в количестве травмированных игроков: клуб просматривал и выделял тех, кого нужно убрать из-за влияния потолка зарплат. Работа продолжается: несколько дней назад Матвей Мичков уехал в аренду в «Сочи», потому что не проходил в состав. Хотя на предсезонке он был одним из основных.

● Ротенберг делает отсылки к игре в неравных составах. Проблемы с большинством есть, но они наблюдаются и у других топ-клубов. СКА (14,7%) опережает по проценту реализации ЦСКА (13,3%), «Металлург» (13%) и «Локомотив» (10%). По надежности в меньшинстве (78,1%) СКА – крепкий середняк. Зато в матче с «Сибирью» команда забила в равных составах впервые за 11 периодов.

● СКА проиграл команде, которая сама приехала в Санкт-Петербург на фоне трех поражений. До этого «Сибирь» ни разу не выигрывала в основное время и всего однажды забила в большинстве. Все очки в этом сезоне «Сибирь» заработала в матчах, где в воротах выходил Антон Красоткин. В игре против СКА он отбил 43 броска – это его лучший показатель во всей регулярке-2023/24.

Фото: Хоккейный клуб СКА